Аргентина сыграет на своем поле с Мексикой в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 22:00 мск. Аргентина — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Аргентинцы откровенно разочаровали в стартовом туре. Лионель Месси и компания умудрились уступить Саудовской Аравии (1:2).

Однако раненый зверь опасен вдвойне. Наверняка аргентинцы постараются реабилитироваться за провал в стартовом туре.

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Разумеется, в этом поединке Аргентина будет активно атаковать. Иного пути нет, да и самолюбие лидеров сборной уязвлено до невозможности.

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Матчи с мексиканцами для Аргентины традиционно проходят успешно. Три последних очных встречи были выиграны.

Мексика

Мексика в первом туре симпатично выглядела в матче с поляками. Правда, соперники так и не смогли огорчить друг друга (0:0).

Нет сомнений, что «ацтеки» постараются отобрать очки у Аргентины. Правда, последний такой прецедент случился еще 7 лет назад.

Более того, Мексика с тех пор не забила ни одного мяча в ворота аргентинцев. Да и вообще, в последнее время атака команды не блещет.

Наверняка в этом поединке «ацтеки» будут действовать в расчете на контратаки. Впрочем, основной целью, все же, будет сдержать Месси.

Прогноз и ставка

На победу Аргентины в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу Мексики — за 6.00.

Аргентинцы имеют мощнейший атакующий потенциал . У мексиканцев не ладится с реализацией.

Аргентина мотивирована быстро реабилитироваться перед собственными болельщиками. Наши прогноз и ставка — Победа Аргентины в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

Второй вариант ставки — ТБ 3 за 2.51. Если команды и копили голы, то забивать их надо именно сейчас — второй осечки соперники уже могут не простить, и ЧМ и для Аргентины, и для Мексики может закончиться едва начавшись.