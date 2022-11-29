Эквадор
Эквадорцы находятся на 2 месте в группе. Правда, аналогичные показатели и у лидирующих голландцев.
Все три мяча команды на Мундиале забил Эннер Валенсия. Лидер эквадорцев выглядит впечатляюще.
Коэффициенты матча Эквадор — Сенегал
Разумеется, в этом поединке Эквадор будет активно искать лазейки к воротам соперника. Да и Валенсия наверняка скажет свое веское слово.
Даже в случае ничьей в этом поединке Эквадор оформит выход в плей-офф. Неплохая мотивация, не так ли?!
В минувшем туре группового этапа эквадорцы добыли ничью. Матч с Нидерландами закончился со счетом 1:1.
Сенегал
Сенегалцы выдали не столь радужный старт Мундиаля. По итогам двух туров набрано 3 очка.
Разумеется, теперь африканцам нужно непременно побеждать в этой встрече. В противном случае, сенегальцы отправятся домой.
Минувший тур для команды вышел успешным. Сенегал переиграл слабеньких катарцев (1:3).
Да и вообще, сборная Сенегала — крепкий орешек. Команда способна выдать результат даже при сложной диспозиции.
Наверняка в этом поединке сенегальцы не собираются отсиживаться в тылах. Другого пути у африканцев попросту нет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Эквадора предлагают — 2.40.
На викторию Сенегала дают — 3.10, ничья оценена — в 3.10.
Эквадорцы с блестящим Валенсией в составе способны показать себя во всей красе, и явно намерены уверенно пройти в плей-офф.
Наш прогноз — Победа Эквадора. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.