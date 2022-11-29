Иран сыграет на своем поле с США в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 22:00 мск. Иран — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Иранцы находятся на 2 месте в группе. Команда набрала 3 очка, вот только разница мячей не ахти (4:6).

Лидером атак команды является Мехди Тареми. Форвард иранцев забил уже 2 мяча на Мундиале.

Коэффициенты матча Иран — США 1X2Новым игрокам 4.103.451.95Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Иран не будет играть на удержание ничьей. Команда неплохо смотрится в атаке.

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Даже в случае ничьей в этом поединке Иран оформит выход в плей-офф. Вот только ее еще нужно будет добиться.

В минувшем туре группового этапа Иранцы добыли три очка. Команда сенсационно одолела валлийцев (0:2).

США

Эта команда выдала не самый успешный старт. В двух турах американцы набрали только 2 очка.

Разумеется, теперь команде нужно непременно побеждать в этой встрече. В противном случае, сборная США отправится домой.

Минувший тур для команды вышел относительно успешным. Американцы расписали мировую с Англией (0:0).

Вот только реализация является бичом команды. В двух турах сборная США наиграла лишь на один гол.

Наверняка в этом поединке американцы будут активно атаковать. Состав у команды по именам весьма неплохой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу США предлагают — 1.89.

На викторию Ирана дают — 4.30, ничья оценена — в 3.60.

Иранцы имеют заметные проблемы с надежностью тылов, а американцам кровь из носу нужно атаковать.

Наш прогноз — Победа США в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Победа США во 2 тайме за 2.25.