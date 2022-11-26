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    Тунис — Австралия. Прогноз, ставка (к. 3.24) на футбол, чемпионата мира 2022, 26 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Тунис — Австралия
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    Аарон Муй
    В матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 встретятся сборные Туниса и Австралии. Поединок пройдет 26 ноября в городе Аль-Вакра на стадионе «Аль-Джануб», начало — в 13:00 по мск. Тунис — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа D 26 Ноября 2022 года
    Тунис
  • Тунис
    •  Тунис 13:00 Австралия Австралия
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    Тунис

    Сборная Туниса в первом туре группового этапа чемпионата разошлась миром с Данией, расписав ничью со счетом 0:0. При этом африканцы нанесли лишь один удар в створ ворот.

    До мундиаля «карфагенские орлы» за девять матчей с учетом всех проведенных турниров потерпели лишь одно поражение, уступив только сборной Бразилии со счетом 1:5.

    Коэффициенты матча Тунис — Австралия

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    Среди других матчей в данном периоде стоит выделить виктории тунисцев над такими крепкими командами как сборные Чили 2:0 и Японии 3:0. А непосредственно перед мундиалем они обыграли 2:0 Иран.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Напомним, что в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре подопечные Джалила Кадри пробились по итогам противостояния со сборной Мали (0:0, 1:0) в третьем квалификационном раунде в африканской зоне.

    Австралия

    Национальная команда Австралии в первом матче на мировом форуме в Катаре разгромно уступила сборной Франции со счетом 1:4, хотя повела уже на девятой минуте поединка.

    Отметим, что на чемпионат мира в Катар «соккеруз» отобрались с большим трудом. Они заняла третье место в группе на третьем этапе, после чего обыграли ОАЭ 2:1 на последней стадии квалификации в азиатской зоны.

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    • А завоевали право сыграть в финальном раунде ЧМ-2022 подопечные Грэма Арнольда после победы над сборной Перу (0:0) по пенальти в межконтинентальных стыковых матчах.

    При подготовке к мундиалю в Катаре в двух товарищеских играх в сентябре австралийская сборная взяла верх над командой из Новой Зеландии, выиграв оба раза без пропущенных мячей — 1:0 и 2:0.

    Между собой эти команды играли только раз. В далеком 2005 году на Кубке конференций Тунис оказался сильнее Австралии — 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Туниса предлагают — 2.14.

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    На викторию Австралии дают — 3.80, ничья оценена — в 3.24.

    Поражение одной из сторон практически лишит их шансов на выход в плей-офф. Так что ожидаем от данного поединка очень осторожного футбола от участников и прогнозируем здесь мировой исход.

    Ставка — ничья за 3.24. Второй вариант ставки — ТМ 1,5 за 2.96, которую можно подстраховать еще и таким вариантом — ТМ 2 за 2.21.

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    Тунис — Австралия: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. Команды поделят между собой очки
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