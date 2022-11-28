ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиАргентина — Мексика. Онлайн Лионель МессиЭкзамен Аргентины, время рекордов Жиру. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Оливье Жиру и Усман ДембелеФранция — Дания 2:1. Онлайн
  • 20:57
    • Дубль Мбаппе помог сборной Франции обыграть Данию
  • 18:04
    • Гол и ассист Левандовского принесли Польше победу над Саудовской Аравией
  • 17:56
    • Автогол помог ЦСКА обыграть «Сочи» в Кубке России
  • 19:51
    • Гусев набрал четыре очка и помог СКА разгромить «Торпедо»
  • 19:32
    • Две шайбы Полунина принесли «Локомотиву» победу над «Сибирью»
  • 18:28
    • Семененко лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Перми
  • 17:20
    • Президент «Сочи» подтвердил назначение Бердыева
    Все новости спорта

    Кто сохранит шансы на плей-офф ЧМ-2022?

    Камерун — Сербия. Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, чемпионат мира, 28 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Камеруна Прогнозы на сборную Сербии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Камерун — Сербия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сербия находится в хорошей форме
    Камерун сыграет с Сербией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 13:00 мск. Камерун — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Группа G 28 Ноября 2022 года
    Камерун
  • Яунде
    •  Камерун 13:00 Сербия Сербия
  • Белград
    •

    Камерун

    Команда в первом туре группового раунда потерпела поражение от сборной Швейцарии (0:1), что требует от нее победы в грядущем матче.

    Сборная Камеруна смогла квалифицироваться в финальную часть предстоящего чемпионата мира, и сыграет теперь в группе с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

    Коэффициенты матча Камерун — Сербия

    1X2Новым игрокам
  • 5.303.751.68Фрибет$40
    •

    Путевку на поля Катара «неукротимые львы» вырвали у сборной Алжира в матчах плей-офф. Первый поединок они проиграли дома 0:1, но на выезде выиграли по итогам овертайма 2:1 и пробились на мундиаль.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В последних пяти поединках коллектив не знает побед, поэтому его форма не сулит больших в шансов на успех в грядущем матче.

    Сербия

    В стартовом туре чемпионата мира в Катаре балканцы уступили одному из главных фаворитом мундиаля Бразилии, поэтому им также крайне важна победа.

    Сербия четыре года назад из группы ЧМ-2018 не вышла. Она стартовала с победы над Коста-Рикой 1:0, после чего уступили Швейцарии 1:2 и той же Бразилии — 0:2

  • Дневник ЧМ-2022. Вылет Катара, валлийское фиаско и бомбардир Валенсия
  • О главных событиях шестого игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре
  • Сегодня

    • Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная провела просто отлично и оставила позади португальцев. «Белые орлы» за всю турнирную дистанцию ни разу не проиграли, выиграв шесть встреч при двух мировых исходах.

    Таким образом, поражение от «Селесао» в первом туре катарского мундиаля не должно смущать, ведь команда явно на ходу, и Камеруну будет сложно набрать очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом сербов: коэффициент на их победу — 1,70. Успех камерунцев оценивается в 5,50, ничья — в 3,60.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Сербия, в целом, демонстрирует куда более убедительные результаты, поэтому логичнее ожидать именно ее победу.

    До поражения от Бразилии балканцы забивали минимум два гола за игру в четырех матчах, поэтому наши прогноз и ставка — Сербия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

    Еще один вариант ставки — Сербия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,70. С одной стороны, Камерун и сам будет мотивирован выиграть, с другой — ее соперник в двух из вышеуказанных четырех игр забивал четырежды.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Ричардс — Болотник
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  3.88
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Паркер — Райдер
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  1.79
  • Прогноз на матч Уордли — Горман
  • Бокс
  • Завтра в 00:01
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торонто — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Уайт — Франклин
  • Бокс
  • Завтра в 01:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Флорида — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Питтсбург — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хьюстон — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Лос-Анджелес
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.33
  • Прогноз на матч Финикс — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Камерун — Сербия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.11.2022. Прогнозы на футбол. Кто сохранит шансы на плей-офф ЧМ-2022?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры