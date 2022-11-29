Дневник ЧМ-2022. Сербские и корейские триллеры, пушка Каземиро, дубль имени Бруну

В понедельник, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись четыре матча группового этапа: Камерун и Сербия устроили перестрелку (3:3) , Гана вырвала победу у Южной Кореи (2:3), Бразилия обыграла Швейцарию (1:0), Португалия была сильнее Уругвая (2:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Последний матч игрового дня между Португалией и Уругваем стал самым запоминающимся. По сравнению со встречей Бразилии и Швейцарии моментов тут было больше, да и создавались они обеими командами. Игра не велась в одни ворота.

Поначалу португальцы полностью владели инициативой. С первых минут они почти полностью забрали мяч себе и регулярно нагнетали ситуацию у ворот соперника. Однако позже ситуация выровнялась, уругвайцы начали создавать свои моменты.

Разницу создал Бруну Фернандеш, который в этом матче отличился дублем, хотя один мяч сначала записали на Криштиану Роналду. Затем бригада арбитров поняла, что форвард не коснулся мяча после навеса Фернандеша.

Далее «чарруа» подарили сопернику еще один шанс, так как Хосе Хименес сыграл рукой. Фернандеш, являющийся штатным пенальтистом в МЮ, без проблем реализовал 11-метровый в своем привычном стиле.

Бруну и партнеры globallookpress.com

Так Португалия добыла вторую победу подряд на этом мундиале. Она стала одной из трех команд турнира, которым это удалось. «Красно-зеленые» обеспечили себе выход в плей-офф без оглядки на результат следующего поединка.

Неудачник дня

Пожалуй, главным неудачником этого игрового дня можно назвать сборную Сербии, которая имела все шансы на победу, но вместо этого позволила сопернику забить трижды.

Страхиня Павлович globallookpress.com

Сербы смогли сравнять счет после пропущенного в начале встречи гола. Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич позволили своей команде уйти на перерыв победителем.

Развязка наступила во второй половине. Сербия забила третий мяч — Митрович оформил дубль. Однако уже через 10 минут «белые орлы» начали терять преимущество. Причем растратили они его всего за 3 минуты.

Оборона сербской команды сыграла хуже всех ожиданий. Особенно в эпизоде со вторым голом, когда Абубакар в один миг остался один с мячом перед воротами Вани Милинковича-Савича. Просто неудачно создали офсайдную ловушку и сами же в нее попали.

Короче говоря, вести в счете 3:1 и упустить это преимущество совсем не круто, особенно, когда ты отстаешь от зоны плей-офф на 3 пункта.

Герой дня

Героем дня по праву можно назвать вратаря сборной Ганы Ати Зиги, который в матче с Южной Кореей сделал несколько важных сэйвов. Благодаря ему Гана набрала 3 очка и находится в одном шаге от плей-офф.

Лоуренс Ати Зиги делает сэйв globallookpress.com

Всего на счету голкипера 3 сэйва, 2 из которых он совершил при счете 3:2 в пользу его команды. По сути он не только сохранил Гане 3 очка, но и уберег ее от поражения, так как ворота соперника корейцы обстреливали регулярно.

Лучший сэйв — со штрафного, но об этом далее в обзоре игрового дня.

Сэйв дня

Ати Зиги отлично выручил свою команду на 75-й минуте встречи. Кан Ин Ли наносил удар со штрафного с подкруткой в ближний угол.

Кореец мастерски обошел стенку и мяч опустился точно в ближний нижний угол, у самой штанги, но голкипер сборной Ганы вытянулся во весь рост, переведя снаряд за лицевую.

К этому моменту Гана вела в счете 3:2. Набрав 3 очка, команда заняла второе место и теперь ей может хватить даже ничьи.

Гол дня

Гол дня — мяч Каземиро в матче Бразилия — Швейцария. На повторе этот гол смаковали долго.

Каземиро напоминает времена Роберто Карлоса globallookpress.com

83-я минута, бразильцы уже забили к тому времени один гол, но его отменили из-за офсайда. В очередной атаке «селесао» прошли левым флангом. Оттуда передача последовала на Родриго, который оказался перед линией штрафной. Вингер «Реала» в касание отдал на Каземиро. Полузащитник МЮ даже не стал обрабатывать мяч.

Удар у Каземиро вышел отменным. Футболист поймал мяч в воздухе на внешнюю сторону стопы и пробил прямо в дальний угол ворот.

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Этот гол позволил Бразилии добыть вторую победу подряд и закрепиться на 1-й позиции группы G. Таким образом, команда Тите получила досрочную путевку в плей-офф, став одной из трех, кому это уже удалось.

Футбол в цифрах

28 ноября сборная Португалии обновила свой национальный рекорд выигранных подряд матчей на мундиалях. Ей удалось одержать 8-ю победу и обновить достижение.

Бразильцы повторили рекорд сборной Франции 1998 года. «Избранные» не допустили ни одного удара в створ своих ворот в двух стартовых матчах чемпионата мира.

Также подопечные Тите установили рекорд по количеству беспроигрышных матчей на групповой стадии ЧМ. Теперь их серия насчитывает 17 поединков. Последнюю неудачу бразильцы потерпели в 1998 году.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Еще одни достижения были зафиксированы в матче Южной Кореи и Ганы. Там кореец Чхо Ге Сун стал первым азиатским игроком на ЧМ, которому удалось забить оба мяча головой. К слову, 3 из 5 голов в данной встрече были забиты головой.

Также Чхо Ге Сун удалось стать первым корейцем, который смог сделать дубль в матче чемпионата мира.