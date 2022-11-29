Уэльс сыграет на своем поле с Англией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 22:00 мск. Уэльс — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Валлийцы нынешний Мундиаль пока проваливают. За тур до окончания группового этапа команда замыкает турнирную таблицу группы В.

Сборная Уэльса набрала всего 1 балл. Так что мотивация на заключительный тур понятна — только побеждать!

Коэффициенты матча Уэльс — Англия 1X2Новым игрокам 8.504.601.40Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Уэльс будет активно искать лазейки к воротам соперника. Да и можно ли иначе действовать в британском дерби?!

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Разумеется, основные надежды возложены на лидера Гарета Бэйла. Он и забил пока единственный мяч валлийцев на Мундиале.

В минувшем туре группового этапа валлийцы сенсационно проиграли. Мало кто ожидал, что британцы уступят Ирану (0:2).

Англия

Англичане в двух поединках добыли 4 очка. Так что проигрывать в заключительном туре крайне нежелательно.

Разумеется, от Харри Кейна и компании традиционно ждут успехов. Англичане по игре смотрятся живенько.

Минувший тур для команды получился сероватым. Все-таки ничья с американцами в планы никак не входила.

Нет сомнений, что на британское дерби настрой у сборной Англии будет максимальным. Гарета Саутгейта в случае провала в этом матче могут не понять.

Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, англичане наверняка будут активны в атаке. Пора бы забить и самому Кейну!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии предлагают — 1.43.

На викторию Уэльса дают — 7.80, ничья оценена — в 4.74.

Англичане явно намерены подтвердить статус одного из главных фаворитов чемпионата мира, и уж точно максимальным образом настроятся на этот матч.

Наш прогноз — Фора Англии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Фора Англии -2.5 за 3.82.