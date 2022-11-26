Дневник ЧМ-2022. Вылет Катара, валлийское фиаско и бомбардир Валенсия

В пятницу, 25 ноября, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись четыре матча группового этапа: Уэльс неожиданно проиграл Ирану (0:2), Сенегал переиграл Катар (3:1), голландцы поделили очки с Эквадором (1:1), а Англия и США скатали «сухую» ничью. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал матч сборных Катара и Сенегала, окончившийся довольно уверенной победой африканской команды со счетом 3:1.

Встреча не с самой громкой вывеской даже в рамках этого игрового дня, но оказавшаяся в итоге значимой. Впрочем об этом чуть позже.

Проигравшие стартовый матч хозяева мундиаля довольно уверенно выглядели в первом тайме против Сенегала, имели несколько хороших подходов к воротам, в одном из которых даже претендовали на пенальти.

Но так как Афиф -это не Криштиану Роналду, спорного одиннадцатиметрового он не дождался, а спустя пять минут Катар привез себе первый гол.

Диа открывает счет globallookpress.com

Защитник Хухи грубо ошибся в своей штрафной, махнув мимо мяча, а набежавший Диа моментально наказал, пробив мимо вратаря в угол ворот.

А после того, как сразу после перерыва катарцы пропустили второй гол, они решили, что терять им нечего и пошли вперед, создав несколько очень острых моментов и заставив потрудиться Эдуара Менди.

Усилия хозяев принесли результат на 78-й минуте — последовала подача Мохаммеда от лицевой в центр штрафной, Мунтари выскочил на мяч и в высоком прыжке головой пробил в угол ворот, забив исторический первый гол Катара на чемпионатах мира.

Сборная Катара globallookpress.com

После этого сенегальцы проснулись, поняв что победа может ускользнуть, и спустя пять минут забили третий гол, сняв все вопросы о победителе.

Шансы Катара на выход из группы после этого матча и так были чисто символическими, а окончательно они испарились после того, как сборные Нидерландов и Эквадора (1:1) сыграли вничью в очном матче.

Катарская команда, поигравшая оба матча, уже не сможет подняться выше третьего места, поскольку на счету Эквадора и Нидерландов по четыре очка, а сыграть на групповом этапе осталось один матч.

Сборная Катара globallookpress.com

Сборная Катара — вторая команда-хозяйка чемпионата мира, не вышедшая в плей-офф. Первый случай — сборная ЮАР в 2010 году.

Ну а по статистике, Катар пока худшая команда-хозяйка в истории — 0 очков при разнице мячей 1-5. Учитывая, что в третьем матче их ждут Нидерланды, надеяться что статистика изменится к лучшему не стоит.

Сенегалу, набравшему первые три очка, же для выхода в плей-офф нужно побеждать Эквадор.

Герой дня

Главный герой пятого игрового дня ЧМ-2022 это снова нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия.

Форвард «Фенербахче» уже оформил дубль в первом матче турнира с Катаром, а в матче с Нидерландами забил свой третий гол на турнире, сравняв счет в матче в начале второго тайма.

После перехвата Эступиньян получил шанс на удар из пределов голландской штрафной, голкипер Нопперт отразил мяч перед собой, а Валенсия, выскочив из-за спины Аке, в забавном прыжке добил мяч в сетку ворот.

Эннер Валенсия globallookpress.com

В активе эквадорца, который с 3 голами возглавляет бомбардирскую гонку ЧМ-2022, уже шесть голов за карьеру в финальных стадиях чемпионатов мира — ранее Эннер забил три мяча на ЧМ-2014.

Доиграть матч до конца Валенсии не удалось — на последних минутах он получил повреждение и покинул поле на носилках. Отметим, что и в первом матче он был досрочно заменен из-за травмы.

Эннер Валенсия globallookpress.com

Неясно, сможет ли лидер команды сыграть с Сенегалом. Впрочем, в матче с африканцами Эквадору нужно лишь не проиграть.

Неудачник дня

В главные неудачники дня можно было бы записать всю команду Уэльса, которая провела совершенно невразумительный матч с Ираном — позиционные провалы, бессмысленные навесы. Но был там и свой антигерой.

Нужно отдать Ирану — «персидские звезды» перебороли, перебегали и передушили соперника, пользуясь ошибками валлийцев, за что в итоге были вознаграждены двумя голами в компенсированное время.

Уэйн Хеннесси globallookpress.com

Больше всего им помогла самая крупная ошибка соперника на 85-й минуте, когда Иран убежал в контратаку после стандарта, и выскочивший за пределы штрафной голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси снес Тареми в прыжке, получив сначала жёлтую, а после просмотра ВАР — красную карточку.

Оставшиеся в меньшинстве британцы уже не могли выстоять против продолжающего остро контратаковать соперника — на 8-й добавленной минуте счет открыл Роузбеш Чешми, а на 11-й минуте — Рамин Резаян.

Уэйн Хеннесси globallookpress.com

Теперь в третьем туре Уэльсу нужно не только обыгрывать сборную Англии, но и надеяться на ничью в параллельном матче. Для Ирана все просто — нужна победа над США

Гол дня

Лучший гол игрового дня забил опорный полузащитник сборной Ирана Роузбеш Чешми на 8-й добавленной минуте матча с Уэльсом.

Аллен неудачно выбил мяч от валлийской штрафной после прострела Джаханбакша, попав в Чешми.

Роузбеш Чешми globallookpress.com

Тот сместился правее и роскошным мощным ударом низом поразил ближний угол ворот, не давая побежавшему прессинговать его Аллену накрыть удар в подкате.

Сэйв дня

Лучший сэйв дня записан на свой счет голкипер сборной Сенегала Эдуар Менди в матче против Катара.

Во втором тайме, когда пропустившие два мяча хозяева мундиаля перехватили инициативу и пошли вперед, вратарю «Челси» пришлось как следует потрудиться.

Эдуар Менди globallookpress.com

Как следует размялся он на 63-й минуте, когда Али получил передачу у линии штрафной и пробил с левой в угол — Менди в прыжке отвёл угрозу на угловой.

А спустя несколько минут, после кросса слева во вратарскую Сенегала, Исмаэль Мохаммед с лету пробивал в упор — голкипер каким-то чудом сгруппировался и парировал мяч.

Цифра дня

Цифра этого дня — снова пять. Уже 5 матчей завершились со счетом 0:0 на ЧМ-2022.

В этот игровой день «отличились» сборные Англии и США, от которых ждали голевого пиршества.

Англичане бодро начали встречу, но уже к середине первого тайма из-за постоянных проблем в опорной зоне отдали мяч и инициативу американцам, которые показали неплохой футбол, но тоже не сумели конвертировать свои моменты в голы.

Англия — США globallookpress.com

До этого ничья 0:0 была зафиксирована в четырех играх чемпионата мира в Катаре: Дания — Тунис, Мексика — Польша, Марокко — Хорватия, Уругвай — Южная Корея.

В XXI веке наибольшее число сухих матчей за весь турнир было зафиксировано в 2010 году — 6. В 2006-м и 2014-м таких игр было по 5.