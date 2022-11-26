Франция сыграет на своем поле с Данией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 19:00 мск. Франция — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Французы начали чемпионат мира с победы. Команда Дидье Дешама учинила разгром Австралии (4:1).

Отметим нестареющего Оливье Жиру. Опытнейший форвард оформил дубль в ворота «соккеруз».

Коэффициенты матча Франция — Дания 1X2Новым игрокам 1.753.605.10Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Франция будет активно искать лазейки к воротам соперника. По игре «трехцветные» выглядят очень убедительно.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Матчи с датчанами для «трехцветных» традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей соперники извлекли по две виктории.

Дания

Датчане выдали не столь радужный старт Мундиаля. Ничья с Тунисом (0:0) однозначно тянет на разочарование.

Разумеется, теперь скандинавам нужно брать очки в оставшихся поединках. В противном случае так можно и без плей-офф остаться.

Более того, Дания выиграла два последних очных поединка у Франции. К слову, последний из них состоялся два месяца назад (2:0).

Наверняка в этом поединке датчане будут действовать в расчете на контратаки. В составе скандинавов есть, кому забивать.

Прогноз и ставка

На победу Франции в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу Дании — за 4.68.

Французы имеют мощнейший кадровый потенциал . Датчане наверняка будут действовать вторым номером.

Франция способна прибавить по ходу матча, что наглядно продемонстрировала в стартовом туре. Наши прогноз и ставка — Победа Франции во 2 тайме с коэффициентом 2.22.

Еще один вариант ставки — ТБ 2,5 а 2.13. Скорее всего, тут наконец-то мы увидим немало голов, причем красивых. Можно даже рискнуть и зарядить на ТБ 3.00 за 3.21.