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    Быстрая реабилитация Аргентины?

    Аргентина — Мексика. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат мира, 26 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Мексика
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    Лионель Месси
    Аргентина сыграет на своем поле с Мексикой в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 22:00 мск. Аргентина — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа C 26 Ноября 2022 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 22:00 Мексика Мексика
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    Аргентина

    Аргентинцы откровенно разочаровали в стартовом туре. Лионель Месси и компания умудрились уступить Саудовской Аравии (1:2).

    Однако раненый зверь опасен вдвойне. Наверняка аргентинцы постараются реабилитироваться за провал в стартовом туре.

    Коэффициенты матча Аргентина — Мексика

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  • 1.554.006.50Фрибет$40
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    Разумеется, в этом поединке Аргентина будет активно атаковать. Иного пути нет, да и самолюбие лидеров сборной уязвлено до невозможности.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Матчи с мексиканцами для Аргентины традиционно проходят успешно. Три последних очных встречи были выиграны.

    Мексика

    Мексика в первом туре симпатично выглядела в матче с поляками. Правда, соперники так и не смогли огорчить друг друга (0:0).

    Нет сомнений, что «ацтеки» постараются отобрать очки у Аргентины. Правда, последний такой прецедент случился еще 7 лет назад.

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    • Более того, Мексика с тех пор не забила ни одного мяча в ворота аргентинцев. Да и вообще, в последнее время атака команды не блещет.

    Наверняка в этом поединке «ацтеки» будут действовать в расчете на контратаки. Впрочем, основной целью, все же, будет сдержать Месси.

    Прогноз и ставка

    На победу Аргентины в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу Мексики — за 6.00.

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    Аргентинцы имеют мощнейший атакующий потенциал. У мексиканцев не ладится с реализацией.

    Аргентина мотивирована быстро реабилитироваться перед собственными болельщиками. Наши прогноз и ставка — Победа Аргентины в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

    Второй вариант ставки — ТБ 3 за 2.51. Если команды и копили голы, то забивать их надо именно сейчас — второй осечки соперники уже могут не простить, и ЧМ и для Аргентины, и для Мексики может закончиться едва начавшись.

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    Аргентина — Мексика: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. Быстрая реабилитация Аргентины?
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