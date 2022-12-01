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    Костариканцы попадут под «немецкую машину»

    Коста-Рика — Германия. Прогноз, ставка (к. 2.73) на футбол, чемпионат мира, 1 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Коста-Рика — Германия
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    Никлас Фуллкруг
    Коста-Рика сыграет на своем поле с Германией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:00 мск. Коста-Рика — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа E 01 Декабря 2022 года
    Коста-Рика
  • Сан-Хосе
    •  Коста-Рика 22:00 Германия Германия
  • Берлин
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    Коста-Рика

    Эта команда фактически воскресила свои шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре группового этапа костариканцам может хватить и ничьей.

    В минувшем туре сборная Коста-Рики добыла три очка. Победа над японцами вышла минимальной.

    Коэффициенты матча Коста-Рика — Германия

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    Разумеется, в этом поединке Коста-Рика будет действовать вторым номером. Команда постарается добыть положительный результат.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Костариканцы имеют проблемы с надежностью тылов. Поражение в 1 туре от испанцев получилось чересчур болезненным (7:0).

    Скромный по именам состав — не причина заранее посыпать голову пеплом. Свои шансы у ворот немцев костариканцы наверняка будут искать.

    Германия

    Эта команда выглядит ниже ожиданий. Немцы на текущий момент находятся на позорном последнем месте у группе.

    Разумеется, в этом поединке Германия будет активно атаковать. И статус обязывает, и подбор исполнителей у немцев приличный.

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    • Минувший тур для команды получился вполне себе продуктивным. Ничья с Испанией (1:1) оставляет шансы на продолжение борьбы.

    Имея в составе таких мастеров как Томас Мюллер, немцы просто обязаны атаковать. Наверняка проявит себя и забивший испанцам Никлас Фуллкруг.

    Наверняка немцы будут рассчитывать на скоростные качества Лероя Сане. В общем, Германия настроена решительно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Германии предлагают — 1.10.

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    На викторию Коста-Рики дают — 28.00, ничья оценена — в 11.00.

    Немцы заметно превосходят соперника в классе, и наверняка будут активно атаковать на протяжении всего поединка.

    Наш прогноз — Фора Германии -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Фора Германии в 1 тайме -1.5 за 2.52.

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    Коста-Рика — Германия: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 01.12.2022. Прогнозы на футбол. Костариканцы попадут под «немецкую машину»
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