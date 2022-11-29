29 ноября в 18:00 по мск в группе А состоится поединок 3-го тура чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Катара. Нидерланды — Катар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

Голландцы находятся на вершине таблицы группы А с 4 баллами на счету. Следующий матч имеет для них большое значение, поскольку в случае сенсации команда Луи ван Гала останется за бортом плей-офф.

Напомним, что «оранжевые» стартовали на мундиале с победы, обыграв сборную Сенегала со счетом 2:0. Три очка были добыты в завершительной фазе поединка. Более напряженный матч у сборной Нидерландов получился с Эквадором.

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Встреча с эквадорцами закончилась вничью 1:1. Голландцы давали сопернику много свободы и местами могли за это поплатиться. По ударам «Летучий голландец» проиграл. Гол Коди Гакпо был записан, как единственный удар в створ.

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К слову, Гакпо имеет 2 забитых в турнире и является лучшим бомбардиром команды.

Катар

Катар вошел в историю, как первая команда-хозяйка мундиаля, которая проиграла два стартовых матча подряд. В таком случае следующий матч для катарцев носит формальный характер.

На старте турнира катарцы проиграли сборной Эквадора со счетом 0:2. Затем они уступили команде Сенегала, пропустив 3 мяча (1:3).

Таким образом, математические и гипотетические шансы на то, чтобы остаться в турнире у Катара равны нулю. Дебют в финальной части мундиаля не удался.

Стоит отметить, что катарская команда нанесла по воротам соперника лишь 15 ударов за 2 матча и только 2 и з них пошли в створ. С такой статистикой угрожать воротам соперника сложно.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров составляют: 1.20 на победу Нидерландов, 7.40 на ничью и 16.0 на победу Катара.

Предыдущие два матча были на голландцев непростыми. Возможно, в этот раз все будет по-другому и получится набрать 3 очка в более спокойной обстановке.

Так как победа все еще важна для «оранжевых», они наверняка постараются решить вопрос быстрее, чтобы дальше тратить меньше сил. Можно поставить на быстрый отрыв и победу Нидерландов в первом тайме.

У голландцев есть отличный шанс на то, чтобы одержать сухую победу. До этого они пропустили только раз, а Катар имеет очень слабую реализацию. Так что ставка «Сухая победа Нидерландов» за 1.80.