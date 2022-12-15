Дневник ЧМ-2022. Четвертый финал Франции, летающий Тео и первый «сухарь» Льориса

В среду, 14 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялся второй матч 1/2 финала, в котором сборная Франции обыграла команду Марокко (2:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стало то, что на мундиале в Катаре определились оба финалиста, а сборная Франции теперь в шаге от того, чтобы защитить свой титул чемпионов мира, повторив достижение сборной Бразилии, которая сделала это в 1958 и 1962 годах.

Учитывая, что сборная Марокко за пять предыдущих матчей ЧМ-2022 пропустила только один гол, всеми ожидалось, что французы будут упорно взламывать оборонительные редуты африканской команды, попутно отбиваясь от опасных контратак соперника.

В первом тайме почти так и вышло, если не считать одной мелкой детали — уже на пятой минуте «трехцветные» открыли счет, забив самый быстрый гол полуфиналов чемпионатов мира и полностью изменив расстановку сил в матче.

В дальнейшем все пошло точно как ожидалось — команда Дидье Дешама упустила ещё несколько хороших шансов упрочить преимущество, но марокканцы выстояли, огрызаясь контратаками, а в концовке и вовсе могли счёт сравнять — защитник Джавад Эль-Ямик из пределов штрафной красиво пробил через себя, но мяч угодил в штангу, да и Льорис контролировал ситуацию.

После перерыва французы решили отдать инициативу сопернику, положившись на контратаки, а марокканцы довольно успешно пошли вперед, атакуя преимущественно правым краем, где активничали Хаким Зиеш и Ашраф Хакими.

Франция — Марокко globallookpress.com

Положение французов стало несколько шатким, но марроканцам никак не удавалось реализовать свои моменты, во многом благодаря отличной игре Ибраимы Конате в своей штрафной. А вот французы в концовке матча сняли все вопросы о победителе.

Рандаль Коло-Муани появился на футбольном поле на 78-й минуте, выйдя в качестве запасного, а спустя 44 секунды после выхода на газон он замкнул прострел Мбаппе, забив третий по скорости гол запасного на чемпионатах мира. После этого игра была закончена.

Мбаппе и Хакими globallookpress.com

У команд осталось по последнему матчу на ЧМ-2022. Сборная Франции 18 декабря поспорит за главный трофей в финале с командой Аргентины, а марокканцы днем ранее разыграют бронзу с Хорватией.

Кстати, французы пробились в финал ЧМ уже четыре раза в последних семи розыгрышей. Это в два раза больше, чем любая другая национальная команда за данный промежуток времени. Ранее «трёхцветные» выходили в финал мундиаля в 1998 году, 2006 году и 2018 годах.

Герой дня

Главным героем второго полуфинала признаем лидера атаки сборной Франции Килиана Мбаппе, который организовал оба гола в ворота марокканской сборной.

Примечательно, что накануне матча и наставник сборной Марокко Валид Реграги и его игроки хором утверждали, что сборная Франции — это не только Мбаппе и никакого повышенного внимания ему не будет, но на практике все оказалось иначе.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Ведь именно Мбаппе, получивший мяч в чужой штрафной, собрал на себя примерно половину марокканской команды, и потому, после того как его удар был заблокирован, мяч отскочил на совершенно никем не прикрытого Тео Эрнандеса, который поразил ворота.

Ну а в ситуации со вторым голом Килиан устроил шикарный прорыв в марокканскую штрафную, накрутив двух защитников и пробил/прострелил на дальнюю штангу, откуда Коло Муани своим первым касанием переправил мяч в сетку ворот.

И отметим, что второй гол был организован уже после того, как во втором тайме французу несколько раз здорово прилетело по ногам от соперников (один раз даже пришлось менять порванную бутсу).

Килиан Мбаппе globallookpress.com

После завершения матча Килиан Мбаппе утешал своего друга и партнера по «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими, а потом продолжил праздновать победу в футболке марокканца.

Неудачник дня

Главный неудачник дня — тот несчастный болельщик, которому прилетело в лицо мячом после удара Килиана Мбаппе на разминке перед матчем против Марокко.

Болельщик сборной Франции после удара мощного удара мячом схватился за лицо и не устоял на ногах — кажется он даже на минуту потерял сознание.

Болельщик и Мбаппе globallookpress.com

Мбаппе подбежал к нему, узнал, как тот себя чувствует, и извинился. Так что несчастному фанату будет, что вспоминать после этого турнира, если конечно ему не отшибло память.

Неоднозначность дня

Второй полуфинал также не обошелся без судейской ошибки, но если в матче Аргентины и Хорватии был назначен сомнительный пенальти, то арбитр Сесар Артуро Рамос напротив, довольно сомнительно не назначил пенальти.

Мексиканский судья вообще давал довольно высокий допуск борьбы в матче, но за эпизод на 26-й минуте матча все же показал желтую карточку. Правда, кажется, не тому, кому следовало бы.

Наказываем невиновных, награждаем непричастных globallookpress.com

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес на правом углу своей штрафной площади в борьбе за мяч сам оступился и падая влетел в набегающего Софьяна Буфаля, снеся марокканца.

Сам француз тоже упал, схватившись за голеностоп и громко крича, так что добежавший до эпизода Рамос немедленно показал желтую карточку взбешенному Буфалю, вместо того, чтобы изучить эпизод и, вполне возможно, назначить пенальти.

Гол дня

Гол дня забил защитник сборной Франции Тео Эрнандес, войдя при этом в историю.

На 5-й минуте матча Рафаэль Варан из центра поля выполнил отличную передачу на ход Гризманну по правой половине поля, а Антуан убежал к правому углу штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной.

Килиан Мбаппе под давлением соперника пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Марокко и отскочил на левый угол вратарской, где уже оказался совсем один Тео.

Тео забивает globallookpress.com

Эрнандес удачно подстроился под мяч и отлично в касание с лета пробил в ближний угол ворот мимо Буну, который сокращал дистанцию.

Гол защитника стал самым быстрым забитым мячом в рамках полуфиналов турнира с 1958 года.

В полуфинале ЧМ-1958 футболист сборной Бразилии Вава сумел забить мяч в ворота Франции уже на второй минуте встречи. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «селесао», а хет-триком отметился легендарный Пеле.

Сэйв дня

Лучший сэйв дня совершил не вратарь, а защитник сборной Франции Жюль Кунде, помешавший марокканцам забить гол престижа в компенсированное ко второму тайму время.

После серии рикошетов и быстрых передач полузащитник Аззедин Унаи получил шанс на удар из центра французской штрафной. Мяч полетело слабо, но нападающий Абдерразак Хамдалла во вратарской слегка подправил мяч в створ.

Кунде спасает globallookpress.com

Однако, Кунде у «ленточки» встал точно на пути мяча и помог Уго Льорису отыграть первый матч на ноль на этом чемпионате мира.