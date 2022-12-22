«Арсенал», Холанн и «Ньюкасл». Пять главных вопросов перед возобновлением английского сезона

Справедливости ради стоит отметить, что это была вторая предсезонка для команд самой богатой лиги мира. Многие клубы тренировались и проводили товарищеские матчи в более теплых странах.

У текущего сезона уже есть четкий сценарий и впереди — второй акт. И для некоторых он может стать судьбоносным.

Если бы это была шекспировская трагедия, то это можно было назвать моментом, когда сюжет начинает усложняться по мере возникновения новых обстоятельств.

Сможет ли «Арсенал» Микеля Артеты сохранить лидерство, несмотря на потерю ключевых игроков из-за травм? А как насчет «Ньюкасла», который вклинился в борьбу за место в четверке лучших? Чего ждать от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а также от их главных бомбардиров — Эрлинга Холанна и Мохамеда Салаха, которые не играли на ЧМ-2022?

Прямо сейчас постараемся найти ответы на эти и другие вопросы.

Сможет ли «Арсенал» продолжить борьбу за титул?

После недавних побед над «Миланом» и «Лионом» в Дубае, а также поражения от «Ювентуса» на «Эмирейтс», болельщики «Арсенала» с нетерпением ждут возвращения АПЛ на Boxing Day.

Команда Артеты опережает ближайшего преследователя на пять очков. Это самый большой отрыв «канониров» во время лидерства с 2013 года. Перед перерывом они одержали 12 побед и набрали 37 очков.

Однако сейчас у «Арсенала» есть неприятные проблемы. Во-первых, травма Габриэла Жезуса, который повредил колено и пропустит около трех месяцев. В январе клубу придется искать замену для бразильца, который в 14-ти матчах забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

Габриэл Жезус не поможет «Арсеналу» в ближайшие месяцы globallookpress.com

Атака «Арсенала» зависит не только от Жезуса, но он действительно является важной частью игровой стратегии. «Мы находимся в поиске, стараемся использовать наши возможности. Надеюсь, у нас появятся игроки, которые усилят команду», — отметил Артета.

Но есть и хорошие новости. После длительного отсутствия в состав возвращается Эмиль Смит-Роу. В прошлом сезоне 22-летний полузащитник забил десять мячей в 21-м матче АПЛ, уступив только Букайо Сака. Не исключено, что у Смита-Роу будет одна из ключевых ролей во второй половине сезона.

Между тем, Габриэль Мартинелли пока еще не вернулся в расположение клуба, поэтому в распоряжении Артеты есть лишь один центрфорвард — Эдди Нкетия.

Цель «Арсенала» ясна: продолжать в том же духе. Понятно, сказать легче, чем сделать. К слову, впереди у «канониров» еще и матчи Лиги Европы, то есть график будет максимально насыщенным. Очевидно, что «Арсеналу» потребуется глубина состава, чтобы впервые с сезона-2003/2004 выиграть чемпионат Англии.

Сможет ли Холанн взять на себя ответственность?

Эрлинг Холанн, норвежская версия персонажа «Трансформеров», использовал последний месяц, чтобы перезарядиться как психологически, так и физически.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Время — это товар, который далеко не всегда доступен в это время сезона, особенно для игроков такого уровня. И вопрос в том, насколько это может помочь Холанну, который в первой половине сезона наколотил 23 гола в 18-ти матчах.

Пеп Гвардиола позволил футболистам взять длительный отпуск перед пятидневным сбором в Абу-Даби, в котором участвовали семь игроков первой команды и парни из «молодежки». Холанн провел это время в испанской Марбелье. На первых тренировках Эрлингу, скорее всего, было одиноко, поскольку 16 футболистов «Ман Сити» в тот момент находились в Катаре. Такого количества представителей на ЧМ-2022 не было ни у одного другого клуба АПЛ.

Но нет никаких причин сомневаться в том, что Холанн использовал это время с пользой. Норвежец готов сыграть против «Лидса» 28 декабря. После сбора в ОАЭ он принял участие в товарищеском матче с «Жироной», в котором отметился одним забитым мячом.

Посмотрим, сколько минут Холанн проведет на поле в матче 1/8 финала Кубка лиги против «Ливерпуля» в четверг вечером. Но что-то подсказывает, что он хочет участвовать в каждой игре.

Холанн принимал участие почти в каждом матче перед чемпионатом мира, из-за чего в какой-то момент Гвардиоле пришлось дать ему несколько дней отдыха. И в связи с тем, что некоторые игроки «Сити», в том числе Хулиан Альварес, ставший чемпионом мира вместо со сборной Аргентины, пока не готовы помочь команде, Эрлингу на этот раз придется взять на себя больше ответственности. В любом случае, «Сити» сделает все, чтобы защитить чемпионский титул в АПЛ и наконец-то выиграть Лигу чемпионов.

«Ньюкасл» — претендент на титул?

Это факт: «Ньюкасл» набрал 30 очков перед паузой в АПЛ. Команда Эдди Хау потерпела лишь одно поражение в этом чемпионате. Отставание от «Ман Сити» составляет два очка, а от «Арсенала» — семь. Что еще больше впечатляет, так это то, как «Ньюкасл» играл в первой части сезона — мощно атаковал и очень надежно оборонялся. Вместе с «Арсеналом» у «сорок» лучшая оборона в лиге.

«Ньюкасл» стал главным открытием первой части английского сезона globallookpress.com

«Сент-Джеймс Парк» снова стал крепостью, «Ньюкасл» снова стал вызывать страх у соперников. Надо признать, что у них очень сильная команда, в том числе финансовой поддержке владельцев из Саудовской Аравии.

Еще одна хорошая новость для болельщиков «Ньюкасла» заключается в том, что игроки первой команды, принимавшие участие в чемпионате мира, провели не поле не так уж много времени, поэтому Хау, скорее всего, сможет рассчитывать на них уже в ближайших матчах. Ну а Мигель Альмирон и вовсе получил возможность отдохнуть, поскольку сборная Парагвая не играла в Катаре.

В 2023 у «Ньюкасла» будет непростой график, но даже в этом случае будет более чем справедливо сказать, что у него есть реальная возможность стать участником чемпионской гонки. К слову, у «сорок» есть одно существенное преимущество перед «Ман Сити» и «Арсеналом» — им не надо играть в еврокубках. Другой вопрос, сможет ли «Ньюкасл» извлечь из этого максимальную пользу?

Кто еще может создать проблемы фаворитам в борьбе за место в топ-4?

В АПЛ, как обычно, будет жесткая битва за место в Лиге чемпионов. Расстояние между «Арсеналом», возглавляющим таблицу, и «Тоттенхэмом», который идет четвертым, составляет всего лишь восемь очков. Понятно, что вообще ничего не понятно. Тоже самое касается и команд, которые находятся рядом с первой четверкой. Даже «Фулхэм», в активе которого 19 очков, может ввязаться в борьбу за еврокубки.

«Ливерпулю» и «Челси» во второй половине сезона вообще нельзя терять времени. При этом «Ливерпулю» понадобится свежий Салах, чтобы улучшить свое турнирное положение. С учетом того, что Луис Диас и Диогу Жота травмированы, состояние Мо будет иметь важнейшее значение. Юрген Клопп не скрывает, что его напрягает эта ситуация.

Мохамед Салах globallookpress.com

Сейчас в распоряжении главного тренера «Ливерпуля» есть лишь три форварда — Салах, Роберто Фирмино и Дарвин Нуньес. По всей видимости, клубу придется выйти на трансферный рынок, иначе в следующем сезоне «красные» могут остаться без Лиги чемпионов.

«Челси» сейчас в похожем положении, но при этом надо понимать, что у Клоппа, в отличие от Грэма Поттера, есть поддержка болельщиков и опыт, как выходить из столь сложной ситуации.

Поттер пришел в «Челси» в сентябре из «Брайтона», который, как ни странно, опережает лондонский клуб благодаря лучшей разнице мячей. После поражения от «Ньюкасла» как раз перед паузой на ЧМ Грэм стал первым тренером «Челси», проигравшим три матча подряд после Жозе Моуринью в сезоне-2014/2015.

«Челси» нужно как можно скорее приходить в себя. Из-за серьезной травмы Армандо Бройи клубу придется купить еще одного нападающего. Сможет ли «Челси» улучшить свое турнирное положение? Будет ли у Поттера поддержка болельщиков? Покажет только время.

Смогут ли удивить клубы из нижней части таблицы?

Расстояние между девятым и 20-м местами в таблице АПЛ составляет девять очков. Три победы — и все, нет уже этой разницы. С учетом того, что у команд из второй десятки было минимальное количество представителей на ЧМ, этот перерыв стал для них прекрасным шансом для перезагрузки. Впрочем, пока неизвестно, удалось ли им грамотно воспользоваться перерывом.

Мы уже успели увидеть мощный старт «Астон Виллы» под руководством Унаи Эмери. В первых двух матчах испанец обыграл «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».

В ближайшее время в команду вернется один из героев ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес, который добавит «Астон Вилле» уверенности перед главной частью сезона. Кроме того, руководство клуба пообещало Эмери выделить деньги на январские трансферы. Вряд ли «Астон Вилла» купит Жоау Феликса, несмотря на слухи в прессе, но усиление в любом случае будет.

Унаи Эмери уже успел обыграть «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Тем временем соотечественник Эмери, Хулен Лопетеги, возглавил застрявший на последнем месте «Вулверхэмптон». Экс-тренеру «Реала» и «Севильи» предстоит проделать большую работу, прежде чем его новая команда выберется из зоны вылета. Но в способностях Лопетеги нет никаких сомнений. К тому же, клуб намерен помочь ему — в январе «Вулверхэмптон» планирует приобрести шесть игроков.

Натан Джонс, заменивший в ноябре Ральфа Хазенхюттля, попытается спасти «Саутгемптон» от вылета в Чемпионшип. Ближайшие три матча станут ключевым в судьбе главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса.

И, наконец, пора закончить дискуссию по поводу «Борнмута» и его нового совладельца Майкла Б. Джордана. Не так давно стало известно, что у актера будет миноритарная доля в клубе. Владельцем же «Борнмута», который ранее принадлежал российскому бизнесмену Максиму Демину, стал миллиардер Билл Фоули. Джордан будет отвечать за маркетинговый сектор и международное продвижение бренда. Так что, его вполне можно назвать Майкл «Борнмут» Джордан. Да, это была шутка в стиле Томаса Мюллера.