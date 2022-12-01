Коста-Рика сыграет на своем поле с Германией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:00 мск. Коста-Рика — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коста-Рика

Эта команда фактически воскресила свои шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре группового этапа костариканцам может хватить и ничьей.

В минувшем туре сборная Коста-Рики добыла три очка. Победа над японцами вышла минимальной.

Коэффициенты матча Коста-Рика — Германия 1X2Новым игрокам 23.0010.001.11Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Коста-Рика будет действовать вторым номером. Команда постарается добыть положительный результат.

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Костариканцы имеют проблемы с надежностью тылов. Поражение в 1 туре от испанцев получилось чересчур болезненным (7:0).

Скромный по именам состав — не причина заранее посыпать голову пеплом. Свои шансы у ворот немцев костариканцы наверняка будут искать.

Германия

Эта команда выглядит ниже ожиданий. Немцы на текущий момент находятся на позорном последнем месте у группе.

Разумеется, в этом поединке Германия будет активно атаковать. И статус обязывает, и подбор исполнителей у немцев приличный.

Минувший тур для команды получился вполне себе продуктивным. Ничья с Испанией (1:1) оставляет шансы на продолжение борьбы.

Имея в составе таких мастеров как Томас Мюллер, немцы просто обязаны атаковать. Наверняка проявит себя и забивший испанцам Никлас Фуллкруг.

Наверняка немцы будут рассчитывать на скоростные качества Лероя Сане. В общем, Германия настроена решительно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Германии предлагают — 1.10.

На викторию Коста-Рики дают — 28.00, ничья оценена — в 11.00.

Немцы заметно превосходят соперника в классе , и наверняка будут активно атаковать на протяжении всего поединка.

Наш прогноз — Фора Германии -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Фора Германии в 1 тайме -1.5 за 2.52.