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    Три очка для португальцев?

    Южная Корея — Португалия. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат мира, 2 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Южная Корея — Португалия
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    Криштиану Роналду
    Южная Корея сыграет на своем поле с Португалией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 18:00 мск. Южная Корея — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа H 02 Декабря 2022 года

    Южная Корея

    Южнокорейцам ничего иного не остается, кроме как побеждать. При этом команде нужно оглядываться на результат параллельной встречи.

    В минувшем туре Южная Корея дала бой ганцам. Правда, в итоге старательные азиаты были побеждены (2:3).

    Коэффициенты матча Южная Корея — Португалия

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    Разумеется, в этом поединке Южная Корея пойдет ва-банк. Да и немотивированные португальцы наверняка сыграют без ряда лидеров.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Вот только хватит ли команде класса на равных бороться с грандом мирового футбола?! Да и оборона команды частенько допускает ошибки.

    Правда, положительный опыт встреч с португальцами у команды имеется. 20 лет назад, также на Мундиале, корейцы минимально одолели соперника.

    Португалия

    Португалия уже может думать о матче плей-офф. 6 очков по итогам двух туров досрочно вывели команду в следующий раунд.

    Португалия имеет все шансы финишировать на нынешней позиции. Класс исполнителей высок, да и скамейка длинная.

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    • Минувший тур для команды получился продуктивным. Победа над Уругваем вышла весьма эффектной (2:0).

    Неплохо выглядит на Мундиале и Криштиану Роналду. Лидер португальцев крайне полезен в организации атак команды.

    Вряд ли Португалия изменит своей привычной атакующей игре. Да и почему бы не добыть стопроцентный результат?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Португалии предлагают — 1.61.

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    На викторию Южной Кореи дают — 5.25, ничья оценена — в 4.20.

    Португальцы мотивированы добыть третью викторию в группе, и наверняка выдадут активно начало.

    Наш прогноз — Победа Португалии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора Португалии -1.5 за 2.60.

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    Южная Корея — Португалия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для португальцев?
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