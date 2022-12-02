ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Польша — ПортугалияДневник ЧМ-2022. Польско-мексиканский триллер, сбитый прицел Месси и неудачник Гризманн Никлас ФюллькругПоследний шанс для Германии и Бельгии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Рафаэл ЛеауПочему все хотят подписать Рафаэла Леау
  • 00:12
    • Сборная Мексики одолела Саудовскую Аравию на ЧМ
  • 23:55
    • Сборная Аргентины обыграла Польшу, обе команды вышли в 1/8 финала ЧМ-2022
  • 20:02
    • Сборная Австралии обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ
  • 20:00
    • Сборная Туниса одержала победу над Францией и покинула ЧМ-2022
  • 01:00
    • Месси: Матч с Австралией будет очень сложным
  • 22:26
    • «Сибирь» одержала победу над «Ак Барсом»
    Все новости спорта

    Бразильцы выиграют, а мы подстрахуемся!

    Камерун — Бразилия. Прогноз, ставка (к. 2.82) на футбол, чемпионат мира, 2 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Камеруна Прогнозы на сборную Бразилии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Камерун — Бразилия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каземиро
    Камерун сыграет на своем поле с Бразилией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 22:00 мск. Камерун — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Группа G 02 Декабря 2022 года
    Камерун
  • Яунде
    •  Камерун 22:00 Бразилия Бразилия
  • Бразилиа
    •

    Камерун

    Камерунцам ничего иного не остается, кроме как побеждать. Правда, сделать это будет крайне сложно, несмотря на отсутствие у соперника турнирной мотивации.

    В минувшем туре Камерун показал свою силу в атаке. Правда, даже этого не хватило для победы над сербами (3:3).

    Коэффициенты матча Камерун — Бразилия

    1X2Новым игрокам
  • 8.505.001.38Фрибет$40
    •

    Разумеется, в этом поединке Камерун пойдет ва-банк. Свои шансы у ворот соперника команда вполне может найти.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Эрик Шупо-Мотинг и Венсан Абубакар мотивированы вытащить свою команду в плей-офф. Именно они будут главной надеждой африканцев в атаке.

    Правда, даже победы в этом матче команде может не хватить для выхода на 2 место. Многое будет зависеть от результата параллельного поединка.

    Бразилия

    Эта команда по именам выглядит традиционно мощно. Правда, бразильцы в двух турах забили всего 3 мяча.

    Нет никаких сомнений, что тренерский штаб даст передышку некоторым лидерам. Тем более, Бразилия досрочно квалифицировалась в плей-офф.

  • Японский Азар: кто такой Асано, шокировавший Германию
  • От неудачи в «Арсенале» — до успеха в Катаре
  • 29/11/2022

    • Минувший тур для команды получился вполне себе продуктивным. «Кудесники» минимально одолели Швейцарию.

    Даже ближайший резерв у этой команды представляет собой реальную силу. Да и мотивация добыть стопроцентный результат имеется.

    Имея в составе ряд исполнителей мирового уровня, бразильцы наверняка будут активны в атаке. К тому же, почему бы не завершить групповой этап без пропущенных мячей?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии предлагают — 1.28.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию Камеруна дают — 13.00, ничья оценена — в 6.45.

    Атака бразильцев способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.

    Наш прогноз — Фора Бразилии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.82. Еще вариант для ставки — Фора Камеруна +1.5 за 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Заря — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ченду Беттер Сити — Гуанчжоу Эвергранд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хорватия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Канада — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лион — Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Япония — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.38
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Камерун — Бразилия: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. Бразильцы выиграют, а мы подстрахуемся!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры