Американо-иранская война и решающая битва Сенегала и Эквадора. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Традиционный дайджест в преддверии очередного игрового дня на чемпионате мира. 28 ноября в Катаре состоятся еще четыре матча, о которых и пойдет речь в этом анонсе.

Перед этим

В понедельник на чемпионате мира был день триллеров. Все началось с абсолютно сумасшедшего матча Камерун — Сербия. Африканцы открыли счет в середине первого тайма, но сербы вскоре не только отыгрались, но и вышли вперед. В начале второго тайма, когда команда Драгана Стойковича забила третий гол, казалось, что теперь уже точно все решено. Но ничего подобного. Камерун отыграл два гола за 151 секунду — такого на мундиалях не случалось 68 лет. Итог — ничья 3:3 . Как ни крути, а это был один из лучших матчей турнира.

Сборные Камеруна и Сербии выдали один из лучших матчей ЧМ-2022 globallookpress.com

А потом еще один боевик устроили Южная Корея и Гана. «Черные звезды» шикарно провели первый тайм, забили два гола, но уже через 15 минут после перерыва на табло светились две двойки. Автором дубля в составе корейцев стал Чжо Гю Сон, который начал играть на профессиональном уровне всего лишь несколько лет назад. Но героем суждено было стать другому парню. Когда казалось, что Гана вот-вот окончательно развалится, Мохаммед Кудус снова вывел вперед африканскую сборную. В оставшееся время Южная Корея в буквальном смысле устроила штурм чужих ворот, но забить третий мяч так и не смогла. Шикарный матч.

Сборная Бразилии, как и ожидалось, обыграла Швейцарию. Всего лишь 1:0, но ситуация на поле была полностью под контролем «Селесао». Есть подозрение, что бразильцы дойдут как минимум до полуфинала.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Ну и в самом конце дня Португалия одержала победу над Уругваем — 2:0. И как же сейчас обидно Криштиану Роналду...Первый гол португальцев сначала записали на легенду, но после детального повтора стало ясно, что он не коснулся мяча после то ли удара, то ли навеса Бруну Фернандеша. Но радовался Криштиану так, будто вколотил мяч в сетку ударом с 30-ти метров. Второй гол Бруну забил с пенальти. Португалия уже в плей-офф, а сборную Уругвая ждет ключевой матч с Ганой.

29 ноября

Во вторник групповой этап завершится для сборных из квартетов A и B. Как обычно, матчи заключительного тура начнутся в одно время.

В 18:00 мск сборная Нидерландов сыграет с Катаром, а Эквадор — против команды Сенегала.

А в 22:00 мск сборная Англии встретится с Уэльсом, а США зарубятся с Ираном, который оказаkся не таким уж простым и слабым, как многие успели подумать после первого тура.

В России все матчи будут доступны на телеканалах медиа-холдинга «Матч ТВ». Компания взяла на себя обязательство показать все 64 поединка этого мундиаля.

Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

18:00. Нидерланды — Катар

Сборная Нидерландов уже одной ногой в плей-офф. Для выхода из группы «оранжевым» достаточно не проиграть в предстоящем матче.

И будь у команды Луи ван Гала другой соперник, можно было бы легко предположить, что у нее возникнут проблемы, но против Катара...Да, у Катара, пожалуй, самая слабая сборная на этом турнире.

Катарцы построили отличные стадионы, но вот подготовить к домашнему мундиалю конкурентоспособную команду не смогли. В принципе, удивляться здесь нечему — чего еще ждать от сборной, в которой все игроки выступают в чемпионате Катара.

Нидерланды могут выйти на Англию, если не выиграют у Катара globallookpress.com

Нидерландцам будет достаточно и ничьей, но они прекрасно знают, что могут наткнуться в 1/8 финала на Англию, если потеряют очки в игре с Катаром.

Букмекеры уверены, что сборная Нидерландов спокойно справится с хозяевами турнира, которые перед этим проиграли и Сенегалу, и Эквадору. А эксперты LiveSport.Ru склоняются к тому, что все станет ясно еще до перерыва. Если что, очень смелый прогноз можно увидеть здесь.

18:00. Нидерланды — Катар Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур

18:00. Эквадор — Сенегал

А здесь будет битва за второе место в группе А. Эквадору хватит даже ничей, а вот Сенегалу нужна только победа.

И по правде говоря, даже немного жаль, что одна из этих команд совсем скоро отправится домой.

В отличие от Сенегала, Эквадор смог отобрать очки у сборной Нидерландов (1:1). Более того, латиноамериканцы выглядели предпочтительнее «оранжевых», которые, похоже, оказались не готовы к такому сопротивлению.

В общем, обе команды в полном порядке. Но эксперты LiveSport.Ru пришли к выводу, что в следующий раунд выйдет Эквадор.

Эннер Валенсия globallookpress.com

Правда, есть один важный нюанс. До сих пор неизвестно, сможет ли выйти на поле лидер Эннер Валенсия, один из лучших игроков группового этапа. В матче с Нидерландами лидера эквадорцев унесли с поля на носилках.

Но позже оказалось, что все не так уж и страшно. Поэтому в данном случае важно дождаться стартовых составов. Эквадор с Валенсией действительно грозная сила.

18:00. Эквадор — Сенегал Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Место встречи: «Халифа», Доха

22:00 Уэльс — Англия

Сборная Англии начала турнир с шикарной победы над Ираном (6:2), но после игры с американцами родоначальников снова начали критиковать.

И это правда, англичане очень слабо сыграли против США (0:0). Например, известный эксперт Гари Линекер, считает, что проблема в тренере. Несмотря на звездный состав, Англия порой действительно играет чересчур блекло и осторожно. И в этом плане тактика Гарета Саутгейта порой действительно вызывает недоумение.

Сборная Англии перед матчем против США globallookpress.com

Для выхода в плей-офф с первого места Англии желательно набрать три очка в предстоящем матче. Ничьей тоже может хватить, но только в том случае, если Иран не выиграет у США.

Валлийцы, конечно, были бы очень рады напоследок хлопнуть дверью, но после матче против США и Ирана сложно даже представить, что команда Роба Пейджа способна отобрать очки у одного из фаворитов ЧМ-2022. Да, Англия не впечатляет по игре, но то же самое было и на Евро-2020, где она в итоге едва не взяла титул.

Эксперты LiveSport.Ru, как и букмекеры, считают, что у сборной Англии не будет проблем в матче с валлийцами. Более того, не исключено, что дойдет до разгрома. В принципе, почему нет, если даже Иран разобрался с этим Уэльсом.

22:00. Уэльс — Англия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Место встречи: «Ахмед бин Али», Эр-Райян

22:00 Иран — США

Страсти начали накаляться еще за день до игры, когда Федерация футбола Ирана направила жалобу в комитет по этике ФИФА, в которой потребовала дисквалифицировать американскую сборную за «оскорбление достоинства» Ирана.

А дело вот в чем: в соцсетях сборной США появилась таблица группы B после двух проведенных туров группового этапа ЧМ-2022. При этом на флаге Ирана нет эмблемы Исламской Республики — там только зеленая, белая и красная полосы.

Иранская сторона тут же начала суетиться, требовать от ФИФА максимального наказания для американцев, при этом понимая, что никто никого не будет отстранять, да еще и на десять матчей.

Сборная Ирана впервые в своей истории может выйти в плей-офф чемпионата мира globallookpress.com

И учитывая непростые отношения между двумя странами, нет никаких сомнений, что на футбольном поле будет «жара». Иранцы слабо сыграли с Англией, но матч с Уэльсом показал, что эту сборную ни в коем случае нельзя недооценивать.

И в отличие от сборной США, которую устроит только победа, Ирану для исторического выхода в плей-офф ЧМ хватит и ничьей.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Штатам. В принципе, это логично, все-таки американцы очень убедительно провели матч с Англией (0:0). Тогда как Иран в матче с таким соперником просто развалился.

У экспертов LiveSport.Ru тоже есть несколько прогнозов на эту игру. Если коротко — Ирану будет тяжело.

22:00. Иран — США Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Место встречи: «Эль-Тумама», Доха

На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

Также рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи ЧМ. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам.