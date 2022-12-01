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    Хорватия отправит бельгийцев домой

    Хорватия — Бельгия. Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, чемпионат мира, 1 декабря 2022 года

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    Лука Модрич
    Хорватия сыграет на своем поле с Бельгией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 18:00 мск. Хорватия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа F 01 Декабря 2022 года
    Хорватия
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    Хорватия

    Хорваты лидируют в своем квартете. Правда, удержать первую позицию еще придется очень постараться, ведь конкуренты на хвосте.

    «Клетчатые» прекрасно провели минувший тур. Хорватия устроила разгром канадцам (4:1).

    Коэффициенты матча Хорватия — Бельгия

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    Разумеется, в этом поединке Хорватия не собирается играть сугубо на ничью. Да и надо ли, с такой-то мощной атакой?!

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Андрей Крамарич пребывает в неплохих кондициях. В его активе дубль в ворота сборной Канады.

    По составу хорваты выглядят убедительно. Наверняка Лука Модрич и компания будут активно атаковать и в этом поединке.

    Бельгия

    Бельгийцы вновь не оправдывают ожиданий. Сильный по именам состав — еще не гарантия даже выхода из группы.

    Нет никаких сомнений, что сборная Бельгии сыграет ва-банк. Эден Азар и его партнеры должны исключительно побеждать.

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    • Минувший тур для команды получился провальным. Бельгия сенсационно проиграла марокканцам (0:2).

    Правда, престарелая оборона все чаще дает сбои. Это и может стать главной проблемой бельгийцев.

    Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, бельгийцы наверняка будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому, да и другого пути просто нет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бельгии предлагают — 2.60.

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    На викторию Хорватии дают — 2.70, ничья оценена — в 3.40.

    Оборона сборной Бельгии не выдерживает никакой критики, а хорваты прекрасно выглядят в атакующей игре.

    Наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.40.

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    Хорватия — Бельгия: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 01.12.2022. Прогнозы на футбол. Хорватия отправит бельгийцев домой
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