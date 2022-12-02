Южная Корея
Южнокорейцам ничего иного не остается, кроме как побеждать. При этом команде нужно оглядываться на результат параллельной встречи.
В минувшем туре Южная Корея дала бой ганцам. Правда, в итоге старательные азиаты были побеждены (2:3).
Коэффициенты матча Южная Корея — Португалия
Разумеется, в этом поединке Южная Корея пойдет ва-банк. Да и немотивированные португальцы наверняка сыграют без ряда лидеров.
Вот только хватит ли команде класса на равных бороться с грандом мирового футбола?! Да и оборона команды частенько допускает ошибки.
Правда, положительный опыт встреч с португальцами у команды имеется. 20 лет назад, также на Мундиале, корейцы минимально одолели соперника.
Португалия
Португалия уже может думать о матче плей-офф. 6 очков по итогам двух туров досрочно вывели команду в следующий раунд.
Португалия имеет все шансы финишировать на нынешней позиции. Класс исполнителей высок, да и скамейка длинная.
Минувший тур для команды получился продуктивным. Победа над Уругваем вышла весьма эффектной (2:0).
Неплохо выглядит на Мундиале и Криштиану Роналду. Лидер португальцев крайне полезен в организации атак команды.
Вряд ли Португалия изменит своей привычной атакующей игре. Да и почему бы не добыть стопроцентный результат?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Португалии предлагают — 1.61.
На викторию Южной Кореи дают — 5.25, ничья оценена — в 4.20.
Португальцы мотивированы добыть третью викторию в группе, и наверняка выдадут активно начало.
Наш прогноз — Победа Португалии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора Португалии -1.5 за 2.60.