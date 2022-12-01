Дневник ЧМ-2022. Польско-мексиканский триллер, сбитый прицел Месси и неудачник Гризманн

В среду, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись четыре матча группового этапа: Австралия одолела Данию (1:0), Тунис взял верх над действующими чемпионами французами (1:0), Польша проиграла Аргентине (0:2), а сборная Мексики победила Саудовскую Аравию (2:1). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал сумасшедший триллер в группе С, где за выход в 1/8 финала боролись сборные Аргентины, Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Да, перед заключительным третьим туром шансы на плей-офф сохраняли все команды, хотя у кого-то они были повыше, а у кого-то поменьше: согласитесь, в успех Аргентины было веры больше, чем в еще один подвиг «орлов пустыни».

Тем не менее, Мексика в первых турах не слишком впечатлила, и вполне был реален исход, при котором Саудовская Аравия выходит в 1/8 финала, а «альбиселесте» с великим и ужасным Лео Месси — нет.

По ходу первого тайма саспенс только нарастал — фавориты обеих идущих параллельно встреч уже определились, но на табло и там и там светились нули. Во много благодаря мастерству голкиперов — Мохаммед Аль-Оваис сделал несколько отличных сейвов за саудитов, а аргентинцы не сумели реализовать пенальти.

Игра вскрылась после перерыва — на первых же минутах второго тайма Энри Мартин огорчил Саудовскую Аравию, а Алексис Мак Аллистер пробил Щенсны.

Алексис Мак Аллистер

Постепенно стало ясно, что аргентинцы не отпустят первую строчку таблицы, но интрига никуда не делась — борьба шла за вторую путевку.

При равенстве очков Польши и Мексики, в плей-офф проходили «белые орлы», благодаря лучшей разнице мячей.

По крайней мере так было до тех пор, пока мексиканцы довольно быстро не удвоили преимущество, а спустя десять минут Хулиан Альварес не огорчил поляков второй раз.

Хулиан Альварес

Все дополнительные голевые показатели сравнялись, а между собой команды сыграли со счетом 0:0. После того, как мексиканцам дважды отменили голы забитые из офсайда, стало ясно, что дело идет к ситуации, уже случившейся на ЧМ-2018.

Тогда на групповом этапе Япония обошла Сенегал по фэйр-плей из-за меньшего количества жёлтых карточек. У горячих мексиканцев было на два «горчичника» больше, чем у сборной Польши.

Матч Польша-Аргентина так и завершился со счетом 0:2, но пока южноамериканцы праздновали победу, польские болельщики на трибунах, да и тренерский штаб «белых орлов» прилипли к телефонам, следя за ходом параллельного матча.

Салем Аль-Досари

Во встрече мексиканцев и саудитов оставалось отыграть еще 7 минут компенсированного времени и один гол мог изменить все, лишив поляков спасительного второго места.

И гол случился! Вот только забили его не футболисты сборной Мексики, а игроки Саудовской Аравии, которые провели ударную концовку матча и бились у своей штрафной как львы, за что были вознаграждены в итоге.

Для Мексики, правда, ничего не изменилось — подопечным Херардо Мартино все так же нужен был гол, победа 3:1 позволяла им обойти конкурентов, но времени его забить уже не было. Финальный свисток прозвучал как приговор.

Роберт Левандовский

Польша заняла второе место в группе С и в 1/8 финала встретится с действующим чемпионом мира Францией, а аргентинцев ждет поединок с Австралией.

Герой дня

В качестве героя дня хочется выделить полузащитника сборной Австралии Мэтью Лекки, чей гол в ворота Дании вывел «соккеруз» в плей-офф чемпионата мира — второй раз в истории команды.

И какой это был гол! На 60-й минуте Лекки влетел в штрафную датчан, раскачал Меле и идеально пробил под дальнюю штангу — Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.

Мэтью Лекки

А ведь Лекки вырос в семье, которая фанатела от австралийского футбола, вида спорта, который напоминает безумную смесь регби, футбола и легкой атлетики, но очень популярен на континенте.

Европейским футболом юный Мэттью увлекся только благодаря просмотру матчей чемпионата мира по телевизору.

Так он наблюдал и за успехом «Золотого поколения» таких игроков как Гарри Кьюэлл, Марк Видука и Тим Кэхилл, которые впервые вывели «соккеруз» в плей-офф ЧМ в 2006 году.

Мэтью Лекки

И вот, не успев оглянуться, в матче с Данией он повторил рекорд по выступлениям за сборную Австралии, а его гол отправил домой полуфиналистов последнего чемпионата Европы.

Теперь уже 31-летний Лекки будет вдохновлять новое поколение австралийских тинейджеров, вызывая у них интерес к футболу.

Неудачник дня

И вновь неудачником дня становится не плохо отыгравший игрок, а футболист которому откровенно не повезло — Антуан Гризманн.

Сборная Франции решила задачу по выходу в плей-офф еще после второго тура, и на матч с Тунисом Дидье Дешам решил устроить серьезную ротацию, оставив в запасе большинство лидеров команды.

Вахби Хазри

А вот африканцы еще надеялись на выход в плей-офф и раз за разом атаковали владения действующих чемпионов. После их надежды только укрепились после того, как Вахби Хазри забил гол на исходе часа игры.

Проигрывать французам все же не хотелось и усиливать атаку «трехцветных» в концовке вышли Мбаппе, Дембеле и Гризманн. Последний, казалось, и стал спасителем французов в компенсированное время.

На 8-й компенсированной минуте последовала подача в штрафную африканцев, Тальби выиграл верх, но отскок получился на ногу Гризманну — и Антуан мощным ударом через рикошет отправил мяч в сетку ворот.

Антуан Гризманн

Вот только в дело вмешался ВАР, пришлось арбитру пересмотреть этот момент. Выяснилось, что Гризманн был в офсайде когда шла подача в штрафную Туниса, хоть шла она и на него, а к форварду мяч попал от игрока соперника.

Момент был очень неоднозначный, любое решение было бы сомнительным, но в итоге судья отменил гол. Обидно!

Гол дня

Красивых голов хватало и в этот игровой день, но мы хотим отдать должное шикарному исполнению стандартных положений, которое продемонстрировала сборная Мексики.

На 52-й минуте матча с Саудовской Аравией, Аль-Тамбакти завалил Мартина на поле метрах в 26 от ворот «орлов пустыни».

Луис Чавес

К мячу подошел Луис Чавес и резким ударом направил мяч практически в самую правую девятку, без шансов для вратаря.

Надо отметить, что спустя 20 минут Чавес едва не оформил дубль похожим ударом со стандарта, но на этот раз Аль-Оваис в прыжке справился с ударом.

Сэйв дня

Блестящие сэйвы в матчах прошедшего дня демонстрировали и тунисец Аймен Дамен и австралиец Мэтт Райан, но мы выделим голкипера сборной Польши Войцеха Щенсны.

На 37-й минуте в ворота поляков был назначен весьма сомнительный пенальти — Месси в верховой борьбе за мяч столкнулся в штрафной с Щенсны. Уже после того как аргентинец головой отправил мяч мимо створа, ему прилетело в нос кулаком вратаря.

Щенсны бьет

Как бы то ни было, пенальти был назначен и к мячу подошел сам пострадавший, вот только Щенсны потащил удар Месси с 11-метровой отметки. Польский голкипер в прыжке одной вытянутой рукой вверх отбил мяч в сторону, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Щенсны стал третьим вратарем, сумевшим отбить 2 пенальти на чемпионате мира (ранее Саудовская Аравия также не сумела забить ему с точки). В 2002 году два сэйва сделал американец Брэд Фридель, в 1974-м — поляк Ян Томашевски.

Щенсны отбивает

Ну а Лионель Месси стал вторым игроком в истории, который не забил два пенальти в истории чемпионатов мира (без учета послематчевой серии). В 2018 году он не забил Исландии (1:1).

Первым футболистом, который дважды не смог поразить ворота соперника с пенальти на ЧМ, был нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян (в 2006 и 2010 годах).

Протест дня

Пока стюарты и полицейские, охраняющие стадионы в Катаре, хищными соколами бросаются на все, что напоминает им цвета радуги и унижают заезжих фанатов, с охраной самих матчей дело обстоит куда хуже — стрикеры раз за разом прорываются на поле.

Вчера во время матча Португалия — Уругвай на газон вырвался мужчина с радужным флагом, который успел продекларировать и поддержку женщинам Ирана и солидарность с угнетаемыми меньшинствами.

Фанат Туниса живет своей лучшей жизнью

В этот игровой день уже на матче Франции и Туниса на футбольное поле вырвался человек. Правда он ни против чего не протестовал, он поддерживал свою команду (тем более, что она победила) и наслаждался жизнью — пока не попался охране.

Кадр дня

Эмир Катара не играет в футбол, но все равно превзоешл Месси и Роналду

Вопрос, из-за которого фанаты ломают копья уже не первое десятилетие, наконец-то был разрешен по время матча Польша — Аргентина.