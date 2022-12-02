Южная Корея сыграет на своем поле с Португалией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 18:00 мск. Южная Корея — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южная Корея

Южнокорейцам ничего иного не остается, кроме как побеждать. При этом команде нужно оглядываться на результат параллельной встречи.

В минувшем туре Южная Корея дала бой ганцам. Правда, в итоге старательные азиаты были побеждены (2:3).

Коэффициенты матча Южная Корея — Португалия 1X2Новым игрокам 4.804.201.67Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Южная Корея пойдет ва-банк. Да и немотивированные португальцы наверняка сыграют без ряда лидеров.

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Вот только хватит ли команде класса на равных бороться с грандом мирового футбола?! Да и оборона команды частенько допускает ошибки.

Правда, положительный опыт встреч с португальцами у команды имеется. 20 лет назад, также на Мундиале, корейцы минимально одолели соперника.

Португалия

Португалия уже может думать о матче плей-офф. 6 очков по итогам двух туров досрочно вывели команду в следующий раунд.

Португалия имеет все шансы финишировать на нынешней позиции. Класс исполнителей высок, да и скамейка длинная.

Минувший тур для команды получился продуктивным. Победа над Уругваем вышла весьма эффектной (2:0).

Неплохо выглядит на Мундиале и Криштиану Роналду. Лидер португальцев крайне полезен в организации атак команды.

Вряд ли Португалия изменит своей привычной атакующей игре. Да и почему бы не добыть стопроцентный результат?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Португалии предлагают — 1.61.

На викторию Южной Кореи дают — 5.25, ничья оценена — в 4.20.

Португальцы мотивированы добыть третью викторию в группе, и наверняка выдадут активно начало.

Наш прогноз — Победа Португалии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора Португалии -1.5 за 2.60.