Польша
Старт у поляков получился не самым лучшим. Ничья с Мексикой (0:0) вышла с оттенком грусти.
По игре поляки вроде бы должны быть и довольны паритетом, однако незабитый Робертом Левандовским пенальти повлиял на общую картину. Этих двух очков может не хватить…
Коэффициенты матча Польша — Саудовская Аравия
Разумеется, в этом поединке Польша будет активно искать лазейки к воротам аравийцев. И здесь основной расчет на бомбардирский гений Левандовского.
Наверняка никакой недооценки соперника поляки не допустят. И самим нужно побеждать, и ошибок аргентинцев желательно не повторять.
Саудовская Аравия
Авторы главной сенсации стартового тура, аравийцы вполне способны продолжить в том же духе. Победа над Аргентиной (1:2) получилась эффектной.
Потрясла смелая игра команды в матче с грандом. Да и реализация не подкачала: Саудовская Аравия забила два рабочих мяча.
Более того, сборная неплохо выглядела в обороне. Да и единственный мяч от аргентинцев был пропущен с пенальти.
Наверняка в этом поединке аравийцев вполне устроит и ничья. Вот только теперь настраиваться на Саудовскую Аравию все будут очень серьезно.
Прогноз и ставка
На победу Польши в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу Саудовской Аравии — за 4.72.
Поляки
Наши прогноз и ставка — Победа Польши в 1 тайме с коэффициентом 2.35.
Еще один вариант для ставки — ТМ 2,0 за 2.44 — ЧМ пока не отличается результативностью, и этот матч исключением не станет.