Франция
Французы начали чемпионат мира с победы. Команда Дидье Дешама учинила разгром Австралии (4:1).
Отметим нестареющего Оливье Жиру. Опытнейший форвард оформил дубль в ворота «соккеруз».
Коэффициенты матча Франция — Дания
Разумеется, в этом поединке Франция будет активно искать лазейки к воротам соперника. По игре «трехцветные» выглядят очень убедительно.
Матчи с датчанами для «трехцветных» традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей соперники извлекли по две виктории.
Дания
Датчане выдали не столь радужный старт Мундиаля. Ничья с Тунисом (0:0) однозначно тянет на разочарование.
Разумеется, теперь скандинавам нужно брать очки в оставшихся поединках. В противном случае так можно и без плей-офф остаться.
Более того, Дания выиграла два последних очных поединка у Франции. К слову, последний из них состоялся два месяца назад (2:0).
Наверняка в этом поединке датчане будут действовать в расчете на контратаки. В составе скандинавов есть, кому забивать.
Прогноз и ставка
На победу Франции в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу Дании — за 4.68.
Французы
Франция способна прибавить по ходу матча, что наглядно продемонстрировала в стартовом туре. Наши прогноз и ставка — Победа Франции во 2 тайме с коэффициентом 2.22.
Еще один вариант ставки — ТБ 2,5 а 2.13. Скорее всего, тут наконец-то мы увидим немало голов, причем красивых. Можно даже рискнуть и зарядить на ТБ 3.00 за 3.21.