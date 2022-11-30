Последний шанс для Германии и Бельгии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Традиционный дайджест в преддверии очередного игрового дня на чемпионате мира. 1 декабря в Катаре состоятся еще четыре матча, о которых и пойдет речь в этом анонсе.

Перед этим

Главным событием среды стала победа Аргентины над Польшей (2:0). Лео Месси в первом тайме не реализовал пенальти, но уже вскоре после перерыва «альбиселесте» забили два мяча. После этого все было решено, о камбэке не могло быть и речи, Польша оказалась не готова к столь сложному испытанию.

Но вместе с Аргентиной в 1/8 финала вышла как раз Польша, опередившая Мексику благодаря лучшей разницей мячей.

Мексиканцы обыграли Саудовскую Аравию (2:1), набрали те же четыре очка, но уступили полякам по дополнительным показателям.

Примечательно, что до пропущенного гола Мексика тоже была позади Польши. При одинаковой разнице мячей команда Роберта Левандовски опережала «зеленых» по принципу фэйр-плей — в этой ситуации пришлось считать желтые и красные карточки.

А главная сенсация дня грянула в группе D. Сборная Австралии выиграла у Дании (1:0) и второй раз в своей истории вышла в 1/8 финала. И что интересно, на ЧМ-2006 австралийцы проиграли в первом раунде плей-офф будущим чемпионам — сборной Италии.

Сборная Франции, как и ожидалось, сыграла против Туниса экспериментальным составом, и представитель Африки сполна воспользовался шансом, победив действующих чемпионов мира со счетом 1:0.

1 декабря

В четверг на чемпионате мира определятся еще четыре участника 1/8 финала.

В 18:00 мск сборная Бельгия сыграет с Хорватией, а Марокко — с Канадой. И здесь может грянуть одна из главных сенсаций группового этапа. Но об этом чуть ниже.

А в 22:00 мск начнутся матчи в группе E. Сборная Испании протестирует Японию, а Германия — команду Коста-Рики. Если что, немцы пока что занимают последнее место.

В России все матчи будут доступны на телеканалах медиа-холдинга «Матч ТВ». Компания взяла на себя обязательство показать все 64 поединка этого мундиаля.

Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

18:00. Хорватия — Бельгия

Существует очень большая вероятность, что в номинации «главное разочарование ЧМ» уверенную победу одержит сборная Бельгии.

У бельгийцев, конечно, еще есть шанс все исправить, но после увиденного в предыдущих матчах в это верится с больших трудом.

В первом матче Бельгия каким-то чудом выиграла у Канады (тот случай, когда абсолютно уместно рассуждать о везении), а во втором «влетела» марокканцам. И надо сказать, что «влетела» абсолютно по делу.

И помимо чисто игровых проблем, у бельгийцев появилась еще одна. И по всей видимости, появилась не сегодня и даже не вчера.

Судя по комментариям Кевина Де Брюйне в духе «я звезда, а вы все никто», обстановка в раздевалке, мягко говоря, так себе.

А еще Де Брюйне дал почти «железный» прогноз, заявив, что такая Бельгия точно не выиграет ЧМ — «без шансов».

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

Вскоре после матча с Марокко в прессе появилась информация о драке между Эденом Азаром и Яном Вертонгеном, которых бросился разнимать гигант Ромелу Лукаку. Понятно, что главные действующие лица потом все отрицали, но дыма без огня, как известно, никогда не бывает.

Но все-таки самая главная проблема нынешней сборной Бельгии заключается в том, что ее время уже ушло. И это было заметно даже на прошлогоднем чемпионате Европы.

В общем, не очень понятно, как Бельгия собирается обыгрывать Хорватию. А дело в том, что команде Роберто Мартинеса нужна только победа, любой другой результат обернется для нее провалом.

Хорваты сыграли вничью с Марокко, после чего красиво разобрались с дерзкой Канадой (4:1), которая в первом туре отменно «возила» бельгийских звезд. В отличие от Бельгии, Хорватия выглядит единым кулаком на этом турнире.

Букмекеры посмотрели на Бельгию и решили, что в предстоящем матче шансы — 50 на 50. Хотя на бельгийцев можно было бы дать и повыше коэффициент.

А эксперты LiveSport.Ru считают, что здесь не может быть двух мнений — Хорватия отправит депрессивную Бельгию домой. Еще один прогноз на этот матч смотрите здесь.

18:00. Хорватия — Бельгия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Константин Генич

Место встречи: «Ахмед бин Али», Эр-Райян

18:00. Канада — Марокко

Канадцы так красиво начинали, но в конечно итоге хватило их на один матч и полчаса в игре с Хорватией.

Опытные хорваты быстро сообразили, как приструнить разбушевавшихся североамериканцев.

Но зато прямо сейчас можно заглянуть на четыре года вперед и с уверенностью сказать, что на домашнем чемпионате мира у Канады будет шикарная сборная — динамичная и очень атакующая. Очевидно, что МЛС не стоит на месте, а именно там выступает половина канадских сборников.

«Мы приехали менять наш менталитет и показали, что способны тягаться с лучшими командами мира», — сказал после игры с Хорватией главный тренер Канады Джон Хердман. И с ним сложно не согласиться.

Марокканские болельщики ликуют после победы над Бельгией (2:0) globallookpress.com

Успехи Марокко, возможно, стали для кого-то сюрпризом, но, если посмотреть на состав этой сборной, некоторые вопросы тут же исчезнут. Команда Валида Реграги сыграла вничью с хорватами и красиво разобралась с депрессивными бельгийцами.

Букмекеры считают, что марокканцы как минимум не проиграют в предстоящем матче. А вот у экспертов LiveSport.Ru весьма заманчивый прогноз с «жирным» коэффициентом.

18:00. Канада — Марокко Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Артем Шмельков

Место встречи: «Эль-Тумама», Доха

22:00. Япония — Испания

С Испанией все ясно — это одна из лучших сборных чемпионата мира. А вот Япония...«Синие самураи» могли обеспечить себе участие в плей-офф еще после второго тура, но вместо этого взяли и проиграли Коста-Рике.

На фоне сенсационной победы над Германией поражение от представителя КОНКАКАФ стало для азиатов настоящей катастрофой.

Впрочем, все закономерно — Япония слабо провела встречу с костариканцами, которая в первом матче получили от Испании семь безответных мячей. То ли японцы поплатились за самоуверенность, то ли Коста-Рика

У Испании тем временем есть соблазн занять второе место в группе. Звучит странно, но в этом есть логика.

Если испанцы выйдут в плей-офф с первого места, в четвертьфинале им, скорее всего, придется играть с мощной Бразилией.

Однако Луис Энрике утверждает, что его команда не собирается подстраиваться под сетку турнира. Но он при этом и не отрицает, что такие мысли — были.

Представьте: мы пытаемся стать вторыми, на 90-й минуте счет 0:0 в обоих матчах, а за 15 секунд до конца забивают и Япония, и Коста-Рика. Вы рискнули — и вы вылетели. Или представьте, что Германия выигрывает 5:0, мы играем на ничью, но Япония забивает — и мы вылетаем. Луис Энрике, главный тренер сборной Испании

В общем, ребята изучили все варианты и пришли к выводу, что лучше не испытывать судьбу.

Букмекеры, понятное дело, уверены в победе Испании. Эксперты LiveSport.Ru тоже считают, что у «Фурии рохи» не будет проблем в этом матче. Но прогноз все равно чересчур смелый.

22:00. Япония — Испания Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Роман Трушечкин

Место встречи: «Халифа», Доха

22:00. Коста-Рика — Германия

Перед Германией по ходу предыдущего матча замаячила перспектива досрочного вылета. И поражение от испанцев означало бы для Бундестим провал на втором чемпионате мира подряд. Немцы не вышли из группы на мундиале в России, проиграв два матча из трех.

И в Катаре история могла повториться, но на этот раз Германия шикарно проявила себя в максимально стрессовой ситуации.

Немцы ушли от поражения в матче с Испанией незадолго до финального свистка, в тот момент, когда казалось, что на мундиале вот-вот грянет первая мега сенсация.

Даже на фоне топовой Испании немецкая машина все равно выглядела внушительно, а ее спасителем, к слову, стал Никлас Фюллькруг, который не так давно выступал во второй Бундеслиге.

Немцы по-прежнему «в игре» благодаря голу Никласа Фюллькруга в матче с Испанией (1:1) globallookpress.com

Но в любом случае на данный момент ситуация для Германии неприятная — она на последнем месте в группе и впервые в истории ни разу не победила в первых двух матчах на ЧМ.

Впрочем, победа над Коста-Рикой с вероятностью на 99 процентов выведет немцев в плей-офф.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что сборная Германии раздавит Коста-Рику. Кстати, журналисты на предматчевой пресс-конференции спрашивали у Флика и Томаса Мюллера, смогут ли они обыграть Коста-Рику со счетом 8:0. Понятно, что главный тренер Бундестим и один из ее лидеров ответили максимально дипломатично, но все равно было понятно, что немцы намерены забить как можно больше.

22:00 Коста-Рика — Германия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Роман Нагучев

Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур

На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

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