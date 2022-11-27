Дневник ЧМ-2022. Триумф Марокко, бенефис Крамарича, первый раз Канады

В воскресенье, 27 ноября, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись четыре матча группового этапа: Япония проиграла Коста-Рике (0:1) , Бельгия уступила Марокко (0:2), Хорватия разгромила Канаду, а Испания и Германия разошлись ничьей (1:1). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Матч группы Е между Испанией и Германией можно назвать главным событием этого игрового дня. Обе команды решали противоположные задачи. Испанцы в случае победы могли досрочно выйти из группы, а немцы — срочно подняться со дна таблицы. Никому ничего не удалось. Вот таблица

Группа Е 1. Испания — 4

2. Япония — 3

3. Коста-Рика — 3

4. Германия — 1

Поединок получился отличным. Соперники были нацелены на ворота. Закрытого футбола мы не увидели. первый гол забили немцы — Антонио Рюдигер ударом головой прошил ворота «Красной фурии», но арбитры отменили взятие ворот после VAR из-за офсайда.

Дальше моменты не прекратили появляться. Обоим голкиперам приходилось вступать в игру. Каждый сделал как минимум по классному сэйву. А вот первый гол был забит во второй тайме, когда Жорди Альба слева отдал в штрафную на Альваро Морату, который очень технично и легко шведой переправил мяч в ближний угол, опередив защитника.

Гол Мораты Twitter ЧМ

Немцы еще думали с голом, но потом все-таки ответили. В одной из атак получилась отличная прорезная передача, в суматохе Никлас Фуллкруг отобрал у своего же мяч и деклассировал Уная Симона сильным и точным ударом в «девять». К слову, это второй гол для форварда «Вердера» в сборной Германии. Два матча, два гола. Человек находится на подъеме своей карьеры.

От души можно сказать, что игра получилась такой, какой мы ее хотели видеть — с моментами, динамикой и голами. Голов можно было чуть побольше, но в целом матч не расстроил.

Герой дня

Андрей Крамарич тянет на звание героя дня. Футболист оформил дубль в матче с Канадой и в целом провел очень сильный поединок. Причем в обоих случаях форвард сборной Хорватии проявил необычайную точность.

Первый мяч игрок забил на 36-й минуте, когда сравнял счет. Удар получился точным из-под защитника, мяч пошел в дальний угол точно под штангу. Пробил форвард практически у вратарской.

Андрей Крамарич Twitter ЧМ

Второй мяч Андрей оформил уже на 70-й минуте. После этого все более-менее выдохнули, так как счет был уже 3:1. Перишич сделала длинную на Крамарича, тот выполнил остановку с одновременным уходом к центру штрафной и пробил низом в дальний угол. Мяч прошел между ног защитнику и угодил точно под штангу.

Напомним, что матч хорваты выиграли 4:1. Сейчас они возглавляют таблицу F.

Неудачник дня

Неудачник дня сборная Бельгии, которая сотворила еще одну сенсацию на этом ЧМ, проиграв сборной Марокко 0:2. Марокканцы не самый слабый соперник, но для Бельгии это все равно неудача.

Змея оказалась ядовитой Twitter ЧМ

Все-таки от бельгийцев ждали, что они покажут свою привычную игру. Выйти из группы шансы еще есть, но это поражение оставит свой отпечаток. Видно, что у золотого поколения «красных дьяволов» начинаются серьезные проблемы и нужно что-то менять в обороне.

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Первый мяч Бельгия пропустила со стандарта, а второй с игры, когда защита просто не разобралась с атакующими. Сами проигравшие имели много шансов для взятия ворот, но ни один из них не использовали.

Сэйв дня

Безусловно это сэйв Мануэля Нойера в матче с испанцами. Голкипер «Баварии» продемонстрировал сумасшедшую реакцию, когда Дани Ольмо в дебюте поединка пробивал почти с линии штрафной площади.

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Нойер вытащил мяч из-под перекладины, тот пошел выше и уже от каркаса ушел за лицевую.

Вся сложность момента была в том, что Нойер плохо видел сам полет мяча, а удар был очень сильным. Снаряд вылетал из-под защитника, но это не помешало одному из лучших вратарей мира сделать такой крутой сэйв.

Исторические голы

Здесь историю написала сборная Канады. Мы помним, что в первом туре она забить Бельгии не смогла и проиграла 0:1. В матче с Хорватией канадцы первыми отметились в воротах соперника.

Альфонсо Дэвис празднует с партнером по команде Twitter ЧМ

Атака развивалась правым флангом. Полузащитник «Брюгге» Тайон Бьюкенен с правого фланга сделал отличный навес, заранее выждав нужный момент. У штрафную вбежал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и выполнил точный и сильный удар головой.

Таким образом, сам Дэвис забил первый гол на этом чемпионате мира и первый мяч канадцев на мундиалях за всю историю сборной. Так что момент действительно был историческим.