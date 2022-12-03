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    Оппонентам может не хватить 90 минут

    Нидерланды — США. Прогноз, ставка (к. 2.10) на ЧМ-2022 по футболу 3 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — США
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    Коди Гакпо
    В субботу, 3 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2022 года сборная Нидерландов сыграет против национальной команды США. Начало встречи намечено на 18:00 по мск. Нидерланды — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала 03 Декабря 2022 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 18:00 США США
  • Вашингтон
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    Нидерланды

    Сборная Нидерландов до старта чемпионата мира считались главным фаворитом своей группы и полностью подтвердила эти прогнозы, выиграв свою группу с семью набранными очками.

    Коллектив Луи ван Гала на турнире стартовал с очень непростой победы над командой Сенегала (2:0), забив только в самом конце встречи. Затем последовала ничья 1:1 с Эквадором, а в заключительном туре были обыграны 2:0 катарцы.

    Коэффициенты матча Нидерланды — США

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    «Оранжевые» набрали просто фантастическую форму и последний раз проигрывали еще летом прошлого года. После того Нидерланды провели 18 встреч в различных турнирах, выиграв 13 из них.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В этот период они отлично выступили в Лиге наций, где выиграли свой квартет и пробились в финальную часть. Причем по ходу турнира нидерландцы дважды обыграли крепкую сборную Бельгии.

    Отметим, что три из пяти мячей за команду на этом турнире забил Коди Гакпо из ПСВ, которого активно сватают в топ-клубы Европы.

    США

    Национальная команда США на групповом этапе стала второй в своем квартете, заработав в трех поединках пять очков, пропустив только один гол, правда, и забила всего два.

    В первом туре ЧМ-2022 «звездно-полосатые» поделили очки со сборной Уэльса, сыграв со счетом 1:1, причем пропустив только с пенальти в самом конце поединка от Гарета Бейла.

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    • Затем «янки» расписали мировую с англичанами, закончив игру без забитых мячей. И только в заключительном туре они смогли одержать первую викторию на турнире, одолев со счетом 1:0 в непростом поединке Иран.

    У американцев только одно поражение за последние девять проведенных встреч с учетом всех турниров. Помимо этого, они еще добились трех викторий пять матчей свели вничью.

    Между собой эти команды провели четыре поединка, три из которых выиграла сборная Нидерландов и раз сильнее оказались американцы.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Нидерландов — 1.96, победа США — 4.46, ничья — 3.54.

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    Проход: Нидерландов — 1.45; США — 2.85.

    У этих команда очень надежная оборона. На групповом этапе они пропустили всего лишь по голу. Так что и сейчас от них стоит ждать внимательной игры у своих ворот и прогнозируем крайне низовой матч.

    Также вполне можно ожидать, что для выявления победителя не хватит 90 минут и основное время завершится вничью.

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    Нидерланды — США: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. Оппонентам может не хватить 90 минут
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