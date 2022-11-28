Южная Корея сыграет с Ганой в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 16:00 мск. Южная Корея — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южная Корея

Команда в первом туре группового раунда отобрала очки у одного из фаворитом квартета Уругвая (0:0), поэтому имеет неплохие шансы на выход в плей-офф.

Южная Корея представляет на чемпионате мира 2022 года Азиатскую конфедерацию футбола, от которой там также выступают Катар и еще пять команд.

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Ключевой стала встреча 8-го тура второй стадии квалификации против Сирии, где корейцы одержали сухую победу (2:0) и гарантировали себе участие на мундиале.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Перед началом выступлений на ЧМ-2022 коллектив выиграл два матча кряду с минимальным результатом 1:0, а в целом, не проигрывает уже четыре поединка, поэтому способен победить и в грядущей встрече.

Гана

В стартовом туре команда потерпела поражение от Португалии (2:3) в упорном матче, где до 78-й минуты был результат 1:1.

Гана пробилась на чемпионат мира в Катаре после плей-офф, где «черные звезды» провели два сложнейших поединка против сборной Нигерии (0:0 дома и 1:1 в гостях).

Наибольшее количество игроков сборной Ганы выступают за клубы АПЛ. В итоговой заявке команды можно увидеть футболистов «Арсенала», «Лестера», «Брайтона», «Фулхэма», «Саутгемптона», «Кристал Пэлас».

До поражения на старте катарского мундиаля сборная выиграла два матча кряду в товарищеский встречах, а с учетом проблем, которые испытали португальцев, она готова и здесь удивить соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом корейцев: коэффициент на их победу — 2,60. Успех ганцев оценивается в 3,00, ничья — в 2,90.

Обеим командам необходимо побеждать, а поскольку до старта на ЧМ-2022 они выиграли два матча, то стоит ожидать голов со стороны и той, и другой сборных.

Посему наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют без ничьей за 3,40. Необходимость побежать и хорошая форма команд позволяет рискнуть и поставить на такой результат.