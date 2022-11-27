Бразилия без Неймара, Португалия против банды Суареса. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Традиционный дайджест в преддверии очередного игрового дня на чемпионате мира. 28 ноября в Катаре состоятся еще четыре матча, о которых и пойдет речь в этом анонсе.

Перед этим

Что там говорить, воскресенье удалось. Во-первых, Коста-Рика обыграла Японию (1:0), которая в первом туре шокировала Германию. Но против костариканцев, получивших перед этим семь мячей от Испании, «синие самураи» сыграли просто бездарно.

Через пару часов марокканцы подтвердили, что сборная Бельгии уже не та. Разговоры о «золотом поколении» пора прекращать. Представитель африканского континента одержал закономерную победу — 2:0. И все идет к тому, что бельгийцы отправятся домой уже после группового этапа. А Марокко с Хакимом Зиешем в полном порядке.

Сборная Хорватии разнесла Канаду (4:1), которая восхитила всех своей игрой в матче с Бельгией. Финалист ЧМ-2018 пропустил уже на второй минуте, но в ответ шарахнул сразу четырьмя результативными ударами. Смелых канадцев даже слегка жаль.

Ну а в главном матче дня встретились Испания и Германия. И здесь была зафиксирована ничья — 1:1. Результат абсолютно по игре. От поражения немцев спас нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг.

Никлас Фюллькруг спас Германию от катастрофы на ЧМ-2022 twitter.com/DFB_Team

Немецкая машина была на грани катастрофы, но все-таки избежала (пока что) самого неприятного сценария. Победа над Коста-Рикой в заключительном туре, скорее всего, обеспечит Бундестим выход в плей-офф.

28 ноября

Второй понедельник на чемпионате мира начнется с матча между сборными Камеруна и Сербии. Вскоре после этого болельщиков попробуют порадовать Южная Корея и Гана.

Вечернюю часть программы откроют сборные Бразилии и Швейцарии, а на десерт будет самое интересное — Португалия и неугомонный Криштиану Роналду против крепкого Уругвая.

В России все матчи будут доступны на телеканалах медиа-холдинга «Матч ТВ». Компания взяла на себя обязательство показать все 64 поединка этого мундиаля.

Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

13:00. Камерун — Сербия

Камерун и Сербия — неудачники группы G по итогам первого тура. Камерунцы начали турнир с поражения от Швейцарии — 0:1. И этот результат сложно назвать закономерным, «неукротимые львы» играли ни чуть не хуже европейцев.

За сборную Камеруна в том матче сыграл и Гаэль Ондуа, у которого, как известно, есть российское гражданство. Воспитанник «Локомотива» появился на поле во втором тайме в бутсах, на которых внимательные болельщики разглядели флаг России.

Кроме того, против швейцарцев сыграл Муми Нгамале, который в самом начале сезона перешел в московское «Динамо».

Сербы в первом матче проиграли сборной Бразилии (0:2). Четыре удара (ни одного в створ) — это все, на что оказалась способна команда Драгана Стойковича. Так себе начало для Сербии, но надо понимать, что с такими бразильцами у всех будут проблемы.

Букмекеры почему-то вдруг решили, что Сербия, скорее всего, обыграет камерунцев. Разница в коэффициентах в данном случае слегка смущает. Не так-то все и очевидно в этой паре.

Правда, эксперты LiveSport.Ru тоже пришли к выводу, что сербы наберут три очка в предстоящем матче, который при этом получится результативным. Если что, специальный прогноз на эту игру можно найти здесь.

И немного фактов. Камерун проиграл восемь последних матчей на чемпионатах мира А у Сербии восемь поражений в десяти предыдущих матчах на мундиалях. Так что, кто знает, возможно, есть смысл «зарядить» просто на голы.

13:00. Камерун — Сербия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Александр Аксенов

Место встречи: «Эль-Джануб», Эль-Вакра

16:00. Южная Корея — Гана

А мы предупреждали, что букмекеры совершенно зря недооценивали Южную Корею перед матчем с Уругваем. Одна из лучших азиатских сборных сыграла вничью с представителем Южной Америки — 0:0.

Правда, в двух случаях корейцев спасла штанга, но в целом они очень достойно выглядели на фоне уругвайской банды.

Единственным неприятным моментом для команды Паулу Бенту стало отсутствие ударов в створ. Впрочем, у соперника их тоже не было.

Сборная Ганы тем временем потерпела поражение от Португалии (2:3). И по сути, ключевым в этой игре стал придуманный на ровном месте пенальти в ворота «черных звезд». Казалось, что с видеоповторами подобных ошибок больше не будет, но даже сейчас арбитры все равно умудряются принимать немыслимые решения.

Но надо отдать должное смелым ганцам, которые очень быстро сравняли счет, и вполне могли отобрать очки у португальских звезд, если бы не допустили несколько грубых ошибок.

По мнению букмекеров, у команд приблизительно равные шансы на победу. И в данном случае есть намек на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru склоняются к тому, что соперники обменяются забитыми мячами. Но помимо этого, в нашем тексте о предстоящем матче между Южной Кореей и Ганой есть еще один интересный прогноз, который можно найти по этой ссылке.

16:00. Южная Корея — Гана Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Михаил Меламед

Место встречи: «Эдьюкейшн сити», Эр-Райян

19:00. Бразилия — Швейцария

Сборная Бразилии в матче против сербов подтвердила статус главного фаворита чемпионата мира. 2:0 — это не разгром, но по факту «Селесао» просто «возили» соперника, который с трудом доходил до чужих ворот.

И как ни странно, главным героем стал Ришарлисон, оформивший дубль. И один из его голов, по всей видимости, будет претендовать на звание лучшего по итогам турнира.

Ришарлисон стал автором самого эффектного гола в первом туре ЧМ-2022 globallookpress.com

Бразилия понравилась абсолютно всем. На фоне неуверенной Аргентины команда Тите напоминает футбольный космический корабль.

Правда, без неприятностей все-таки не обошлось. Случилось худшее, что только можно было представить. Да, Неймар снова получил травму . С одной стороны, можно сказать — какой же он все-таки невезучий. Но с другой, порой, глядя на то, как его бьют по ногам, лидера бразильцев действительно становится жаль.

В общем, у Нея конкретно распухла нога в районе голеностопа. Против Швейцарии и Камеруна он точно не сыграет, а дальше будет видно. Но на фото нога выглядит совсем так себе, поэтому вполне вероятно, что турнир для Неймара завершился, не успев толком начаться.

Нога Неймара после матча с сербами instagram.com/neymarjr/

В отличие от Аргентины, которая без Месси тут же превратится в условный Парагвай (ну окей, в Уругвай), у Бразилии вряд ли будут проблемы без Неймара. Такого же мнения придерживаются и букмекеры.

Эксперты LiveSport.Ru тоже считают, что Бразилия снова одержит победу, но на этот раз соперник тоже забьет. Вот несколько смелых прогнозов на второй матч Бразилии в Катаре.

19:00. Бразилия — Швейцария Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Александр Неценко

Место встречи: «Стадион 974», Доха

22:00. Португалия — Уругвай

Криштиану Роналду — первый игрок в истории, забивавший на пяти чемпионатах мира. Уникальное достижение, которое вряд ли кто-то когда-либо повторит.

Свой первый гол в Катаре легенда забил в матче с Ганой (3:2), реализовав очень спорный пенальти. Хотя на самом деле это был левейший пенальти, но Криштиану это вряд ли волнует.

Криштиану Роналду — первый игрок в истории, забивавший на пяти чемпионатах мира twitter.com/selecaoportugal

Какое впечатление оставила Португалия? Неоднозначное. Два пропущенных мяча от африканской сборной — это все-таки многовато. И да простит нас легенда, но есть очень сильное подозрение, что он, мягко говоря, слегка тормозит игру команды в атаке. А не замечать его молодые португальские звезды просто не имеют права. В общем, в каком-то смысле сборная Португалии стала заложником Роналду, который, несмотря на все старания, уже далеко не так эффективен, как раньше.

Уругвай в мате с Южной Кореей (0:0) и не впечатлил, и не разочаровал — что-то среднее между этим. Но в любом случае нет никаких сомнений, что встреча с бандой Луиса Суареса станет серьезным тестом для Португалии.

Букмекеры отдают предпочтение сборной Португалии, но при этом подчеркивают, что явный фаворит в этой паре отсутствует.

А вот эксперты LiveSport.Ru уверены, что КриРо и его партнеры по команде точно выиграют в одном из таймов. Несколько прогнозов на главный матч дня — здесь.

22:00. Португалия — Уругвай Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Роман Трушечкин

Место встречи: «Национальный стадион», Лусаил

На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

Также рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи ЧМ. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам.