2 декабря в городе Аль-Вакра на стадионе «Аль-Джануб» в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 национальная команда Ганы сыграет против сборной Уругвая. Начало — в 18:00 по мск. Гана — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гана

Сборная Ганы после двух туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в свое активе три набранных очка. Для гарантированного выхода в плей-офф ей нужна победа, при ничейном же исходе у Южной Кореи есть математические шансы обогнать африканцев.

В первом матче на полях Катара «черные звезды» уступили команде Португалии со счетом 2:3, а в следующем поединке они оказались сильнее сборной Южной Кореи, выиграв с таким же результатом.

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Стоит отметить, что Гана забила три гола при трех ударах в створ в матче против корейцев, в первом туре против Португалии забив два гола при трех ударах в створ.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Для Ганы это четвертое участие на чемпионатах мира. И в ранее в двух случаях она выходила в плей-офф, а в 2010 году добралась даже до четвертьфинала. На этот же мундиаль она отобралась с большим трудом, обыграв в плей-офф Нигерию за счет гола на выезде.

Команда имеет в своем составе множество классных футболистов, которые играют в серьезных европейских командах.

Уругвай

Команда Уругвая показывает блеклую игру на этом турнире, и после двух матчей она занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе лишь одно набранное очко.

И данный пункт уругвайцы заработали в первом туре соревнования, сыграв вничью против сборной Южной Кореи со счетом 0:0, после чего уступили сборной Португалии 0:2.

Для выхода в следующий раунд южноамериканскому коллективу нужно обязательно одержать победу в предстоящем поединке и надеяться на благоприятный исход в параллельном матче группы.

Отборочную компанию к ЧМ-2022 Уругвай провел не лучшим образом, но выдал на финише серию побед, и занял третье место в своей зоне, получив тем самым прямой билет в Катар.

Данные сборные встречались только один раз. В 1/4 финала ЧМ-2010 Уругвай победил по итогам серии пенальти, основное время закончилось со счетом 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Уругвая предлагают — 1.76.

На викторию Ганы дают — 5.15, ничья оценена — в 3.94.

Прогнозируем, что африканская команда точно не уйдет с поля забитого мяча, ведь на этом турнире она показывает хорошую результативность, а Уругвай не блещет надежной игрой в защите.

Также вполне можно ожидать от этой игры много забитых мячей, поэтому еще можно поставит на ТБ 3,5.