Польша сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 16:00 мск. Польша — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Старт у поляков получился не самым лучшим. Ничья с Мексикой (0:0) вышла с оттенком грусти.

По игре поляки вроде бы должны быть и довольны паритетом, однако незабитый Робертом Левандовским пенальти повлиял на общую картину. Этих двух очков может не хватить…

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Разумеется, в этом поединке Польша будет активно искать лазейки к воротам аравийцев. И здесь основной расчет на бомбардирский гений Левандовского.

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Наверняка никакой недооценки соперника поляки не допустят. И самим нужно побеждать, и ошибок аргентинцев желательно не повторять.

Саудовская Аравия

Авторы главной сенсации стартового тура, аравийцы вполне способны продолжить в том же духе. Победа над Аргентиной (1:2) получилась эффектной.

Потрясла смелая игра команды в матче с грандом. Да и реализация не подкачала: Саудовская Аравия забила два рабочих мяча.

Более того, сборная неплохо выглядела в обороне. Да и единственный мяч от аргентинцев был пропущен с пенальти.

Наверняка в этом поединке аравийцев вполне устроит и ничья. Вот только теперь настраиваться на Саудовскую Аравию все будут очень серьезно.

Прогноз и ставка

На победу Польши в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу Саудовской Аравии — за 4.72.

Поляки начнут встречу активно . Аравийцы наверняка будут действовать вторым номером. Левандовский и компания наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

Наши прогноз и ставка — Победа Польши в 1 тайме с коэффициентом 2.35.

Еще один вариант для ставки — ТМ 2,0 за 2.44 — ЧМ пока не отличается результативностью, и этот матч исключением не станет.