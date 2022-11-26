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    Франция прибавит после перерыва

    Франция — Дания. Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат мира, 26 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Дания
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    Оливье Жиру
    Франция сыграет на своем поле с Данией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 19:00 мск. Франция — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа D 26 Ноября 2022 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 19:00 Дания Дания
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    Франция

    Французы начали чемпионат мира с победы. Команда Дидье Дешама учинила разгром Австралии (4:1).

    Отметим нестареющего Оливье Жиру. Опытнейший форвард оформил дубль в ворота «соккеруз».

    Коэффициенты матча Франция — Дания

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    Разумеется, в этом поединке Франция будет активно искать лазейки к воротам соперника. По игре «трехцветные» выглядят очень убедительно.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Матчи с датчанами для «трехцветных» традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей соперники извлекли по две виктории.

    Дания

    Датчане выдали не столь радужный старт Мундиаля. Ничья с Тунисом (0:0) однозначно тянет на разочарование.

    Разумеется, теперь скандинавам нужно брать очки в оставшихся поединках. В противном случае так можно и без плей-офф остаться.

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    • Более того, Дания выиграла два последних очных поединка у Франции. К слову, последний из них состоялся два месяца назад (2:0).

    Наверняка в этом поединке датчане будут действовать в расчете на контратаки. В составе скандинавов есть, кому забивать.

    Прогноз и ставка

    На победу Франции в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу Дании — за 4.68.

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    Французы имеют мощнейший кадровый потенциал. Датчане наверняка будут действовать вторым номером.

    Франция способна прибавить по ходу матча, что наглядно продемонстрировала в стартовом туре. Наши прогноз и ставка — Победа Франции во 2 тайме с коэффициентом 2.22.

    Еще один вариант ставки — ТБ 2,5 а 2.13. Скорее всего, тут наконец-то мы увидим немало голов, причем красивых. Можно даже рискнуть и зарядить на ТБ 3.00 за 3.21.

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    Франция — Дания: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. Франция прибавит после перерыва
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