Камерун сыграет с Сербией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 13:00 мск. Камерун — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Камерун

Команда в первом туре группового раунда потерпела поражение от сборной Швейцарии (0:1), что требует от нее победы в грядущем матче.

Сборная Камеруна смогла квалифицироваться в финальную часть предстоящего чемпионата мира, и сыграет теперь в группе с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

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Путевку на поля Катара «неукротимые львы» вырвали у сборной Алжира в матчах плей-офф. Первый поединок они проиграли дома 0:1, но на выезде выиграли по итогам овертайма 2:1 и пробились на мундиаль.

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В последних пяти поединках коллектив не знает побед, поэтому его форма не сулит больших в шансов на успех в грядущем матче.

Сербия

В стартовом туре чемпионата мира в Катаре балканцы уступили одному из главных фаворитом мундиаля Бразилии, поэтому им также крайне важна победа.

Сербия четыре года назад из группы ЧМ-2018 не вышла. Она стартовала с победы над Коста-Рикой 1:0, после чего уступили Швейцарии 1:2 и той же Бразилии — 0:2

Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная провела просто отлично и оставила позади португальцев. «Белые орлы» за всю турнирную дистанцию ни разу не проиграли, выиграв шесть встреч при двух мировых исходах.

Таким образом, поражение от «Селесао» в первом туре катарского мундиаля не должно смущать, ведь команда явно на ходу, и Камеруну будет сложно набрать очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом сербов: коэффициент на их победу — 1,70. Успех камерунцев оценивается в 5,50, ничья — в 3,60.

Сербия, в целом, демонстрирует куда более убедительные результаты, поэтому логичнее ожидать именно ее победу.

До поражения от Бразилии балканцы забивали минимум два гола за игру в четырех матчах, поэтому наши прогноз и ставка — Сербия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

Еще один вариант ставки — Сербия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,70. С одной стороны, Камерун и сам будет мотивирован выиграть, с другой — ее соперник в двух из вышеуказанных четырех игр забивал четырежды.