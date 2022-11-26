Дневник ЧМ-2022. Роберт плачущий, аргентинское чудо и Месси спаситель

В субботу, 26 ноября, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись четыре матча группового этапа: Австралия обыграла Тунис (1:0), Польша победила Саудовскую Аравию (2:0), Франция была сильнее Дании (2:1), а Аргентина дважды отметилась в воротах Мексики (2:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Самым ожидаемым, самым волнующим и интересным был матч группы С между Аргентиной и Мексикой.Там вопрос стоял о том, сможет ли команда Лионеля Скалони переломить неудачный ход событий в свою пользу.

Как оказалось, она смогла. Но перед этим аргентинскому лагерю пришлось понервничать. «Альбиселесте» с трудом прошли первый тайм, не создав ничего серьезного у ворот соперника. Мексика то и дело, что все время перекусывала все атакующий нити номинальных хозяев.

Так что большую часть времени аргентинскую команду, в том числе и Лионеля Месси, не было видно. Гравитационное поле этой черное дыры, под названием «Вязкая игра» нарушил именно Месси. Форвард ПСЖ в своем стиле поразил ворота на 64-й минуте и вывел «небесно-голубых» вперед.

В концовке встречи, вышедший в начале второго тайма, молодой Энцо Фернандес не оставил равнодушным никого. Игрок мастерски положил мяч в дальний верхний угол, тем самым сняв и напряжение, и все вопросы о победителе.

Отметим, что Месси в этом поединке забил гол и отдал голевую передачу, за что его назвали лучшим игроком поединка, и вполне заслужено.

Лионель Месси globallookpress.com

Действительно получилась настоящая драма. Если в первом тайме успехом и не пахло, Мексика кусала аргентинцев за бока, то гол Месси разбудил команду и заставил ее поверить в свои силы.

Самое главное, что из аутсайдеров подопечные Скалони превратились во вторую команду группы и теперь для выхода им нужно удачно сыграть с Польшей. Но группа С такова, что плотность здесь, как в случае с сингулярностью — бесконечно велика. То есть 3-й тур покажет, кто кого достанет, кто кого обойдет. Вот вам таблица для наглядности. Никому нельзя расслабляться.

Группа С 1. Польша — 4

2. Аргентина — 3

3. Саудовская Аравия — 3

4. Мексика — 1

Неудачник дня

Тут скорее нужно указать пару игроков, которые поучаствовали в одном моменте. Речь пойдет о матче Польша — Саудовская Аравия. При счете 0:1 саудиты получили хороший шанс сравнять счет, поскольку арбитр поставил пенальти.

Бить взялся Салем аль-Давсари, который стал автором победного гола в ворота сборной Аргентины в 1-м туре. Футболист не смог переиграть Войцеха Щенсного. Голкипер потянул удар, но вот отбит мяч был прямо на Мухаммеда аль-Брейка. Тот почему то не смог переиграть голкипера, который еще не полностью встал на ноги. Короче Щенсный сделал два сейва в одном эпизоде.

Аль-Малки бросается в ноги Левандовскому в надежде исправить ситуацию globallookpress.com

После этого саудиты пропустили второй мяч от Роберта Левандовского. Виновником второго эпизода стал Абдуулла Аль-Малки. Игрок не сумел обработать мяч, будучи последним в линии перед собственными воротами. Отпустив от себя мяч, он позволил Левандовскому перехватить его и занести в сетку.

Гол дня

Голом дня можно назвать момент с участием молодого Энцо Фернандеса, мяч которого позволил Аргентине выиграть с комфортным счетом.

Момент с голом globallookpress.com

На 87-й минуте встречи с Мексикой футболист получил передачу от Лионеля Месси, находясь у входа в штрафную с левого фланга. Игрок принял пас, вошел в зону, расшатал оппонента и пробил из-под второго соперника в дальний верхний угол.

До «девятки» Энцо не достал, но в целом получилось красиво. Он провел в составе национальной команды 5 матчей и отметился своим первым голом в карьере.

Сэйв дня

Тут безусловно должен быть сэйв Войцеха Щенсного, который, возможно, спас для Польши победу над Саудовской Аравией.

Поляк мастерски отразил удар с пенальти, угадав угол. Он качнулся в другую сторону, а затем резко поменял направление и отбил мяч, идущий низом.

Радость globallookpress.com

Правда отбил Войцех на соперника, который вбегал слева. За этим последовал удар в касание, но Щенсный к этому моменту был уже на ногах и пальцами перевел мяч за ворота.

Исторические голы

Ну и напоследок вспомним Роберта Левандовского. Для него матч с саудитами стал знаковым и одним из самых запоминающихся в его карьере.

Запрессинговав защитника, нападающий отобрал у него мяч и пробил вратарю под рукой, почти по центру ворот.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Причина кроется в том, что форвард «Барселоны» отметился своим первым голом на мундиале. Именно поэтому поляк во время празднования даже всплакнул. Слезы радости тут вполне уместны.

Его мяч позволил Польше более спокойно завершить встречу, так как саудиты все время давили и создавали моменты. В этой встрече было видно, что Левандовский нацелен на гол как никогда. Теперь Польша лидирует в таблице С и имеет все шансы на выход из группы.