Дневник ЧМ-2022. Феноменальная Япония, провал Бундестим и закат «Золотого поколения»

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись четыре матча группового этапа: сборная Марокко одолела Канаду (2:1), Хорватия поделила очки с Бельгией (0:0), Испания проиграла Японии (1:2), а сборная Германии победила Коста-Рику (4:2). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

После интриги, сложившейся днем ранее в группе С, чемпионат мира порадовал еще более захватывающим триллером в группе Е, где за выход в плей-офф боролись сборные Испании, Германии, Японии и Коста-Рики.

Причем, вопреки ожиданиям, хуже всего ситуация была не у получивших семь мячей в первом туре южноамериканцев, а у подопечных Ханси Флика, с 1 баллом замыкавших квартет,- они даже в случае победы зависели от результата параллельного матча.

Тем не менее матчи Япония — Испания и Коста-Рика — Германия начались вполне предсказуемо — почти синхронно счет в матча открыли фавориты: на 10-й минуте за немцев отличился Серж Гнабри, а минуту спустя Альваро Мората огорчил «синих самураев».

Увеличить в первом тайме преимущество «Фурии Роха» и Бундестим не удалось, но не потому, что они мало старались. Турнирная таблица группы тоже приняла ожидаемые очертания — испанцы лидировали с 7 очками, а Германия с 4 очками выходила со второго места, на балл обгоняя Японию и Коста-Рику.

Но как же все изменилось после перерыва — наставник сборной Японии Хадзимэ Мориясу вновь сумел перевернуть игру заменами, выпустив Рицу Доана и Каори Митому, которые тут же организовали два гола в ворота испанцев.

Ао Танака забивает Испании globallookpress.com

Доан, уже огорчивший на турнире Германию, забил сам, сравняв счет на 48-й минуте. А спустя три минуты Митома в невероятном подкате спас уходящий за лицевую мяч так, что тот полетел к дальней части ворот мимо Симона, и Ао Танака буквально внёс его в сетку с метра.

Было серьезное подозрение что мяч все уже успел целиком выйти за лицевую, но арбитры тщательно изучили момент на видео и признали второй гол японцев легитимным, а испанцы особо и не протестовали — они все равно проходили в плей-офф.

А вот положение Германии стало куда хуже — уже после первого гола японцев они сползли на третью строчку из-за того, что проиграли «самураям» в очной встрече, а после второго — уже уступали Японии и Испании и по очкам.

Ельцин Техеда globallookpress.com

Ситуация Бундестим стала еще хуже, когда на 58-й минуте Ельцин Техеда огорчил Нойера, сравняв счет. А на 70-й минуте Хуан Варгас вывел Коста-Рику вперед, устроив настоящее безумие в турнирной таблице — сборные Испании и Германии при таком раскладе пролетали мимо плей-офф чемпионата мира.

Если испанцы если и узнали о творящемся в параллельном матче беспределе, сильно взволноваться они не успели — уже три минуты спустя Кай Хаверц вновь сделал счет равным, сняв «Фурию» с крючка. Чуть позже он оформил дубль, а Никлас Фюллькруг под конец основного времени забил четвертый мяч.

Но все это никак не улучшало ситуацию для самой сборной Германии, потому что в параллельном матче японцы вцепились зубами в свою сенсационную победу, а испанцы в компенсированное время уже не сильно и бежали в атаку, второе место их вполне устраивало.

Сборная Германии globallookpress.com

В итоге сборная Германии второй чемпионат мира подряд не может выйти из группы, сборная Коста-Рики может утешать себя, что сохраняла шансы на успех и билась за плей-офф до самого конца, а сборная Испании довольна тем, что в 1/8 финала сыграет не с Хорватией, а с марроканцами.

Сборная Японии сняла скальпы с двух топовых команд и вышла в плей-офф уже втором ЧМ подряд и на четвертом из 6 в XXI веке. Это само по себе достижение, как бы не сложилась их встреча с Хорватией.

Герой дня

В качестве героя дня хочется выделить нападающего сборной Марокко Хакима Зиеша, чей гол помог команде выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.

А ведь всего девять месяцев назад Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко. Причиной стал конфликт с тренером национальной команды Вахидом Халиходжчием, который публично критиковал игрока на нехватку самоотдачи на тренировках.

Но Халилходжича уволили, а Хаким вернулся в сборную, где помог мароканнцам сенсационно обыграть бельгийцев и канадцев, и выйти в 1/8 финала с первого места.

Хаким Зиеш globallookpress.com

В матче с Бельгией он забил со штрафного (ВАР отменил гол из-за пассивного офсайда партнера по команде) и отдал голевую передачу, а в матче с Канадой открыл счет уже на 4-й минуте, благодаря курьезной ошибке вратаря соперника. Борян вышел за пределы штрафной и выбил мяч прямо на Зиеша, который технично отправил снаряд в пустые ворота.

Сборная Марокко стала первой африканской командой с 1998 года, которая выиграла группу на ЧМ. 24 года назад это удалось команде Нигерии.

Отметим, что в 1986-м именно марокканцы стали первой в истории африканской командой в плей-офф.

Неудачник дня

1 декабря можно официально считать днем заката «Золотого поколения» сборной Бельгии. Команда, возглавлявшая рейтинг ФИФА, не выиграв ни одного крупного турнира и бронзовые призеры ЧМ-2018 не смогли на мундиале в Катаре даже выйти из группы.

И настоящим символом этого провала стала игра нападающего Ромелу Лукаку в матче с Хорватией. Форвард «Интера» появился на поле во втором тайме и имел четыре прекрасных момента, чтобы открыть счет.

На 61-й минуте Лукаку бил из пределов штрафной по пустым воротам, но ухитрился попасть в правую штангу. Спустя минуту хорватский защитник в штрафной же выбил мяч головой на Лукаку — и Ромелу пробил головой в прыжке — над перекладиной. А вратарь уже был отыгран.

На 87-й минуте Мёнье прострелом справа в штрафную Хорватии нашел Ромелу почти у линии вратарской, тот пробил в касание — чуть-чуть правее штанги.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

А уже в компенсированное время Торган Азар выполнил прекрасный навес с правого фланга, голкипер Ливакович до мяча не добрался, и тот прилетел к Ромелу, который был в левой части вратарской — но Лукаку не смог подстроиться и пробить, подарив в итоге мяч вратарю.

Реализуй форвард любой из этих моментов, сборная Бельгии вышла бы в плей-офф, но команда отправляется домой. В 2026 году Лукаку будет 33 года.

Он, конечно, может попасть на следующий мундиаль, но скорее всего на турнир в Северную Америку поедет следующее поколение бельгийцев.

Гол дня

Этот игровой день порадовал обилием голов — дубль Кая Хаверца, первый на турнире автогол в исполнении Наифа Агера, победный мяч Юссефа Эн-Несири.

Но мы хотим выделить первый гол сборной Японии в исполнении Рицу Доана. Едва выйдя на замену в перерыве, вингер «Фрайбурга» тут же отличился.

На 48-й минуте голкипер сборной Испании Симон прерывал прострел слева в штрафную, выбив мяч на левый фланг, на Бальде — но тот неловко сыграл в воздухе.

Мяч достался Ито, тот покатил его на Рицу Доана, который пробил кручёным в ближний угол на средней высоте — Симон в прыжке зацепил мяч, однако лишь подправил его под перекладину.

Рицу Доан globallookpress.com

Это уже второй мяч Доана на турнире, первый он забил в ворота Германии и тоже после того, как вышел на замену.

Доан — мастер индивидуальной игры и главный креативщик «Арминии»-2020/21 — он любил накручивать соперников, навешивал с любых позиций и бил со смещением в центр.

Примечательно, что летом 2019-го сообщалось об интересе к японцу, тогда выступавшему за «Гроннинген», со стороны ЦСКА и «Спартака». Но игрока забрал ПСВ, после чего он перебрался в Бундеслигу.

Сэйв дня

Учитывая, что сборная Коста-Рики проиграла Германии со счетом 2:4, немного странно выделять ее голкипера, но без сэйвов Кейлора Наваса счет был бы куда больше.

Самый яркий из них случился на 75-й минуте матча. Игроки сборной Германии разогнали атаку по левому флангу, далее последовала передача на ход Сане на левый угол штрафной площади.

Кейлор Навас globallookpress.com

Лерой выполнил хорошую передачу к правой штанге на Фюллькруга, который должен был забивать, но Навас прочитал момент и успел не только переместиться, но и отразить удар в упор.

Цифры дня

Матч между Японией и Испанией принес нам массу занимательной статистики. Так, японцы обыграли Испанию, владея мячом всего 17,7% времени. Еще никогда в истории чемпионатов мира команда с таким низким владением не побеждала.

Разумеется, при таком огромном владении, испанцы превзошли «самураев» и по другим статистическим показателям.

Два игрока Испании сделали больше передач за первый тайм, чем вся сборная Японии: Родри отдал в 1-м тайме матча 115 пасов, Пау Торрес — 109. При этом вся сборная Японии за тайм сделала только 89 передач.

Тот же Родри в итоге установил рекорд чемпионатов мира по пасам за один матч как минимум с 1966 года, сделал 215 передач, 204 из которых были успешных.

Альваро Мората globallookpress.com

Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил в каждом из трех матчей испанцев на турнире в Катаре. С Японией он вышел в стартовом составе, а ранее он поразил ворота Коста-Рики (7:0) и Германии (1:1), выйдя на замену в обоих случаях.

Японцы могут похвастаться лишь скорострельностью — свои два гола Испании они забили за 3 минуты, а немцам в 1-м туре они забили дважды за 9 минут.

Исторический момент

В матче Германии и Коста-Рики творилась история — главным судьей матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 была назначена француженка Стефани Фраппар.

В роли ее ассистенток выступили Неуза Бэк из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики. Четвертым рефери была Саид Мартинес из Гондураса.

Это была первая в истории женская бригада судей на матче мужского чемпионата мира. Фраппар и ее команда не допустили серьезных ошибок в этом матче и полностью контролировали ход игры.

Стефани Фраппар globallookpress.com

Фраппар уже попала в историю как первая — женщина-арбитр во французской Лиге 2 (2014), Лиге 1 (2019), в Суперкубке Европы УЕФА (2019, «Ливерпуль» — «Челси»), на групповом этапе Лиги чемпионов (с 2020-го, за три года — два матча), в отборочном этапе чемпионата мира (2021), на Евро (2021, была 4-м рефери).

На ЧМ-2022 Фраппар до этого выполняла роль четвертого судьи на матче Мексики и Польши.