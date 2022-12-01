Хорватия
Хорваты лидируют в своем квартете. Правда, удержать первую позицию еще придется очень постараться, ведь конкуренты на хвосте.
«Клетчатые» прекрасно провели минувший тур. Хорватия устроила разгром канадцам (4:1).
Коэффициенты матча Хорватия — Бельгия
Разумеется, в этом поединке Хорватия не собирается играть сугубо на ничью. Да и надо ли, с такой-то мощной атакой?!
Андрей Крамарич пребывает в неплохих кондициях. В его активе дубль в ворота сборной Канады.
По составу хорваты выглядят убедительно. Наверняка Лука Модрич и компания будут активно атаковать и в этом поединке.
Бельгия
Бельгийцы вновь не оправдывают ожиданий. Сильный по именам состав — еще не гарантия даже выхода из группы.
Нет никаких сомнений, что сборная Бельгии сыграет ва-банк. Эден Азар и его партнеры должны исключительно побеждать.
Минувший тур для команды получился провальным. Бельгия сенсационно проиграла марокканцам (0:2).
Правда, престарелая оборона все чаще дает сбои. Это и может стать главной проблемой бельгийцев.
Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, бельгийцы наверняка будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому, да и другого пути просто нет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бельгии предлагают — 2.60.
На викторию Хорватии дают — 2.70, ничья оценена — в 3.40.
Оборона сборной Бельгии не выдерживает никакой критики, а
Наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.40.