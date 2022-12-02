Камерун сыграет на своем поле с Бразилией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 22:00 мск. Камерун — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Камерун

Камерунцам ничего иного не остается, кроме как побеждать. Правда, сделать это будет крайне сложно, несмотря на отсутствие у соперника турнирной мотивации.

В минувшем туре Камерун показал свою силу в атаке. Правда, даже этого не хватило для победы над сербами (3:3).

Коэффициенты матча Камерун — Бразилия 1X2Новым игрокам 8.505.001.38Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Камерун пойдет ва-банк. Свои шансы у ворот соперника команда вполне может найти.

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Эрик Шупо-Мотинг и Венсан Абубакар мотивированы вытащить свою команду в плей-офф. Именно они будут главной надеждой африканцев в атаке.

Правда, даже победы в этом матче команде может не хватить для выхода на 2 место. Многое будет зависеть от результата параллельного поединка.

Бразилия

Эта команда по именам выглядит традиционно мощно. Правда, бразильцы в двух турах забили всего 3 мяча.

Нет никаких сомнений, что тренерский штаб даст передышку некоторым лидерам. Тем более, Бразилия досрочно квалифицировалась в плей-офф.

Минувший тур для команды получился вполне себе продуктивным. «Кудесники» минимально одолели Швейцарию.

Даже ближайший резерв у этой команды представляет собой реальную силу. Да и мотивация добыть стопроцентный результат имеется.

Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, бразильцы наверняка будут активны в атаке. К тому же, почему бы не завершить групповой этап без пропущенных мячей?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии предлагают — 1.28.

На викторию Камеруна дают — 13.00, ничья оценена — в 6.45.

Атака бразильцев способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.

Наш прогноз — Фора Бразилии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.82. Еще вариант для ставки — Фора Камеруна +1.5 за 2.17.