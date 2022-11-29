Трансферный дайджест. 22 — 29 ноября

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Арсен Захарян

Полузащитник, 19 лет, «Динамо» Москва

Арсен Захарян globallookpress.com

«Челси» по-прежнему сохраняет интерес к Арсену Захаряну. И это похоже на правду — Фабрицио Романо крайне редко делится непроверенной информацией.

Более того, лондонский клуб надеется, что 19-летний россиянин переедет на Туманный Альбион уже в январе.

Контракт с Арсеном согласован еще летом. Теперь надо как-то договориться с «Динамо». А точнее, найти способ, как перевести необходимую сумму на счет московского клуба. С учетом санкций, коснувшихся финансово-экономического сектора РФ, это не так уж и просто.

У Захаряна при этом есть предложения и от других клубов, но он для себя уже все решил — только в «Челси».

Наш прогноз: станет игроком «Челси» уже в январе.

Маркус Тюрам

Нападающий, 25 лет, «Боруссия» Менхенгладбах

Судя по всему, Тюрам больше не сыграет за «Боруссию». Француз отказался подписывать новый контракт, после чего в клубе решили воспользоваться последним шансом получить за него хоть какие-то деньги.

Желающих приобрести Тюрама немало, и среди них есть в том числе и топы. Например, «Бавария» и миланский «Интер».

Есть вариант и в АПЛ. «Ньюкасл» готов заплатить за Маркуса 10 миллионов евро. Также есть информация, что французский нападающих входит в список трансферных целей «МЮ».

Где бы в итоге ни оказался Тюрам, можно не сомневаться, что он станет серьезным усилением для любой команды.

Наш прогноз: 100 процентов уйдет из «Гладбаха».

Жоау Феликс

Нападающий, 23 года, «Атлетико»

Жоау Феликс globallookpress.com

Терпение Феликса, похоже, лопнуло. В принципе, переход в «Атлетико» изначально казался странным выбором, но португалец понял это только сейчас.

У «Атлетико» пока нет предложений по Феликсу, но известно, что несколько клубов внимательно следят за ситуацией.

И самое главное для Жоау в этой истории заключается в том, что мадридский клуб не планирует препятствовать его уходу. Другой вопрос, что «Атлетико» будет требовать за талантливого игрока внушительную сумму. Три года назад «матрасники» заплатили за Феликса 120 миллионов евро. Сложно сказать, чем они тогда руководствовались.

В числе претендентов на Феликса — «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «МЮ» и «Челси». Классный список, но Жоау нужно идти туда, где у него будет возможность регулярно играть, а не сидеть на скамейке запасных.

Наш прогноз: покинет «Атлетико» в январе.

Криштиану Роналду

Нападающий, 37 лет, без клуба

Роналду все-таки выперли из «Манчестер Юнайтед». Историю, конечно, обыграли так, будто легенда ушел по собственному желанию, но на самом деле с первых же дней нового сезона стало ясно, что португалец не нужен главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу.

Итог — досрочное расторжение контракта «по обоюдному согласию» после супер скандального интервью Роналду британскому журналиста Пирсу Моргану.

Криштиану Роналду globallookpress.com

На чемпионат мира 37-летний форвард отправился в статусе безработного. Но уже ни для кого не секрет, что у него есть как минимум одно заманчивое предложение. Правда, не в спортивном, а в финансовом плане.

«Аль-Наср» из Саудовской Аравии готов заплатить Роналду больше 200 миллионов долларов по условиям всего лишь двухлетнего контракта. «Соглашайся», — закричала Джорджина, возлюбленная КриРо. А если серьезно, то не факт, что вопрос денег станет ключевым для пятикратного обладателя Золотого мяча при выборе нового клуба.

Кроме того, Роналду интересен еще одному саудовскому клубу — «Аль-Хилалю», а также бразильскому «Фламенго».

Поговаривают, что Роналду хочет перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов. Самый реальный вариант, опять-таки, по данным СМИ, — «Челси». Правда, есть и другая информация, согласно которой в лондонском клубе уже вычеркнули Криша из списка своих трансферных целей.

Жорде Мендеш, агент Роналду, якобы уже звонил в «Ньюкасл», но там сразу сказали — спасибо за предложение, но нет.

В общем, после чемпионата мира начнется самое интересное — Роналду будет стучаться в любую дверь, через через которую можно попасть в Лигу чемпионов.

Наш прогноз: останется в Европе, а на Ближний Восток или в МЛС уедет либо летом, либо ближе к 2024 году.

Джонатан Дэвид

Нападающий, 22 года, «Лилль»

У «Лилля», вне всяких сомнений, не будет недостатка предложений по Дэвиду, но самым настойчивым претендентом, скорее всего, станет «Манчестер Юнайтед».

По некоторым данным, скауты английского клуба уже несколько раз просматривали 22-летнего канадца.

Несмотря на важную роль Дэвида в этом сезоне, «Лилль» готов продать форварда уже зимой. Правда, ценник многих может отпугнуть. Французский клуб хочет получить за свой актив не меньше 50 миллионов евро.

В этом сезоне у Дэвида девять голов и три результативные передачи в 15-ти матчах Лиги 1.

Наш прогноз: уйдет из «Лилля», но не зимой, а летом.

Кристиан Пулишич

Полузащитник, 24 года, «Челси»

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Все идет к тому, что Пулишич покинет «Челси» вскоре после чемпионата мира. Несмотря на все старания, американец так и не смог стать игроком основного состава, а второстепенная роль его просто не устраивает.

Самое интересное, что Пулишич далеко не всегда выход с первых минут даже после отставки Томаса Тухеля. При Грэме Поттере Кристиан тоже остается игроком ротации.

Как минимум три клуба АПЛ уже знают, что Пулишич готов уйти из «Челси» в январе. Агенты американца не так давно связывались с «МЮ», «Ньюкаслом» и Арсеналом«.

По поводу "МЮ" сложно что-то сказать, а вот в "Ньюкасле" и "Челси" на Пулишича было бы интересно посмотреть. Особенно в "Ньюкасле", который стал главным открытием сезона в АПЛ.

Наш прогноз: скорее всего, уйдет из "Челси" в январе.

Кристофер Нкунку

Нападающий, 25 лет, "Лейпциг"

Пока Пулишич думает, что делать дальше, "Челси" согласовал контракт с вингером "Лейпцига" Кристофером Нкунку.

Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" уже согласовал с немецким клубом трансфер француза за 60 миллионов евро.

И "Челси" совсем не смутил тот факт, что Нкунку, возможно, больше не сыграет в этом сезоне. Как раз перед чемпионатом мира Кристофер получил травму колена.

С другой стороны, лондонский клуб принимал решение по трансферу после того, как Нкунку прошел медобследование. По всей видимости, все не так уж и плохо.

В общем, для Пулишича это еще один знак, что в "Челси" на него больше не рассчитывают.

Наш прогноз: все и так очевидно, Нкунку станет игроком "Челси".

Артем Дзюба

Нападающий, 34 года, без клуба

Артем Дзюба globallookpress.com

И напоследок вспомним о легенде российского футбола. После сокрушительного провала в Турции Дзюба снова занят поиском команды.

Сначала писали про интерес к Дзюбе со стороны "Венеции". Но итальянцы в какой-то момент сказали, мол, ничего подобного, нам он не нужен.

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин повторил то же самое — "мы не берем таких".

Между тем, президент "Торпедо" Илья Геркус не стал отрицать, что хотел бы подписать Дзюбу. Но вряд ли Артем согласится играть за худшую команду РПЛ.

И самая свежая информация: у Дзюбы якобы есть предложение от "Кармиотиссы", у которой русский инвестор.

Правда, начальник кипрского клуба Яннис Виоларис, отвечая на вопрос о Дзюбе, заявил, что даже не знает, кто это.

В общем, Дзюбе будет непросто найти новый клуб. Экс-капитан сборной России изрядно подпортил себе репутацию в "Адана Демирспор".

Наш прогноз: всплывет где-то на Кипре.