Сербия
Сербам ничего иного не остается, кроме как побеждать. При этом команде нужно рассчитывать на то, что бразильцы переиграют Камерун.
В минувшем туре Сербия показала свою силу в атаке. Правда, ее не хватило для победы над камерунцами (3:3).
Коэффициенты матча Сербия — Швейцария
Разумеется, в этом поединке Сербия пойдет ва-банк. Атака во главе с Александаром Митровичем скажет свое веское слово.
Беспокоит лишь надежность тылов. Сербы в двух турах группового этапа пропустили уже 5 мячей.
Нет сомнений, что сербы пойдут вперед с первых минут матча. Все лучшие силы готовы для прыжка в плей-офф.
Швейцария
Эта команда по именам выглядит весьма монолитно. Швейцарцы набрали 3 очка и занимают 2 место в группе.
Швейцария имеет все шансы финишировать на нынешней позиции. Для этого команде вполне должно хватить даже ничьей.
Минувший тур для команды получился неудачным. Правда, поражение от бразильцев вышло минимальным.
Вот только с результативностью у команды имеются сложности. Голы даются швейцарцам крайне натужно.
Вряд ли Швейцария будет столь явно играть на ничью. Свои шансы команда может найти на контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сербии предлагают — 2.50.
На викторию Швейцарии дают — 2.90, ничья оценена — в 3.25.
Атака сербов во главе с Митровичем способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.
Наш прогноз — Победа Сербии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.