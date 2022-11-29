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    Уверенная виктория англичан?

    Уэльс — Англия. Ставка (к. 2.18) и прогноз ЧМ-2022 по футболу 29 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Англия
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    Харри Кейн
    Уэльс сыграет на своем поле с Англией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 22:00 мск. Уэльс — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа B 29 Ноября 2022 года
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    Уэльс

    Валлийцы нынешний Мундиаль пока проваливают. За тур до окончания группового этапа команда замыкает турнирную таблицу группы В.

    Сборная Уэльса набрала всего 1 балл. Так что мотивация на заключительный тур понятна — только побеждать!

    Коэффициенты матча Уэльс — Англия

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    Разумеется, в этом поединке Уэльс будет активно искать лазейки к воротам соперника. Да и можно ли иначе действовать в британском дерби?!

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    Разумеется, основные надежды возложены на лидера Гарета Бэйла. Он и забил пока единственный мяч валлийцев на Мундиале.

    В минувшем туре группового этапа валлийцы сенсационно проиграли. Мало кто ожидал, что британцы уступят Ирану (0:2).

    Англия

    Англичане в двух поединках добыли 4 очка. Так что проигрывать в заключительном туре крайне нежелательно.

    Разумеется, от Харри Кейна и компании традиционно ждут успехов. Англичане по игре смотрятся живенько.

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    • Минувший тур для команды получился сероватым. Все-таки ничья с американцами в планы никак не входила.

    Нет сомнений, что на британское дерби настрой у сборной Англии будет максимальным. Гарета Саутгейта в случае провала в этом матче могут не понять.

    Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, англичане наверняка будут активны в атаке. Пора бы забить и самому Кейну!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии предлагают — 1.43.

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    На викторию Уэльса дают — 7.80, ничья оценена — в 4.74.

    Англичане явно намерены подтвердить статус одного из главных фаворитов чемпионата мира, и уж точно максимальным образом настроятся на этот матч.

    Наш прогноз — Фора Англии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Фора Англии -2.5 за 3.82.

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    Уэльс — Англия: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 29.11.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория англичан?
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