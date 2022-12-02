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    Сербия переиграет швейцарцев

    Сербия — Швейцария. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, ЧМ-2022, 2 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Швейцария
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    Александар Митрович
    Сербия сыграет на своем поле со Швейцарией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 22:00 мск. Сербия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа G 02 Декабря 2022 года
    Сербия
  • Белград
    •  Сербия 22:00 Швейцария Швейцария
  • Берн
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    Сербия

    Сербам ничего иного не остается, кроме как побеждать. При этом команде нужно рассчитывать на то, что бразильцы переиграют Камерун.

    В минувшем туре Сербия показала свою силу в атаке. Правда, ее не хватило для победы над камерунцами (3:3).

    Коэффициенты матча Сербия — Швейцария

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  • 2.553.352.80Фрибет$40
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    Разумеется, в этом поединке Сербия пойдет ва-банк. Атака во главе с Александаром Митровичем скажет свое веское слово.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Беспокоит лишь надежность тылов. Сербы в двух турах группового этапа пропустили уже 5 мячей.

    Нет сомнений, что сербы пойдут вперед с первых минут матча. Все лучшие силы готовы для прыжка в плей-офф.

    Швейцария

    Эта команда по именам выглядит весьма монолитно. Швейцарцы набрали 3 очка и занимают 2 место в группе.

    Швейцария имеет все шансы финишировать на нынешней позиции. Для этого команде вполне должно хватить даже ничьей.

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    • Минувший тур для команды получился неудачным. Правда, поражение от бразильцев вышло минимальным.

    Вот только с результативностью у команды имеются сложности. Голы даются швейцарцам крайне натужно.

    Вряд ли Швейцария будет столь явно играть на ничью. Свои шансы команда может найти на контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сербии предлагают — 2.50.

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    На викторию Швейцарии дают — 2.90, ничья оценена — в 3.25.

    Атака сербов во главе с Митровичем способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.

    Наш прогноз — Победа Сербии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

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    Сербия — Швейцария: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. Сербия переиграет швейцарцев
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