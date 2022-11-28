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    Остановит ли Швейцария Бразилию?

    Бразилия — Швейцария. Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат мира, 28 ноября 2022 года

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    Бразилия лидирует в группе
    Бразилия сыграет с Швейцарией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 19:00 мск. Бразилия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа G 28 Ноября 2022 года
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    Бразилия

    Команда в первом туре группового раунда обыграла одного из своих конкурентов Сербию (2:0), поэтому подтвердила свой статус фаворита квартета.

    Сборная Бразилии — самая титулованная команда планеты. На ее счету пять выигрышей на мундиалях. Правда, свой последний трофей «селесао» смогли добыть в 2002 году.

    Коэффициенты матча Бразилия — Швейцария

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    На предстоящий же мировой форум в Катар «пентакампионы» пробились без проблем, финишировав на первой строке в своей отборочной зоне. За 17 матчей Бразилия смогла выиграть 14 побед и трижды сыграла вничью.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    После отбора на мундиаль «желто-зеленые» провели четыре товарищеских встречи, только побеждали. Сейчас у них 16-матчевая серия без поражений, в которой было 13 выигрышей, а значит сопернику нужно выдать что-то экстраординарное.

    Швейцария

    В первом туре групповой стадии мундиаля Швейцария с трудом обыграла Камерун (1:0). С такой игрой ей будет сложно сдержать одного из топ-фаворитом ЧМ-2022.

    За право сыграть на мундиале сборная Швейцарии боролась в одной отборочной группе с командами из Италии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

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  • 25/11/2022

    • «Крестоносцы» одержали крупную победу над Болгарией (4:0) в заключительном туре и напрямую пробились в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

    Поражение от Ганы (0:2) в своем предыдущем матче, который был товарищеским, коллектив прервал свою серию из трех побед кряду, которые пришлись на Лигу наций. Так что форма сборной позволяет надеяться ее фанатам хотя бы на ничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом бразильцев: коэффициент на их победу — 1,50. Успех швейцарцев оценивается в 6,50, ничья — в 4,20.

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    С одной стороны, «Крестоносцы» — непростой соперник, с другой — блестящая форма «Селесао» обещает им успех, поэтому можно ожидать минимум три гола.

    Потому наши прогноз и ставка — Бразилия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,30. Оборона бразильцев небезгрешна, но и швейцарцы вряд ли способны не пропустить, поэтому можно рискнуть поставить на такой результат.

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    Бразилия — Швейцария: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 28.11.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли Швейцария Бразилию?
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