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    «Кадра» начнет без прелюдий

    Польша — Саудовская Аравия. Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат мира, 26 ноября 2022 года

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    Роберт Левандовский
    Польша сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 16:00 мск. Польша — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа C 26 Ноября 2022 года

    Польша

    Старт у поляков получился не самым лучшим. Ничья с Мексикой (0:0) вышла с оттенком грусти.

    По игре поляки вроде бы должны быть и довольны паритетом, однако незабитый Робертом Левандовским пенальти повлиял на общую картину. Этих двух очков может не хватить…

    Коэффициенты матча Польша — Саудовская Аравия

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    Разумеется, в этом поединке Польша будет активно искать лазейки к воротам аравийцев. И здесь основной расчет на бомбардирский гений Левандовского.

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    Наверняка никакой недооценки соперника поляки не допустят. И самим нужно побеждать, и ошибок аргентинцев желательно не повторять.

    Саудовская Аравия

    Авторы главной сенсации стартового тура, аравийцы вполне способны продолжить в том же духе. Победа над Аргентиной (1:2) получилась эффектной.

    Потрясла смелая игра команды в матче с грандом. Да и реализация не подкачала: Саудовская Аравия забила два рабочих мяча.

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    • Более того, сборная неплохо выглядела в обороне. Да и единственный мяч от аргентинцев был пропущен с пенальти.

    Наверняка в этом поединке аравийцев вполне устроит и ничья. Вот только теперь настраиваться на Саудовскую Аравию все будут очень серьезно.

    Прогноз и ставка

    На победу Польши в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу Саудовской Аравии — за 4.72.

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    Поляки начнут встречу активно. Аравийцы наверняка будут действовать вторым номером. Левандовский и компания наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

    Наши прогноз и ставка — Победа Польши в 1 тайме с коэффициентом 2.35.

    Еще один вариант для ставки — ТМ 2,0 за 2.44ЧМ пока не отличается результативностью, и этот матч исключением не станет.

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    Польша — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. «Кадра» начнет без прелюдий
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