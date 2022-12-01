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    «Фурия Роха» не заметит японцев

    Япония — Испания. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат мира, 1 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Япония — Испания
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    Альваро Мората
    Япония сыграет на своем поле с Испанией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:00 мск. Япония — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа E 01 Декабря 2022 года
    Япония
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    Япония

    Японцы имели все шансы обеспечить себе спокойную жизнь. Победа над немцами (1:2) была отличной заявкой на выход в плей-офф.

    Вот только в минувшем туре сборная Японии провалилась. Минимальное поражение от Коста-Рики стало сенсацией.

    Коэффициенты матча Япония — Испания

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  • 8.504.601.40Фрибет$40
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    Разумеется, в этом поединке Япония не собирается играть сугубо на ничью. Свои шансы у ворот Испании команда вполне может найти.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Японцы уже доказали, что умеют противостоять сильным соперникам. Почему бы не дать бой еще и испанцам?!

    Скромный по именам состав — не причина заранее посыпать голову пеплом. Да и обыграть немцев команде удалось за счет дисциплины.

    Испания

    Эта команда выглядит довольно мощно. Особенно потрясает эффективность испанской атаки, настрелявшей уже 8 голов в двух турах.

    Нет никаких сомнений, что сборная Испании будет действовать в привычном для себя стиле. Забивать в составе «Фурии Рохи» есть кому.

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    • Минувший тур для команды получился вполне себе продуктивным. Ничья с немцами (1:1) стратегически устроила команду Луиса Энрике.

    Имея в составе таких мастеров как Альваро Мората, испанцы могут быть спокойны. Наверняка постарается выстрелить и Ферран Торрес.

    Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, испанцы наверняка будут активны в атаке. Да и мотивация занять 1 место в группе присутствует.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании предлагают — 1.43.

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    На викторию Японии дают — 8.20, ничья оценена — в 4.60.

    Атака испанцев способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.

    Наш прогноз — Фора Испании -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора Испании -2.5 за 3.54.

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    Япония — Испания: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.12.2022. Прогнозы на футбол. «Фурия Роха» не заметит японцев
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