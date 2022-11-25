Экзамен Аргентины, время рекордов Жиру. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Очередной дайджест в преддверии седьмого игрового дня чемпионата мира. 26 ноября в Катаре состоятся еще четыре матча, о которых и пойдет речь в этом анонсе.

Накануне

Шестой игровой день не прошел без неожиданностей. Самая большая из всех — поражение сборной Уэльса от команды Ирана, которая еще в первом туре получила 6 мячей от англичан (6:2).

Иранцы уже с первых минут начали показывать валлийцам, что у них что-то идет не так. Лишь VAR встал на пути успеха «Принцев Персии», так как на 16-й минуте судьи отменили их гол из-за офсайда. До 86-й минуты матч шел без забитых голов, однако затем вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси получил получил прямую красную карточку.

Гарет Бэйл globallookpress.com

По традиции арбитры добавили 5 минут плюс, чем иранцы и воспользовались. Победу номинальным гостям принесли Рузбех Чешми и Рамин Резаян. Итого, 0:2, Уэльс последний в своем квартете, однако шансы остаются, если выиграть у Англии, а США сыграет с Ираном вничью.

В другом матче команда-хозяйка ЧМ Катара проиграла Сенегалу 1:3, став первой в истории принимающей мундиаль сборной, которая уступила в стартовых двух матчах турнира.

Благодаря этому результату сенегальцы теперь сохраняют неплохие шансы на выход из группы, но для этого нужно побеждать Эквадор, который довольно таки неплохо выступил в матче с Нидерландами. От эквадорцев и голландцев ждали игры поинтереснее, но вместо этого они сыграли 1:1.

Уже на старте матча все сложилось для подопечных ван Гала, как и хотелось. Коди Гакпо, забивший свой второй мяч на этом мундиале, вывел «Летучий голландец» вперед. Лучший бомбардир ЧМ Эннер Валенсия выровнял положение в начале второй половины. Матч так и завершился, хотя эквадорцы больше били по воротам, а удар Гакпо стал единственным, который пришелся в створ соперника. Теперь обе команды идут нога в ногу.

Программу завершали Англия и США. После Ирана все ждали от англичан, что они забьют хотя бы 2-3 мяча, однако встреча завершилась нулями. В принципе, и американцев винить сложно, хотя в матче с валлийцами команда показала динамичный футбол с хорошей атакой. В общем, ожидания были другие.

Зато Штаты сохранили шансы на выход в плей-офф. Осталось только выиграть у Ирана. Англичанам же нельзя расслабляться, если они хотят сохранить лидерство в группе В. Хотя бы ничью с валлийцами нужно брать, а соперник будет кусаться после провала в матче с иранцами.

26 ноября

В субботу, 26 ноября, мы увидим очередные 4 поединка. День стартует, начиная с 13:00 мск, матчем Туниса и Австралии. Это будет группа D.

В соседнем поединке состоится битва фаворитов квартета — Франция условно примет Данию. Матч состоится в 19:00 мск.

Перед французами и датчанами стартуют Польша и Саудовская Аравия, открыв программу группы С.

Главный неудачник квартета — сборная Аргентины — сыграет с Мексикой. Это будет вишенка на торте, учитывая, что обеим командам нужна только победа.

Напомним, что в России все матчи ЧМ можно смотреть на телеканалах медиа-холдинга «Матч ТВ».

Все прогнозы на ЧМ-2022

В случае необходимости, можно ознакомиться с календарем ближайших матчей турнира, который подготовили на LiveSport.Ru. Сайт LiveCup.Run в режиме онлайн обновляет результаты поединков мундиаля.

13:00. Тунис — Австралия

«Карфагенские орлы» в прошлом туре по сути убрали со своего пути Данию, которая еще до матча была одним из фаворитов группы D. Да, была ничья 0:0, но все равно это стало сенсацией, так как от датчан ждали победы. Теперь же тунисцы в более выгодном положении, так как сыграют с аутсайдером.

Австралийцы, которых мы нарекли аутсайдером квартета, в прошлом туре крупно проиграли сборной Франции (1:4). В связи с этим им теперь нужны только 3 очка, чтобы сохранить шансы на борьбу за выход в плей-офф.

Тунис привлекает своей активностью, ведь первый тайм для датчан стал сплошным кошмаром. За счет высокого прессинга и быстроты действий «Орлы Карфагена» ломали скандинавам всю игру.

Сборная Туниса globallookpress.com

Австралия, в принципе, тоже удивила, ведь она открыла счет, забив Франции с прекрасной атаки, в которой понадобилось все до трех передач. Просто потом австралийцы полностью отступили, чего, наверное, делать нельзя было.

В этой паре не все так просто. Котировки задраны выше 2.00 у обоих. Здесь действительно сложно выделить фаворита. Эксперты LiveSport выделили два возможных исхода в своем прогнозе.

13:00. Тунис — Австралия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Михаил Меламед

Место встречи: «Аль-Вакра», Эль-Вакра

16:00. Польша — Саудовская Аравия

Наверное, после Мексики у Польши теперь отсутствует чувство страха. Это был сложнейший матч, в котором соперник выгрызал каждый сантиметр поля. Да, нулевую ничью удалось взять, но сколько усилий пришлось приложить.

При этом поляки могли и вырвать победу, забей Роберт Левандовский с пенальти. Вместо этого лучший бомбардир «Барселоны» позволил вратарю мексиканцев Гильермо Очоа возглавить список с сэйвами дня.

Пенальти Левандовски globallookpress.com

Саудиты наверняка находятся на эмоциональном подъеме, ведь они обыграли саму Аргентину — Аргентину, которая еще до первого тура считалась одним из главных фаворитов. В первом тайме «Соколы Пустыни» потерпели, а во втором начали удивлять. Гол Салема аль-Давсари стал победным и шокирующим для всего аргентинского лагеря.

Короче говоря, для саудитов сейчас сложилось историческое время. Они лидируют в таблице С. Польша отстает на 2 пункта. Победа позволит «соколам» получить путевку в плей-офф заблаговременно. Мотивация у них запредельная, они могут войти в историю.

Тем не менее букмекеры считают фаворитом Польшу. Это ожидаемо, хотя аргентинцы тоже были впереди на бумаге.

Обязательно стоит узнать, что пишут эксперты LiveSport о возможных исходах этого поединка у себя в прогнозе.

16:00 Польша — Саудовская Аравия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Станислав Минин

Место встречи: «Городской стадион», Аль-Райян

19:00. Франция — Дания

Французы немного попожарили в начале матча с австралийцами, а потом взялись за дело. В итоге они добыли крупную победу, которая возвела их на вершину таблицы D. Теперь осталось победить еще раз, хотя даже в случае ничьи команда Дешама останется первой.

Дания вроде бы и не опозорилась, но осадок остался. Если бы не Каспер Шмейхель, то Тунис уже мог быть пить шампанское, празднуя важную победу. Датчан сохраняют шансы на выход, хотя вторая ничья может осложнить ситуацию.

Этот матч интересен не только с точки зрения турнирных перестановок. Оливье Жиру, сделавший дубль в прошлой игре, теперь может стать самым результативным игроком сборной Франции за всю ее историю, побив рекорд Тьерри Анри. Сейчас у обоих по 51 мячу.

Перед игрой у Франции травмирован Люка Эрнандес и под вопросом Кингсли Коман. У Дании выбил Томас Дилэйни.

Оливье Жиру globallookpress.com

Вряд ли конечно мы увидим бой с первых минут. Для Дании — это не последний шанс, а французам и вовсе не стоит торопиться.

Букмекерские котировки дают большой разрыв в шансах в пользу «триколоров». Эксперты LiveSport.Ru считают, что игра должна получиться результативной, а французы воспользуются своим преимуществом. Подробнее можно узнать в прогнозе.

19:00. Франция — Дания Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Александр Неценко

Место встречи: «974», Доха

22:00. Аргентина — Мексика

Мы дошли до самого главного события вечера, которое покажет, останутся ли у Аргентины шансы на выход в плей-офф. После такого позора в предыдущем туре подопечные Лионеля Скалони наверняка будут злыми. Никакой недооценки, никаких прогулок по полю не будет. Да и с Мексикой это невозможно. Мексиканцы дали прикурить полякам, за что заслужили победу, но увы, игра закончилась нулевой ничьей.

Одно очко Мексика заработала благодаря Очоа, который отбил пенальти. Возможно, этот пункт станет решающим в дальнейшем.

В принципе тут и нечего говорить. Аргентина недооценила соперника в прошлый раз. Мексика настроена на то, чтобы грызть каждый сантиметр поля. Встреча будет горячей.

У Лионеля Месси огромная мотивация, так как это может быть его последний ЧМ. Наверняка последний. Плюс у подопечных Скалони задето самолюбие, а это тоже повлияет на их игру. Но также выросло и давление.

Лионель Месси globallookpress.com

Букмекеры снова говорят в пользу аргентинцев. Пока неясно, это аванс или здравая оценка. Матч покажет.

Ну а на LiveSport можно ознакомиться с вариантами для ставок на поединок. Эксперты ждут решительных действий от фаворита и много голов. Подробнее здесь.

22:00. Аргентина — Мексика Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Роман Трушечкин

Место встречи: «Лусаил Иконик», Лусаил

Все остальные прогнозы на матч чемпионата мира можно найти здесь.