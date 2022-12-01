Коста-Рика
Эта команда фактически воскресила свои шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре группового этапа костариканцам может хватить и ничьей.
В минувшем туре сборная Коста-Рики добыла три очка. Победа над японцами вышла минимальной.
Коэффициенты матча Коста-Рика — Германия
Разумеется, в этом поединке Коста-Рика будет действовать вторым номером. Команда постарается добыть положительный результат.
Костариканцы имеют проблемы с надежностью тылов. Поражение в 1 туре от испанцев получилось чересчур болезненным (7:0).
Скромный по именам состав — не причина заранее посыпать голову пеплом. Свои шансы у ворот немцев костариканцы наверняка будут искать.
Германия
Эта команда выглядит ниже ожиданий. Немцы на текущий момент находятся на позорном последнем месте у группе.
Разумеется, в этом поединке Германия будет активно атаковать. И статус обязывает, и подбор исполнителей у немцев приличный.
Минувший тур для команды получился вполне себе продуктивным. Ничья с Испанией (1:1) оставляет шансы на продолжение борьбы.
Имея в составе таких мастеров как Томас Мюллер, немцы просто обязаны атаковать. Наверняка проявит себя и забивший испанцам Никлас Фуллкруг.
Наверняка немцы будут рассчитывать на скоростные качества Лероя Сане. В общем, Германия настроена решительно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Германии предлагают — 1.10.
На викторию Коста-Рики дают — 28.00, ничья оценена — в 11.00.
Немцы заметно
Наш прогноз — Фора Германии -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Фора Германии в 1 тайме -1.5 за 2.52.