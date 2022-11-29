Уэльс
Валлийцы нынешний Мундиаль пока проваливают. За тур до окончания группового этапа команда замыкает турнирную таблицу группы В.
Сборная Уэльса набрала всего 1 балл. Так что мотивация на заключительный тур понятна — только побеждать!
Коэффициенты матча Уэльс — Англия
Разумеется, в этом поединке Уэльс будет активно искать лазейки к воротам соперника. Да и можно ли иначе действовать в британском дерби?!
Разумеется, основные надежды возложены на лидера Гарета Бэйла. Он и забил пока единственный мяч валлийцев на Мундиале.
В минувшем туре группового этапа валлийцы сенсационно проиграли. Мало кто ожидал, что британцы уступят Ирану (0:2).
Англия
Англичане в двух поединках добыли 4 очка. Так что проигрывать в заключительном туре крайне нежелательно.
Разумеется, от Харри Кейна и компании традиционно ждут успехов. Англичане по игре смотрятся живенько.
Минувший тур для команды получился сероватым. Все-таки ничья с американцами в планы никак не входила.
Нет сомнений, что на британское дерби настрой у сборной Англии будет максимальным. Гарета Саутгейта в случае провала в этом матче могут не понять.
Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, англичане наверняка будут активны в атаке. Пора бы забить и самому Кейну!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии предлагают — 1.43.
На викторию Уэльса дают — 7.80, ничья оценена — в 4.74.
Англичане явно намерены подтвердить статус одного из главных фаворитов чемпионата мира, и уж точно максимальным образом настроятся на этот матч.
Наш прогноз — Фора Англии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Фора Англии -2.5 за 3.82.