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    Португалия не оставит шансов уругвайцам

    Португалия — Уругвай. Прогноз и ставка (к. 2.57) на футбол, ЧМ-2022, 28 ноября 2022 года

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    Криштиану Роналду
    Португалия сыграет на своем поле с Уругваем в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 22:00 мск. Португалия — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа H 28 Ноября 2022 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 22:00 Уругвай Уругвай
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    Португалия

    Португальцы начали чемпионат мира с победы. Криштиану Роналду и компания в сложном поединке одолели Гану (3:2).

    Отличился и сам лидер «европейских бразильцев». Роналду реализовал пенальти, открыв тем самым счет в матче.

    Коэффициенты матча Португалия — Уругвай

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    Разумеется, в этом поединке Португалия будет активно искать лазейки к воротам соперника. Португальцы сильны в атаке, а вот с надежностью тылов есть трудности.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В случае победы в этом поединке Португалия оформит выход в плей-офф. Неплохая мотивация, не так ли?!

    Последний свой матч с уругвайцами Португалия проиграла. В 1/8 финала прошлого чемпионата мира южноамериканцы были сильнее (2:1).

    Уругвай

    Уругвайцы выдали не столь радужный старт Мундиаля. Ничья с Южной Кореей (0:0) однозначно тянет на разочарование.

    Разумеется, теперь южноамериканцам нужно брать очки в оставшихся поединках. И ведь все в их руках, учитывая неплохой подбор атакующих исполнителей.

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    • Более того, Уругвай прилично выглядел и в контрольных матчах накануне Мундиаля. Например, канадцы были обыграны со счетом 0:2.

    Наверняка в этом поединке уругвайцы не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника не представляет собой непроходимые редуты.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии предлагают — 1.96.

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    На викторию Уругвая дают — 4.16, ничья оценена — в 3.46.

    Португалия должна доказать, что является одним из фаворитов чемпионата мира, к тому же Роналду и компания могут обеспечить себе выход в плей-офф.

    Наш прогноз — Победа Португалии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Победа Португалии во 2 тайме за 2.31.

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    Португалия — Уругвай: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 28.11.2022. Прогнозы на футбол. Португалия не оставит шансов уругвайцам
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