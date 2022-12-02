Сербия сыграет на своем поле со Швейцарией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 22:00 мск. Сербия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия

Сербам ничего иного не остается, кроме как побеждать. При этом команде нужно рассчитывать на то, что бразильцы переиграют Камерун.

В минувшем туре Сербия показала свою силу в атаке. Правда, ее не хватило для победы над камерунцами (3:3).

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Разумеется, в этом поединке Сербия пойдет ва-банк. Атака во главе с Александаром Митровичем скажет свое веское слово.

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Беспокоит лишь надежность тылов. Сербы в двух турах группового этапа пропустили уже 5 мячей.

Нет сомнений, что сербы пойдут вперед с первых минут матча. Все лучшие силы готовы для прыжка в плей-офф.

Швейцария

Эта команда по именам выглядит весьма монолитно. Швейцарцы набрали 3 очка и занимают 2 место в группе.

Швейцария имеет все шансы финишировать на нынешней позиции. Для этого команде вполне должно хватить даже ничьей.

Минувший тур для команды получился неудачным. Правда, поражение от бразильцев вышло минимальным.

Вот только с результативностью у команды имеются сложности. Голы даются швейцарцам крайне натужно.

Вряд ли Швейцария будет столь явно играть на ничью. Свои шансы команда может найти на контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сербии предлагают — 2.50.

На викторию Швейцарии дают — 2.90, ничья оценена — в 3.25.

Атака сербов во главе с Митровичем способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.

Наш прогноз — Победа Сербии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.