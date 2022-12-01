Япония сыграет на своем поле с Испанией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:00 мск. Япония — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

Японцы имели все шансы обеспечить себе спокойную жизнь. Победа над немцами (1:2) была отличной заявкой на выход в плей-офф.

Вот только в минувшем туре сборная Японии провалилась. Минимальное поражение от Коста-Рики стало сенсацией.

Коэффициенты матча Япония — Испания 1X2Новым игрокам 8.504.601.40Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Япония не собирается играть сугубо на ничью. Свои шансы у ворот Испании команда вполне может найти.

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Японцы уже доказали, что умеют противостоять сильным соперникам. Почему бы не дать бой еще и испанцам?!

Скромный по именам состав — не причина заранее посыпать голову пеплом. Да и обыграть немцев команде удалось за счет дисциплины.

Испания

Эта команда выглядит довольно мощно. Особенно потрясает эффективность испанской атаки, настрелявшей уже 8 голов в двух турах.

Нет никаких сомнений, что сборная Испании будет действовать в привычном для себя стиле. Забивать в составе «Фурии Рохи» есть кому.

Минувший тур для команды получился вполне себе продуктивным. Ничья с немцами (1:1) стратегически устроила команду Луиса Энрике.

Имея в составе таких мастеров как Альваро Мората, испанцы могут быть спокойны. Наверняка постарается выстрелить и Ферран Торрес.

Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, испанцы наверняка будут активны в атаке. Да и мотивация занять 1 место в группе присутствует.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании предлагают — 1.43.

На викторию Японии дают — 8.20, ничья оценена — в 4.60.

Атака испанцев способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно .

Наш прогноз — Фора Испании -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора Испании -2.5 за 3.54.