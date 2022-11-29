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    «Летучий голландец» пробьется в море плей-офф

    Нидерланды — Катар. Прогноз и ставки на чемпионат мира 29 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Катар
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    29 ноября в 18:00 по мск в группе А состоится поединок 3-го тура чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Катара. Нидерланды — Катар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа A 29 Ноября 2022 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 18:00 Катар Катар
  • Доха
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    Нидерланды

    Голландцы находятся на вершине таблицы группы А с 4 баллами на счету. Следующий матч имеет для них большое значение, поскольку в случае сенсации команда Луи ван Гала останется за бортом плей-офф.

    Напомним, что «оранжевые» стартовали на мундиале с победы, обыграв сборную Сенегала со счетом 2:0. Три очка были добыты в завершительной фазе поединка. Более напряженный матч у сборной Нидерландов получился с Эквадором.

    Коэффициенты матча Нидерланды — Катар

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    Встреча с эквадорцами закончилась вничью 1:1. Голландцы давали сопернику много свободы и местами могли за это поплатиться. По ударам «Летучий голландец» проиграл. Гол Коди Гакпо был записан, как единственный удар в створ.

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    К слову, Гакпо имеет 2 забитых в турнире и является лучшим бомбардиром команды.

    Катар

    Катар вошел в историю, как первая команда-хозяйка мундиаля, которая проиграла два стартовых матча подряд. В таком случае следующий матч для катарцев носит формальный характер.

    На старте турнира катарцы проиграли сборной Эквадора со счетом 0:2. Затем они уступили команде Сенегала, пропустив 3 мяча (1:3).

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    • Таким образом, математические и гипотетические шансы на то, чтобы остаться в турнире у Катара равны нулю. Дебют в финальной части мундиаля не удался.

    Стоит отметить, что катарская команда нанесла по воротам соперника лишь 15 ударов за 2 матча и только 2 и з них пошли в створ. С такой статистикой угрожать воротам соперника сложно.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров составляют: 1.20 на победу Нидерландов, 7.40 на ничью и 16.0 на победу Катара.

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    Предыдущие два матча были на голландцев непростыми. Возможно, в этот раз все будет по-другому и получится набрать 3 очка в более спокойной обстановке.

    Так как победа все еще важна для «оранжевых», они наверняка постараются решить вопрос быстрее, чтобы дальше тратить меньше сил. Можно поставить на быстрый отрыв и победу Нидерландов в первом тайме.

    У голландцев есть отличный шанс на то, чтобы одержать сухую победу. До этого они пропустили только раз, а Катар имеет очень слабую реализацию. Так что ставка «Сухая победа Нидерландов» за 1.80.

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    Нидерланды — Катар: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 29.11.2022. Прогнозы на футбол. «Летучий голландец» пробьется в море плей-офф
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