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    Эквадорцы уверенно шагнут в плей-офф

    Эквадор — Сенегал. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, ЧМ-2022, 29 ноября 2022 года

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    Эннер Валенсия
    Эквадор сыграет на своем поле с Сенегалом в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 18:00 мск. Эквадор — Сенегал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа A 29 Ноября 2022 года
    Эквадор
  • Кито
    •  Эквадор 18:00 Сенегал Сенегал
  • Дакар
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    Эквадор

    Эквадорцы находятся на 2 месте в группе. Правда, аналогичные показатели и у лидирующих голландцев.

    Все три мяча команды на Мундиале забил Эннер Валенсия. Лидер эквадорцев выглядит впечатляюще.

    Коэффициенты матча Эквадор — Сенегал

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    Разумеется, в этом поединке Эквадор будет активно искать лазейки к воротам соперника. Да и Валенсия наверняка скажет свое веское слово.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Даже в случае ничьей в этом поединке Эквадор оформит выход в плей-офф. Неплохая мотивация, не так ли?!

    В минувшем туре группового этапа эквадорцы добыли ничью. Матч с Нидерландами закончился со счетом 1:1.

    Сенегал

    Сенегалцы выдали не столь радужный старт Мундиаля. По итогам двух туров набрано 3 очка.

    Разумеется, теперь африканцам нужно непременно побеждать в этой встрече. В противном случае, сенегальцы отправятся домой.

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    • Минувший тур для команды вышел успешным. Сенегал переиграл слабеньких катарцев (1:3).

    Да и вообще, сборная Сенегала — крепкий орешек. Команда способна выдать результат даже при сложной диспозиции.

    Наверняка в этом поединке сенегальцы не собираются отсиживаться в тылах. Другого пути у африканцев попросту нет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Эквадора предлагают — 2.40.

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    На викторию Сенегала дают — 3.10, ничья оценена — в 3.10.

    Эквадорцы с блестящим Валенсией в составе способны показать себя во всей красе, и явно намерены уверенно пройти в плей-офф.

    Наш прогноз — Победа Эквадора. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    Эквадор — Сенегал: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.11.2022. Прогнозы на футбол. Эквадорцы уверенно шагнут в плей-офф
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