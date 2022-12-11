Дневник ЧМ-2022. Рыдания Роналду, промах Кейна и марокканская сказка

В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись два матча 1/4 финала: сборная Марокко сенсационно выбила с турнира Португалию (1:0), а французы в захватывающем матче взяли верх над Англией (2:1). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стало, разумеется, очередное фиаско топ-сборной, считавшейся одним из фаворитов. К теплой компании с составе Германии, Бельгии, Испании и Бразиии присоединились португальцы во главе с Криштиану Роналду.

Домой команду Фернанду Сантуша отправили обидчики испанцев — сборная Марокко, которые продолжают свою сказочную «историю Золушки» на этом турнире.

Как и раньше, африканская команда берет свое надежно выстроенной игрой в обороне и жалящими контратаками. Марокканцы пропустили всего 1 гол за 5 матчей на ЧМ–2022 (лучший результат турнира) и тот был автголом защитника Агерда в игре с Канадой.

Марокко — Португалия globallookpress.com

Потеряв в матче с Испанией нескольких ключевых игроков, Валид Реграги сумел их каким-то образом заменить без потери качества, полностью нейтрализовав мощную полузащиту португальцев.

А Фернанду Сантуш после веселого матча с Швейцарией вновь оставил в запасе Криштиану Роналду, выпустив в старте Гонсалу Рамуша, но тот видимо расстрелял весь боезапас в 1/8 финала, а все моменты португальцев были лишь на подступах к чужой штрафной. Забили в итоге марокканцы.

После перерыва Сантуш выпустил Роналду, но остроты атаке это не добавило: за 50 минут Криштиану нанес всего один удар по воротам Буну, хотя принял участие еще в паре моментов.

Юссеф Эн-Несери забивает гол globallookpress.com

Не исключено, что если бы Роналду не выпустили так рано, Португалия в итоге дожала бы своими комбинациями на флангах, ведь после выхода именитой «семерки», атака свалилась к навалу и навесам.

На свисток об окончании матча все реагировали по разному. Кто-то, как Бернарду Силва, отдавал должное сопернику и извинялся перед болельщиками, кто-то, как Пепе и Бруну Фернандеш активно ругали судью и придумывали конспирологические теории, связанные с Месси и сборной Аргентины.

Ну а Криштиану Роналду, уходя в раздевалку, просто рыдал. Он таки и не забил ни одного гола в 8 матчах плей-офф ЧМ, и теперь уже точно завершит карьеру не став чемпионом мира. То, что его многолетний соперник Лионель Месси еще не выбыл из борьбы, лишь добавляет соли на свежие раны.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Тем временем родня КриРо разгоняет в соцсетях кампанию против наставника сборной Португалии Сантуша, посмевшего мариновать звезду на скамье запасных. Не исключено, что специалист присоединился с длинному ряду тренеров, ушедших в отставку по итогам этого турнира.

Герой дня

Главным героем дня стал Антуан Гризманн, записавший на свой две голевых передачи в матче с Англией, где он ассистировал Орельену Тчуамени и Оливье Жиру.

В сборной Франции Гризманн отказался от своей роли нацеленного на голы нападающего и вместо этого стал этаким французским Лионелем Месси, выходя в полузащите, но обостряя игру с любой точки.

Антуан контролирует и связывает игру национальной команды в полузащите и нападении, не забывая отрабатывать в обороне — прессингует, регулярно садится в опорную зону и даже совершает тактически фолы, когда нужно.

Партнеры готовы носить Гризманна на руках globallookpress.com

Широкий игровой диапазон и уникальная работоспособность Гризманна пришлись очень кстати, если учитывать потери Канте, Погба, Нкунку и Бензема. На этом турнире Антуан — лидер по передачам под удар и лучший по ожидаемым ассистам.

А после матча с Англией на его счету уже 28 голевых передач за сборную Франции — это лучший результат в команде за последние 50 лет. Антуан обошел Тьерри Анри и Зинедина Зидана, у которых по 26 голевых передач.

Неудачник дня

Особых вариантов в это день нет — главным неудачником дня оказался капитан и форвард сборной Англии Гарри Кейн. И, думаем, он сам согласится с этим.

В матче с Францией англичане пропустили уже в середине первого тайма, но после перерыва сумели отыграться, заработав пенальти, который уверенно реализовал Гарри Кейн, переиграв с «точки» своего одноклубника Уго Льориса.

При этом нападающий «Тоттенхэма» догнал Уэйна Руни, записав на свой счет рекордный 53-й мяч, при этом сделал это, проведя на 40 матчей меньше за национальную команду, чем экс-форвард «МЮ».

Гарри Кейн globallookpress.com

Ближе к концу матча французы вновь вышли вперед, но пять минут спустя Эрнандес врезался в спину Маунта в своей штрафной и англичане вытребовали себе у судьи вполне справедливый второй пенальти.

84-я минута матча, Англия проигрывает 1:2. К точке снова подошел Гарри Кейн, точный удар которого позволит продолжить борьбу за полуфинал... Но форвард отправляет мяч выше ворот, куда-то на трибуны. Камера выхватывает злорадно хохочущего Киллиана Мбаппе.

Это 11-й промах с «точки» в карьере Кейна и уже третий в сезоне. В важнейший момент для сборной Англии, которая снова отправляется домой в после четвертьфинала чемпионата мира — уже в седьмой раз в своей истории.

Реакция Килиана Мбаппе на промах Кейна globallookpress.com

Кстати, когда Уэйн Руни забивал свой 53-й мяч за сборную Англии и устанавливал рекорд, с которым сейчас сравнялся Кейн, именно Гарри был первым, кто поздравил старшего партнера.

Это был матч 1/8 финала Евро-2016 с Исландией, который англичане проиграли и вылетели с турнира.

Гол дня

Голов, забитых с игры в этот игровой день было всего три и все по своему очень хороши, и гол Юссефа Эн-Несири португальцам, и гол Оливье Жиру англичанам. Но выделить хочется мяч, забитый Орельеном Тчуамени в середине первого тайма матча с Англией.

Орельен Тчуамени globallookpress.com

На 18-й минуте Мбаппе разогнал атаку французов по левой половине поля, сместился к радиусу штрафной площади и выполнил передача к правому ее углу, где уже включились Дембеле и Гризманн.

Антуан в итоге выполнил передачу назад, практически в центр половины поля сборной Англии, где Орельен Тчуамени успел подработать мяч, а затем с 25 метров из-под Беллингема сильно и точно пробил под левую штангу — Пикфорд не дотянулся.

Сэйв дня

Лучший сэйв дня на счету голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда, который, несмотря на два пропущенных мяча, отметился и несколькими яркими спасениями.

Джордан Пикфорд globallookpress.com

На 76-й минуте, при счете 1:1, Мбаппе набрал скорость на левом фланге и у штрафной англичан покатил мяч немного назад, на Рабьо. Тот навесил к дальнему краю штрафной, Дембеле сделал скидку в центр на Оливье Жиру, опасно пробившего в падении практически в упор — Пикфорд в прыжке перевёл на угловой.

PS. Яссин Буну, мы видим тебя.