Нереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров

Вскоре после того, как команда Свен-Ёрана Эрикссона отправилась в Мюнхен и разгромила Германию со счетом 5:1 в отборочном матче чемпионата мира 2002 года, довольный исполнительный директор английской Футбольной ассоциации Адам Крозье придумал это выражение, чтобы описать команду с, казалось бы, безграничным потенциалом.

К Фрэнку Лэмпарду, Джону Терри, Стивену Джеррарду, Дэвиду Бекхэму, Полу Скоулзу и Майклу Оуэну вскоре присоединился Уэйн Руни, ярков ворвавшийся на сцену, чтобы усилить ажиотаж вокруг группы игроков, преуспевающих на клубном уровне.

В период с 1999 по 2012 год английские клубы выиграли Лигу чемпионов четыре раза, и только Испания выиграла больше (пять) за этот период. За титулы Премьер-лиги боролись боролись «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси», тон в которых задавали английские игроки.

Тем не менее, эта бесспорно талантливая команда потерпела неудачу как на Евро-2004, так и на чемпионате мира 2006 года (покинув оба турнира на стадии четвертьфинала), прежде чем не смогла пройти квалификацию на Евро-2008 и, словно для того, чтобы замкнуть круг, в 2010 году они проиграли со счетом 1:4 молодой сборной Германии в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Немцы победили тогда, когда это было важно, и четыре года спустя в Бразилии они стали чемпионами мира.

Размышляя о недостатках сборной Англии, Гари Невилл сказал в 2014 году: «Когда люди спрашивают: "Какое самое большое сожаление в вашей карьере?" мой ответ никогда не меняется. Я всегда говорю: сборная Англии. Но если бы я мог вернуться к одному моменту и изменить его — изменить небольшое событие, чтобы добиться более счастливого результата — это было бы 27-я минута четвертьфинала Евро-2004 между Англией и Португалией, когда Руни ухромал с поля со сломанной плюсневой костью. Мы сыграли вничью 2:2 после дополнительного времени в том матче, но проиграли 5:6 по пенальти».

«Евро-2004 мог бы стать нашим. Из всех турниров, в которых я играл в период с 2002 по 2010 год, мы могли выиграть только этот. В те первые полчаса Руни разрывал Португалию в клочья. Они не могли с ним справиться. Мы контролировали игру, а в нашем стартовом составе были Дэвид Джеймс, Невилл, Терри, Сол Кэмпбелл, Эшли Коул, Бекхэм, Лэмпард, Джеррард, Скоулз, Оуэн и Руни».

Уэйн Руни и Гари Невилл globallookpress.com

Если эта команда, отмечающая в этом году свое 20-летие, была апофеозом эпохи «золотого поколения», то она служит ориентиром для последовавшего за этим относительного провала.

Многие из них впоследствии были удостоены высоких наград на клубном уровне: Невилл, Терри, Коул, Бекхэм, Лэмпард, Джеррард, Скоулз и Руни выиграли Лигу чемпионов. На их общем счету 44 медали победителя Премьер-лиги. Оуэн выиграл Золотой мяч 2001 года. Однако этой талантливой группе игроков так и не удалось перенести этот успех на международную арену, и появляется все больше свидетельств того, что им предстоят такие же сложности и в качестве тренеров.

Руни стал последним в этой избранной группе, пережившим очередную управленческую неудачу: его уволили из «Бирмингем Сити» после всего лишь 83 дней и 15 матчей во главе команды. Невилл, Лэмпард, Джеррард и Скоулз все испытывали проблемы на тренерском мостике, как и в играх за сборную Англии. Так было ли «золотому поколению» всегда суждено жить в тени этого прозвища, или за их недостатками стоит более глубокая причина?

К 2009 году Лэмпард почувствовал достаточное раздражение из-за этого ярлыка, чтобы высказаться. «Вся эта история с золотым поколением очень расстраивает нас, игроков», — сказал Лэмпард в ноябре того же года. «Не мы выдумали это. Это сложно. Люди говорят о золотом поколении, потому что у нас было хороший набор игроков. Они были очень талантливыми индивидуально, но мы не извлекли из этого максимум пользы».

«О золотом поколении следует говорить только после того, как вы что-то выиграли… как только мы закончим играть и, будем надеяться, что-то выиграем, тогда мы сможем говорить о поколениях, и на данный момент мы находимся в наилучшей форме», — добавил Лэмпард.

Перенесемся на восемь лет вперед и, оглядываясь назад, Лэмпард, Джеррард и Рио Фердинанд, который стал самым дорогим защитником Великобритании, перейдя в «МЮ» из «Лидса» за 29 миллионов фунтов стерлингов в 2002 году, а затем зарекомендовал себя как ключевой центральный защитник сборной Англии, подробно рассказали о том, почему «Золотое поколение» не смогло положить конец трофейной засухе Англии, длящейся на данный момент уже 58 лет.

«Я не думаю, что у нас был тренер, достаточно смелый, чтобы разобраться с нашей полузащитой», — сказал Фердинанд. «На бумаге у нас были лучшие полузащитники в мире на тот момент: Лэмпард, Джеррард, Скоулз, Бекхэм, [Оуэн] Харгривз, и можно еще продолжать. Даже ниже этого уровня игроков было достаточно. Глубина состава и талантов была просто смехотворной. А мы играли по жесткой схеме 4-4-2».

Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард globallookpress.com

Джеррард ответил: «Я не думаю, что у нас был тренер, у которого действительно была философия или стиль игры, построенный на владении и удержании мяча достаточно долго. У меня было ощущение, что большую часть времени в сборной Англии выбранный состав просто выходил и пытался играть. Мы играли очень индивидуально, я не чувствовал, что мы были частью команды, которая играла определенным образом, и мы придерживались этого подхода».

Лэмпард добавил: «Всегда было так — мы с комфортом играли матчи отборочной группы, и схема 4-4-2 прекрасно работала. А затем мы отправлялись в какую-нибудь очень жаркую страну и играли против Парагвая, и у них в центре поля было четыре небольших парня, играющих в стеночки вокруг тебя. Мы со Стиви были немного не на своей позиции, я привык двигаться вперед немного свободнее, но внезапно мне приходится защищаться от четырех игроков соперника».

Все трое признали и свою вину и деление на группировки в раздевалке как факторы, обусловившие неэффективность сборной Англии на турнирах, но их взгляд на наставников команды кажется актуальным при оценке их собственной работы в качестве тренеров.

Начнем с того, что ни одного из этих английских тренеров нельзя назвать тактическим новатором. Со времен сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера Премьер-лига стала более сложной благодаря влиянию таких иностранных тренеров, как Жозе Моуринью, Юрген Клопп и Пеп Гвардиола. Лэмпард говорил о «более свободной» роли, которая ему нравилась, и то же самое можно сказать о Джеррарде и Руни.

Трио по-прежнему должно было быть умными футболистами, чтобы преуспеть в своих клубах — и не сомневайтесь, так оно и было — но они извлекли выгоду из выступления в рамках схем, которые играли на их сильных сторонах. Критики утверждают, что у них развилось эго, не приспособленное к тонкостям тренерских требований. Хотя Руни часто жертвовал своими природными инстинктами, чтобы позволить Криштиану Роналду занять центральное место в «Манчестер Юнайтед», и именно его трудовая этика, а не его эгоистичная хватка, обеспечивали успех.

Кратковременное пребывание Руни в «Бирмингеме» с самого начала было странным явлением. Владельцы клуба в США, Shelby Companies Limited, явно хотели получить гламурное имя на тренерском мостике, но их подход выявил фундаментальное непонимание того, что представляет собой Чемпионшип: атлетичный марафон, требующий бойцовского духа, возможно, больше, чем стильности.

Бывший нападающий сборной Англии ранее провел 17 месяцев в «Дерби», и в сложных финансовых обстоятельствах его боевой стиль управления помог активизировать команду. Но столь же решительный подход в «Бирмингеме», включавший в себя отказ от нескольких ключевых членов тренерского штаба, только оттолкнул игроков.

«Ди Си Юнайтед», где Руни провел 14 месяцев, также является сложным клубом в управлении, и его время там было неоднозначным, его команда не попала в плей-офф. Хотя в его тактике был прагматизм, многие не были убеждены в его способности вдохновлять команду настолько, насколько он мог это делать как игрок.

Уэйн Руни globallookpress.com

Многие из великих тренеров являются мастерами коммуникации, будь то внутри команды или через средства массовой информации. Разговоры о «проектах» и «философии» часто могут показаться излишне грандиозными, но в лучших из них виден набор принципов, которые позволяют им навязывать клубу стиль, почти не зависящий от обстоятельств.

Радикальная трансформация «Астон Виллы» при Унаи Эмери ставит Джеррарда в особенно неловкое положение. «Вилла» была 17-й в Премьер-лиге, когда Джеррард был уволен в октябре 2022 года после 11 месяцев руководства клубом. При той же группе игроков только чемпион «Манчестер Сити» (93) набрал больше очков в 2023 календарном году, чем «Вилла» с 85 очками под руководством Эмери.

Джеррард потратил около 80 миллионов фунтов на новых игроков, но футбол, который показывала команда, был слишком скучным, и его успех в «Рейнджерс», с которым он выиграл титул чемпиона Шотландии в 2021 году при преимуществе в 25 очков над «Селтиком», был быстро забыт.

Джеррард в настоящее время работает в «Аль-Иттифаке» в Саудовской Аравии, где продолжаются слухи о его возможном увольнении, поскольку команда выиграла лишь семь игр из 21 матча под его руководством.

Лэмпард вывел «Дерби» в финал плей-офф Чемпионшипа в 2019 году, где они проиграли «Вилле», и этого достижения было достаточно, чтобы дать ему шанс управлять «Челси», хотя и в сложных обстоятельствах, когда клуб отбывал трансферный бан.

В отличие от стандартов, принятых на «Стэмфорд Бридж», Лэмпард давал шансы молодым игрокам, в том числе Мэйсону Маунту, Фикайо Томори и Тэмми Абрахаму, и привел «Челси» к четвертому месту в Премьер-лиге и победе над «Арсеналом» в финале Кубка Англии. Однако по поводу его тактики часто высказывалось недовольство, и источники сообщали, что несколько игроков жаловались на его стиль руководства, полагая, что они не получили достаточных объяснений, почему они не попадали в состав. «Челси» потратил большие деньги, когда запрет ФИФА был снят, и ожидания возросли, хотя игра лучше не стала.

Позже Лэмпард помог «Эвертону» уйти от зоны вылета, но выиграл только 12 из 43 матчей у руля команды и был уволен, на временной основе вернувшись в «Челси», чтобы возглавить команду, устроив мрачный конец кампании 2023/24 — выиграв лишь одну из своих 11 игр.

Опять же, клуб находился в подвешенном состоянии под новым руководством и ожидал назначения постоянного тренера, но неспособность Лэмпарда организовать разрозненную группу игроков ставит под сомнение то, насколько успешным он сможет когда-либо стать на тренерском мостике. Учитывая, что он продолжал играть и после 30 лет и, следовательно, умело распоряжался своим игровым временем, остается сюрпризом, что его коммуникативные навыки подверглись критике со стороны столь многих.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Другие представители «Золотого поколения» пытались и молниеносно терпели неудачу. Гари Невилл был уволен из «Валенсии» после четырех месяцев руководства командой, позже признав, что недостаточно разбирается в Ла Лиге, испанской культуре и языке. Пол Скоулз руководил командой второй лиги «Олдхэм Атлетик» — клубом своего детства — в течение 31 дня, прежде чем уйти в отставку с жалобами, что ему не предоставили тот уровень контроля, на который он рассчитывал. Джон Терри эффективно работал помощником тренера в «Астон Вилле» и некоторое время в «Лестере», прежде чем вернуться на работу в академию «Челси», где также работал Эшли Коул.

Сол Кэмпбелл покинул команду второй лиги «Маклсфилд Таун» через восемь месяцев из-за финансовых трудностей клуба после того, как избежал вылета в последний день сезона 2018/19. Он сделал еще одну попытку в «Саутенд Юнайтед» в октябре 2019 года, но покинул команду в июне следующего года по обоюдному согласию после того, как они вылетели из первой лиги. Дэвид Джеймс два коротких периода руководил командой Индийской Суперлиги «Керала Бластерс», где он завершил свою игровую карьеру.

Возможно, Бекхэм с самого начала был прав, избежав тренерских неудачи, и сразу став владельцем команды, ведь «Интер Майами» произвел фурор в Высшей футбольной лиге, когда приход Лионеля Месси ознаменовал новую эру в футболе Соединенных Штатов.

В целом, у некоторых из лучших игровых талантов 2000-х годов после завершения игровой карьеры чрезвычайно скромный список достижений. Это беда, обрушившаяся не только на Англию: Тьерри Анри, Андреа Пирло и Фабио Каннаваро — всего лишь три примера чрезвычайно одаренных игроков в других частях Европы, которые не сделали тренерской карьеры, которую многие ожидали.

Диего Симеоне, Карло Анчелотти, Юрген Клопп и Маурицио Сарри globallookpress.com

В конечном счете, корреляция между игровыми талантами и тренерскими способностями не является прямой линией. Зинедин Зидан, Карло Анчелотти, Диего Симеоне и Гвардиола доказывают, что высокий уровень можно поддерживать в двух дисциплинах, но Клопп, Моуринью и Лионель Скалони сделали скромную игровую карьеру только для того, чтобы выиграть некоторые из крупнейших трофеев в качестве тренеров.

Гвардиола, Хави и Микель Артета вместе выступали в «Барселоне» и соревнуются на самом высоком уровне в качестве тренеров. Компанию Симеоне в сборной Аргентины, которая проиграла Англии на групповом этапе чемпионата мира 2002 года составлял Маурисио Почеттино.

Тем не менее, «золотое поколение» Англии все еще ждет появления по-настоящему элитного и успешного тренера.