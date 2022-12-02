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    «Черные звезды» выдадут очередную голевую феерию?

    Гана — Уругвай. Прогноз и ставка (к. 1.90) на ЧМ-2022 по футболу 2 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гана — Уругвай
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    Джордан Айю
    2 декабря в городе Аль-Вакра на стадионе «Аль-Джануб» в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 национальная команда Ганы сыграет против сборной Уругвая. Начало — в 18:00 по мск. Гана — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа H 02 Декабря 2022 года
    Гана
  • Аккра
    •  Гана 18:00 Уругвай Уругвай
  • Монтевидео
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    Гана

    Сборная Ганы после двух туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в свое активе три набранных очка. Для гарантированного выхода в плей-офф ей нужна победа, при ничейном же исходе у Южной Кореи есть математические шансы обогнать африканцев.

    В первом матче на полях Катара «черные звезды» уступили команде Португалии со счетом 2:3, а в следующем поединке они оказались сильнее сборной Южной Кореи, выиграв с таким же результатом.

    Коэффициенты матча Гана — Уругвай

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    Стоит отметить, что Гана забила три гола при трех ударах в створ в матче против корейцев, в первом туре против Португалии забив два гола при трех ударах в створ.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Для Ганы это четвертое участие на чемпионатах мира. И в ранее в двух случаях она выходила в плей-офф, а в 2010 году добралась даже до четвертьфинала. На этот же мундиаль она отобралась с большим трудом, обыграв в плей-офф Нигерию за счет гола на выезде.

    Команда имеет в своем составе множество классных футболистов, которые играют в серьезных европейских командах.

    Уругвай

    Команда Уругвая показывает блеклую игру на этом турнире, и после двух матчей она занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе лишь одно набранное очко.

    И данный пункт уругвайцы заработали в первом туре соревнования, сыграв вничью против сборной Южной Кореи со счетом 0:0, после чего уступили сборной Португалии 0:2.

    Для выхода в следующий раунд южноамериканскому коллективу нужно обязательно одержать победу в предстоящем поединке и надеяться на благоприятный исход в параллельном матче группы.

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    • Отборочную компанию к ЧМ-2022 Уругвай провел не лучшим образом, но выдал на финише серию побед, и занял третье место в своей зоне, получив тем самым прямой билет в Катар.

    Данные сборные встречались только один раз. В 1/4 финала ЧМ-2010 Уругвай победил по итогам серии пенальти, основное время закончилось со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Уругвая предлагают — 1.76.

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    На викторию Ганы дают — 5.15, ничья оценена — в 3.94.

    Прогнозируем, что африканская команда точно не уйдет с поля забитого мяча, ведь на этом турнире она показывает хорошую результативность, а Уругвай не блещет надежной игрой в защите.

    Также вполне можно ожидать от этой игры много забитых мячей, поэтому еще можно поставит на ТБ 3,5.

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    Гана — Уругвай: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. «Черные звезды» выдадут очередную голевую феерию?
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