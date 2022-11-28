Португалия сыграет на своем поле с Уругваем в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 22:00 мск. Португалия — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Португальцы начали чемпионат мира с победы. Криштиану Роналду и компания в сложном поединке одолели Гану (3:2).

Отличился и сам лидер «европейских бразильцев». Роналду реализовал пенальти, открыв тем самым счет в матче.

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Разумеется, в этом поединке Португалия будет активно искать лазейки к воротам соперника. Португальцы сильны в атаке, а вот с надежностью тылов есть трудности.

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В случае победы в этом поединке Португалия оформит выход в плей-офф. Неплохая мотивация, не так ли?!

Последний свой матч с уругвайцами Португалия проиграла. В 1/8 финала прошлого чемпионата мира южноамериканцы были сильнее (2:1).

Уругвай

Уругвайцы выдали не столь радужный старт Мундиаля. Ничья с Южной Кореей (0:0) однозначно тянет на разочарование.

Разумеется, теперь южноамериканцам нужно брать очки в оставшихся поединках. И ведь все в их руках, учитывая неплохой подбор атакующих исполнителей.

Более того, Уругвай прилично выглядел и в контрольных матчах накануне Мундиаля. Например, канадцы были обыграны со счетом 0:2.

Наверняка в этом поединке уругвайцы не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника не представляет собой непроходимые редуты.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии предлагают — 1.96.

На викторию Уругвая дают — 4.16, ничья оценена — в 3.46.

Португалия должна доказать, что является одним из фаворитов чемпионата мира, к тому же Роналду и компания могут обеспечить себе выход в плей-офф .

Наш прогноз — Победа Португалии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Победа Португалии во 2 тайме за 2.31.