Гана против Суареса и дуэль Сербии и Швейцарии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Традиционный дайджест в преддверии очередного игрового дня на чемпионате мира. 2 декабря в Катаре определятся последние участники 1/8 финала.

Перед этим

В четверг на чемпионате мира случились сразу две громкие сенсации. Первая — сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией (0:0), заняла третье место в группе и уже собирает чемоданы перед вылетом домой. Абсолютно закономерный итог — футбол бельгийцев стал одним из главных разочарований мундиаля. «Золотое поколение» так и не смогло выиграть крупный турнир.

Ромелу Лукаку — главный неудачник сборной Бельгии в матче с Хорватией globallookpress.com

И вторая сенсация — вылет сборной Германии. Да, немцы не вышли из группы на втором чемпионате мира подряд.

Бундестим, как и ожидалось, выиграла у Коста-Рики (4:2), но в параллельном матче произошло, казалось, невозможное — Испания уступила Японии (1:2).

А ведь перед игрой у Луиса Энрике четко спрашивали, не собирается ли его команда сделать так, чтобы занять второе место (то есть проиграть японцам) и позже не попасть в четвертьфинале на Бразилию. Тренер испанцев заверил, что играть будут только на победу, но получилось так, как получилось...

Теперь Испанию ждет встреча с Марокко, а Япония сыграет с Хорватией.

Сборная Японии обыграла на групповом этапе и Германию, и Испанию globallookpress.com

Немцы все прекрасно понимают, их красиво «убрали», но виноваты в этом они, прежде всего, сами. Поражение от японцев в первом туре стало роковым для команды Ханса-Дитера Флика, которому теперь, возможно, придется или искать новую работу, или наслаждаться творческим отпуском.

2 декабря

В пятницу на чемпионате мира пройду заключительные матчи группового этапа. В 18:00 мск начнутся матчи в квартете H — сборная Португалии встретится с Южной Кореей, а Уругвай — с Ганой.

В 22:00 мск лидер группы G сборная Бразилии сыграет с Камеруном, а в параллельном матче встретятся Сербия и Швейцария.

В России все матчи будут доступны на телеканалах медиа-холдинга «Матч ТВ». Компания взяла на себя обязательство показать все 64 поединка этого мундиаля.

Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

18:00. Южная Корея — Португалия

Летом 2018-го сборная Южной Кореи сенсационно обыграла в последнем туре Германию, но все равно не смогла выйти из группы. Вернувшись домой, в аэропорту недовольные болельщики забросали футболистов яйцами.

А после слабого выступления на ЧМ-2014 в них летеди конфеты, что в Южной Корее считается оскорблением.

Сложно сказать, что на этот раз полетит в Сон Хын Мина и его партнеров по команде, но все идет к тому, что на текущем турнире они тоже не смогут попасть в плей-офф.

С одним очком Южная Корея занимает третье место в группе. И от вылета ее может спасти только победа над Португалией. Правда, и этого может не хватить, если в параллельном матче Гана обыграет Уругвай.

На недооценку со стороны соперника корейцы точно могут не рассчитывать. Все просто — в случае поражения в предстоящем матче Португалия с вероятностью 99 процентов попадет в 1/8 финала на Бразилию.

Сборная Южной Кореи близка к провалу на третьем чемпионате мира подряд globallookpress.com

Предстоящий матч может пропустить Криштиану Роналду, но для Южной Кореи это даже хуже. Уже ни для кого не секрет, что без КриРо португальская атака действует заметно острее.

Примечательно, что после ЧМ-2006 сборная Португалии ни разу не проходила дальше 1/8-й. И скорее всего, не пройдет и в этом году, если каким-то образом упустит первое место в группе.

В общем, Южную Корею ждет встреча с очень мотивированной Португалией.

Букмекеры довольно осторожны в своих прогнозах, и это немного странно с учетом того, что у португальцев есть серьезная цель в этом матче. А вот у экспертов LiveSport.Ru вообще нет никаких сомнений — Португалия спокойно отправит команду Южной Кореи домой. Несколько смелых прогнозов можно посмотреть здесь.

18:00. Южная Корея — Португалия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Олег Пирожков

Место встречи: «Эдьюкейшн сити», Эр-Райян

18:00 Гана — Уругвай

Сборные Ганы и Уругвая будут сражаться за второе место в группе. И по правде говоря, очень хочется, чтобы в плей-офф вышли «черные звезды».

Несмотря на результат, Гана очень бодро провела встречу с Португалией (2:3), а после этого выиграла в абсолютно сумасшедшем матче у Южной Кореи (3:2).

И очень похоже на то, что в составе ганцев зажглась новая звезда. Мохаммед Кудус не так давно сравнил себя с Неймаром, заявив, что они ничем не хуже бразильца. Понятно, что никто эти не воспринимал всерьез эти слова. Но Кудус действительно в порядке. В игре с корейцами он стал автором эффектного дубля. И остается только аплодировать скаутам «Аякса», которые в очередной раз отыскали столь ценный актив.

Ну а теперь о самом интересном. Гана жаждет реванша за поражение от Уругвая в четвертьфинале ЧМ-2010. Это был один из самых эпичных матчей в истории турнира.

На последних секундах овертайма Луис Суарес выбил мяч рукой из ворот, после чего получил прямую красную карточку, а в ворота Уругвая назначили пенальти. Что было дальше помнит весь мир — Асамоа Гьян пробил в перекладину. В конечном итоге ганцы проиграли в серии пенальти.

Кадры знаменитого противостояния Уругвая и Ганы на ЧМ-2010 espn.com

И с тех пор в Гане считают Суареса дьяволом, о чем на предматчевой пресс-конференции поведал журналист из африканской страны, в которой очень ждут, когда уругвайский форвард завершит карьеру.

Я не извинюсь за это. Я сыграл рукой, но не я с пенальти промазал, а игрок сборной Ганы. Возможно, я извинился бы, если бы нанес кому-то травму, но в этой ситуации я получил красную, судья назначил пенальти, и это не моя вина. Луис Суарес, нападающий сборной Уругвая

Но в Гане зря так переживают по поводу Суареса, лучшие годы которого давным-давно позади. Африканцам как раз очень повезет, если в атаке Уругвая с первых минут будет играть экс-форвард «Барселоны», а не молодой Дарвин Нуньес из «Ливерпуля».

Букмекеры почему-то вдруг решили, что Гана, скорее всего, проиграет. Можно только добавить, что коэффициент на Уругвай существенно занижен. После блеклых матчей с Южной Кореей и Португалии латиноамериканцев сложно считать явными фаворитами в предстоящей игре.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что лучше рассмотреть ставки на голы, а не на исход. Несколько заманчивых прогнозов можно посмотреть по этой ссылке.

18:00. Гана — Уругвай Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Станислав Минин

Место встречи: «Эль-Джануб», Эль-Вакра

22:00. Камерун — Бразилия

Бразильцы в предыдущих турах спокойно выиграли у сборных и Сербии и Швейцарии и досрочно вышли из группы.

И на второе место «Селесао» опустятся только в том случае, если проиграют Камеруну, а швейцарцы обыграют сербов с крупным счетом. В общем, в этом плане интрига отсутствует.

Бразильские СМИ утверждают, что главный тренер бразильцев Тите проведет серьезную ротацию. Планируется, что в старте выйдут вратарь Эдерсон, защитники Дани Алвес, Эдер Милитао, Бремер и Алекс Теллес, в центре поля, скорее всего, сыграют Фабиньо и Бруно Гимараэс, а в нападении — Родриго, Антони и Габриэл Жезус.

Примечательно, что Бразилия в матчах с Швейцарией и Сербией не допустила ни одного удара в створ своих ворот. И еще один любопытный факт: бразильцы не проигрывают на групповых этапах ЧМ с 2002 года — рекордная серия составляет уже 17 матчей.

Разумеется, Камеруну эти изменения в составе сборной Бразилии никак не помогут. И очень жаль, что «неукротимые львы», скорее всего, не выйдут из группы.

После обидного поражения от Швейцарии камерунцы сыграли вничью с сербами (3:3), и это был один из лучших матчей турнира. Африканцы отыгрались с 1:3 на 3:3 за 151 секунду, чего на чемпионатах мира не было 68 лет.

Эксперты LiveSport.Ru, как и букмекеры, тоже склоняются к тому, что бразильцы даже экспериментальным составом обыграют Камерун с разгромным счетом. Может, и так. Но, если что, поделимся еще одним наблюдением. Уже несколько лет стабильно заходит ставка на «победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5».

22:00 Камерун — Бразилия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Михаил Моссаковский

Место встречи: «Национальный стадион», Лусаил

22:00. Сербия — Швейцария

Сербы и швейцарцы разыграют вторую путевку в плей-офф от группы G. Обе команды проиграли бразильцам, но швейцарцы, в отличие от сербов, смогли добыть три очка в матче с Камеруном.

И теперь команду Мурата Якина усроит даже ничья в заключительном туре группового этапа.

Четыре года назад пути этих сборных тоже пересеклись на групповом этапе чемпионата мира. Только не в третьем туре, а во втором. Швейцария тогда выиграла благодаря голам Гранита Джаки Джердана Шакири, которые выйдут на поле и в предстоящем матче.

Любопытно, что на днях в прессе появилась информация, четко направленная на то, чтобы до предела накалить обстановку в сборной Сербии. Английскому журналисту Ричарду Уилсону вдруг откуда-то стало известно, что Душан Влахович закрутил роман с женой Предрага Райковича. И якобы из-за этого форвард «Ювентуса» был переведен в запас национальной команды. Душан, разумеется, тут же опроверг эти слухи, но Райкович наверняка напрягся...

Душан Влахович fifa.com

К слову, Влахович пока что сыграл в Катаре лишь 24 минуты, выйдя на замену в матче с Бразилией, в то время как против Камеруна Драган Стойкович решил не выпускать его, что действительно немного странно.

Букмекеры решили не заморачиваться и сделали вид, что шансы на победу — равны. Но на самом деле предпочтительнее в этой паре выглядит Швейцария, которая порой даже на фоне бразильцев неплохо смотрелась, в отличие от Сербии.

Правда, эксперты LiveSport.Ru после долгих раздумий пришли к выводу, что Сербия обыграет крепких швейцарцев, в том числе благодаря своему главному бомбардиру Александру Митровичу.

22:00. Сербия — Швейцария Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Дмитрий Шнякин

Место встречи: «Стадион 974», Доха

На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

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