Камерун
Камерунцам ничего иного не остается, кроме как побеждать. Правда, сделать это будет крайне сложно, несмотря на отсутствие у соперника турнирной мотивации.
В минувшем туре Камерун показал свою силу в атаке. Правда, даже этого не хватило для победы над сербами (3:3).
Коэффициенты матча Камерун — Бразилия
Разумеется, в этом поединке Камерун пойдет ва-банк. Свои шансы у ворот соперника команда вполне может найти.
Эрик Шупо-Мотинг и Венсан Абубакар мотивированы вытащить свою команду в плей-офф. Именно они будут главной надеждой африканцев в атаке.
Правда, даже победы в этом матче команде может не хватить для выхода на 2 место. Многое будет зависеть от результата параллельного поединка.
Бразилия
Эта команда по именам выглядит традиционно мощно. Правда, бразильцы в двух турах забили всего 3 мяча.
Нет никаких сомнений, что тренерский штаб даст передышку некоторым лидерам. Тем более, Бразилия досрочно квалифицировалась в плей-офф.
Минувший тур для команды получился вполне себе продуктивным. «Кудесники» минимально одолели Швейцарию.
Даже ближайший резерв у этой команды представляет собой реальную силу. Да и мотивация добыть стопроцентный результат имеется.
Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, бразильцы наверняка будут активны в атаке. К тому же, почему бы не завершить групповой этап без пропущенных мячей?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии предлагают — 1.28.
На викторию Камеруна дают — 13.00, ничья оценена — в 6.45.
Атака бразильцев способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.
Наш прогноз — Фора Бразилии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.82. Еще вариант для ставки — Фора Камеруна +1.5 за 2.17.