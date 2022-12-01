Хорватия сыграет на своем поле с Бельгией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 18:00 мск. Хорватия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Хорваты лидируют в своем квартете. Правда, удержать первую позицию еще придется очень постараться, ведь конкуренты на хвосте.

«Клетчатые» прекрасно провели минувший тур. Хорватия устроила разгром канадцам (4:1).

Коэффициенты матча Хорватия — Бельгия 1X2Новым игрокам 2.653.352.70Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Хорватия не собирается играть сугубо на ничью. Да и надо ли, с такой-то мощной атакой?!

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Андрей Крамарич пребывает в неплохих кондициях. В его активе дубль в ворота сборной Канады.

По составу хорваты выглядят убедительно. Наверняка Лука Модрич и компания будут активно атаковать и в этом поединке.

Бельгия

Бельгийцы вновь не оправдывают ожиданий. Сильный по именам состав — еще не гарантия даже выхода из группы.

Нет никаких сомнений, что сборная Бельгии сыграет ва-банк. Эден Азар и его партнеры должны исключительно побеждать.

Минувший тур для команды получился провальным. Бельгия сенсационно проиграла марокканцам (0:2).

Правда, престарелая оборона все чаще дает сбои. Это и может стать главной проблемой бельгийцев.

Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, бельгийцы наверняка будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому, да и другого пути просто нет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бельгии предлагают — 2.60.

На викторию Хорватии дают — 2.70, ничья оценена — в 3.40.

Оборона сборной Бельгии не выдерживает никакой критики, а хорваты прекрасно выглядят в атакующей игре .

Наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.40.