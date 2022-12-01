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    «Атласским львам» стоит опасаться канадцев

    Канада — Марокко. Прогноз и ставка (к. 2.05) на чемпионат мира по футболу 1 декабря 2022 года

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    Ашраф Хакими из «ПСЖ» поможет марокканцем в этом поединке
    1 декабря в Дохе на стадионе «Аль-Тумама» в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 национальная команда Канады сыграет против сборной Марокко. Начало — в 18:00 по мск. Канада — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа F 01 Декабря 2022 года
    Канада
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    •  Канада 18:00 Марокко Марокко
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    Канада

    Сборная Канады уже потеряла шансы пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Команда проиграла оба матча и засела на самом дне своего квартете и оттуда уже не поднимется.

    На старте турнира «кленовые листья» достойно смотрелись против Бельгии, но проиграли 0:1, не забив при этом пенальти. После этого они уступили и хорватам 1:4, забив первыми.

    Коэффициенты матча Канада — Марокко

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    До этого команда Канада всего один раз в своей истории выступала на чемпионате мира. Случилось это в далеком 1986 году. И тогда она заняла последнее место в группе, ни забив ни одного гола и ни набрав ни одного очка.

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    Отметим, что в отборочном цикле предстоящего мирового форума канадцы заняли первое место. Они провели 14 матчей, одержали восемь побед, четыре раза сыграли вничью и дважды уступили.

    Ключевые футболисты Канады Альфонсо Дейвис из «Баварии» и Джонатан Дэвид из «Лилль» избежали травм и дисквалификаций, так что должны принять участие в этом поединке.

    Марокко

    Сборная Марокко имеет отменный шанс пробиться в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. После двух туров у нее четыре очка и второе место в группе. Третью позицию она опережает на балл.

    Начали данный турнир «атласские львы» с мирового результата 0:0 против национальной команды Хорватии, после чего весьма неожиданно обыграли со счетом 2:0 Бельгию, забив оба мяча под занавес поединка.

    Вот уже как девять встреч подряд марокканцы не знают горечи поражений, трижды сыграв вничью за это время и добившись шести викторий. Причем в семи играх данного отрезка они не пропускали.

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    • Отметим, что в отборочной компании к ЧМ-2022 команда Марокко выиграла семь из восьми матчей. А на последней стадии легко справилась с ДР Конго, выиграв 4:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    Для африканцев это шестое появление в финальной части чемпионатов мира. И только в одном случае они преодолели групповой этап. Случилось это с ними в 1986 году.

    Между собой эти сборные играли всего лишь один раз. В 2016 году в товарняке марокканцы разгромили канадцев со счетом 4:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Марокко предлагают — 2.08.

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    На викторию Канады дают — 3.62, ничья оценена — в 3.54.

    Ничьей с Канадой «атласским львам» будет достаточно для того, чтобы решить задачу с выходом в плей-офф. Могут марокканцы пройти дальше и в случае поражения, но для этого параллельный матч должен завершиться с благоприятным результатом. Канадцам же кроме престижа не за что сражаться, поэтому они будут играть открыто и в свое удовольствие. Так что можно спрогнозировать здесь верховой исход.

    Отметим, что в трех из четырех последних матчей Канада забивала в первом тайме. Так что предлагаем поставить еще на такой исход.

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    Канада — Марокко: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.12.2022. Прогнозы на футбол. «Атласским львам» стоит опасаться канадцев
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