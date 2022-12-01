Почему все хотят подписать Рафаэла Леау

Удивительно, но, не оказавшись в стартовом составев ее первом матче на чемпионата мира, который завершился победой над Ганой со счетом 3:2, нападающемупотребовалось всего три минуты после того, как он вышел со скамейки запасных, чтобы внести тот решающий вклад, который он неоднократно делал вв последние сезоны.

При счете 2:1 в пользу Португалии, а также с учетом того, что Гана шла вперед в надежде сравнять счет, 23-летний игрок вышел на левый фланг и на 80-й минуте замкнул передачу от Бруну Фернандеша, аккуратно пробив между защитниками в дальний угол правой ногой после умелой игры корпусом.

Тем не менее, появление в игре против Ганы ознаменовало его лишь 12-й матч за сборную Португалии, а также первый гол за свою национальную команду, растущая репутация Леау в значительной степени была построена на выступлениях на клубном уровне.

Всегда считавшийся экстраординарным талантом, он считался одним из самых перспективных молодых исполнителей в «Спортинге», что является неким признанием столь престижной академии, которая воспитала таких футболистов, как Криштиану Роналду, Нани и Рикарду Куарежма.

Однако, забив два гола в пяти матчах за взрослую команду, Леау стал одним из многих игроков, которых болельщики атаковали на тренировочной базе «Спортинга».

В результате, он присоединился ко многим своим партнерам по команде, расторгнув контракт с клубом летом 2018 года и подписал контракт с «Лиллем» на условиях бесплатного трансфера.

«Львы» заявили, что тот должен выплатить им сумму его прописанной в контракте компенсации в размере 45 млн евро, и подали на игрока и французский клуб в Спортивный арбитражный суд, где им в конечном итоге было присуждено 16,5 млн евро, но рассмотрение апелляци еще продолжается.

Затем Леау перешел в «Милан» в 2019 году за 35 млн евро, и под руководством тренера Стефано Пиоли он прибави в тактической дисциплине, зрелости и стабильности выступлений, благодаря чему сделал шаг от иногда вносящего важный вклад футболиста до полноценной звезды Серии А.

Несмотря на то, что он был подписан как центральный нападающий, Пиоли немного иначе смотрел на форварда, чей технический профиль дает возможность использовать его по всей линии атаки, переместив его на левый фланг.

С его поразительным темпом, способностью уничтожать защитников благодаря внезапному всплеску скорости и острых навыков дриблинга, Леау получил шанс проявить себя во всей красе скорее на флангах, а не в тесноте центра атаки, где его неразвитое умение придержать мяч для развития наступления давало о себе знать.

Рафаэл Леау globallookpress.com

И хотя его влияние не проявлялось сразу после перехода — новичку все еще приходилось сталкиваться с периодами не лучшей формы, странными матчами с чрезмерной уверенностью в своих силах и отсутствием какого-либо выхлопа — португалец отплатил своему тренеру, отличившись 11 голами и 10 ассистами в 35 поединках Серии А во время успешной кампании прошлого сезона в борьбе за скудетто.

Хотя результативные нападающие или вингеры не редкость в современной игре, сочетание способностей Леау дает ему дополнительное преимущество. В дополнение к исключительной скорости и огромной силе тела, атлетизму и координации, которые позволяют ему совершать быстрые повороты и не позволяют при этом потерять равновесие, его контроль мяча также находится на высоком уровне.

Он может обыграть своего визави на любом направлении атаки за счет быстрой работы ног, переступов или финтов корпусом (в прошлом сезоне он в среднем совершал 5,5 успешных дриблинга за игру), в то время как его уверенные рывки без мяча позволяют использовать пространство за спиной защитников.

Как и в матче против Ганы, большинство голов Леау, как правило, забивает с левого фланга — либо просто опережая крайних защитников, либо используя пространство между правым защитником и центральным защитником, прежде чем направить мяч в противоположный угол в стиле Тьерри Анри.

Мощный удар позволяет ему проверить вратаря с дальней дистанции (в прошлом сезоне 45% его соответствующих попыток приходились на створ ворот), а также он способен забивать левой ногой.

Помимо всех его индивидуальных качеств, вклад Леау в командную игру также заслуживает упоминания. Если его рывки с мячом не приводят к передаче в центр атаки или врывающемуся полузащитнику (или даже к поперечному пасу на соперника), то то, как он растягивает оборону оппонентов, создает пространство на любом участке поля, и при этом он часто стягивает на себя больше одного защитника. Более того, его оборонительный вклад продолжает улучшаться: в этом сезоне он отбирал мяч в среднем 1,5 раза за игру.

В то время как пойти на стопам Роналду в Португалии сложно, Леау на самом деле обладает некоторыми из тех же качеств, что и 37-летняя легенда в момент своего пика, и, благодаря его быстрому развитию за последние полгода, он, возможно, является самым... желанным нападающим на трансферном рынке среди топ-клубов мирового футбола.

Сообщается, что «Пари Сен-Жермен» является давним его поклонником: Луис Кампос — новый спортивный директор клуба — был инициатором его трансфера в «Лилль» в 2018 году, в то время как «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» также часто упоминаются как страстные поклонники форварда, у которого, как сообщается, есть клаусула в размере 150 млн евро.

Поскольку его контракт истекает в 2024 году, спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини недавно сообщил, что клуб поставил перед собой цель завершить переговоры о продлении контракта со своей молодой звездою к чемпионату мира.

Однако, не сделав этого, итальянская сторона теперь сталкивается с деликатным затруднительным положением: ей придется выслушивать потенциальные предложения в январе или в конечном итоге вести переговоры, оказавшись прижатой к стене следующим летом, зная, что тот может уйти бесплатно уже через год.

Леау уже произвел впечатление в своем коротком выступлении в Катаре, и, независимо от того, что за этим последует, эффектный форвард еще долгие годы будет числиться в шорт-листах скаутов грандов европейского футбола.