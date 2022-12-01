1 декабря в Дохе на стадионе «Аль-Тумама» в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 национальная команда Канады сыграет против сборной Марокко. Начало — в 18:00 по мск. Канада — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Сборная Канады уже потеряла шансы пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Команда проиграла оба матча и засела на самом дне своего квартете и оттуда уже не поднимется.

На старте турнира «кленовые листья» достойно смотрелись против Бельгии, но проиграли 0:1, не забив при этом пенальти. После этого они уступили и хорватам 1:4, забив первыми.

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До этого команда Канада всего один раз в своей истории выступала на чемпионате мира. Случилось это в далеком 1986 году. И тогда она заняла последнее место в группе, ни забив ни одного гола и ни набрав ни одного очка.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Отметим, что в отборочном цикле предстоящего мирового форума канадцы заняли первое место. Они провели 14 матчей, одержали восемь побед, четыре раза сыграли вничью и дважды уступили.

Ключевые футболисты Канады Альфонсо Дейвис из «Баварии» и Джонатан Дэвид из «Лилль» избежали травм и дисквалификаций, так что должны принять участие в этом поединке.

Марокко

Сборная Марокко имеет отменный шанс пробиться в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. После двух туров у нее четыре очка и второе место в группе. Третью позицию она опережает на балл.

Начали данный турнир «атласские львы» с мирового результата 0:0 против национальной команды Хорватии, после чего весьма неожиданно обыграли со счетом 2:0 Бельгию, забив оба мяча под занавес поединка.

Вот уже как девять встреч подряд марокканцы не знают горечи поражений, трижды сыграв вничью за это время и добившись шести викторий. Причем в семи играх данного отрезка они не пропускали.

Отметим, что в отборочной компании к ЧМ-2022 команда Марокко выиграла семь из восьми матчей. А на последней стадии легко справилась с ДР Конго, выиграв 4:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Для африканцев это шестое появление в финальной части чемпионатов мира. И только в одном случае они преодолели групповой этап. Случилось это с ними в 1986 году.

Между собой эти сборные играли всего лишь один раз. В 2016 году в товарняке марокканцы разгромили канадцев со счетом 4:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Марокко предлагают — 2.08.

На викторию Канады дают — 3.62, ничья оценена — в 3.54.

Ничьей с Канадой «атласским львам» будет достаточно для того, чтобы решить задачу с выходом в плей-офф. Могут марокканцы пройти дальше и в случае поражения, но для этого параллельный матч должен завершиться с благоприятным результатом. Канадцам же кроме престижа не за что сражаться, поэтому они будут играть открыто и в свое удовольствие. Так что можно спрогнозировать здесь верховой исход.

Отметим, что в трех из четырех последних матчей Канада забивала в первом тайме. Так что предлагаем поставить еще на такой исход.