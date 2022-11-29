Иран
Иранцы находятся на 2 месте в группе. Команда набрала 3 очка, вот только разница мячей не ахти (4:6).
Лидером атак команды является Мехди Тареми. Форвард иранцев забил уже 2 мяча на Мундиале.
Коэффициенты матча Иран — США
Разумеется, в этом поединке Иран не будет играть на удержание ничьей. Команда неплохо смотрится в атаке.
Даже в случае ничьей в этом поединке Иран оформит выход в плей-офф. Вот только ее еще нужно будет добиться.
В минувшем туре группового этапа Иранцы добыли три очка. Команда сенсационно одолела валлийцев (0:2).
США
Эта команда выдала не самый успешный старт. В двух турах американцы набрали только 2 очка.
Разумеется, теперь команде нужно непременно побеждать в этой встрече. В противном случае, сборная США отправится домой.
Минувший тур для команды вышел относительно успешным. Американцы расписали мировую с Англией (0:0).
Вот только реализация является бичом команды. В двух турах сборная США наиграла лишь на один гол.
Наверняка в этом поединке американцы будут активно атаковать. Состав у команды по именам весьма неплохой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу США предлагают — 1.89.
На викторию Ирана дают — 4.30, ничья оценена — в 3.60.
Иранцы имеют заметные проблемы с надежностью тылов, а американцам кровь из носу нужно атаковать.
Наш прогноз — Победа США в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Победа США во 2 тайме за 2.25.