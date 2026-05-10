«Барселона» принимает «Реал» на «Камп Ноу» и может официально закончить чемпионскую гонку. Команда Ханси Флика идёт первой с 11-очковым преимуществом за четыре тура до финиша, и ей достаточно не проиграть, чтобы стать чемпионом Испании. Для «Реала» это последний шанс хотя бы отсрочить чужой праздник и сохранить лицо в тяжёлом сезоне. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

21:50 Флорентино Переса сегодня на «Камп Ноу» нет, мадридцы не назвали официальной причины, по которой президент клуба не приехал, но президент «Барсы» Жоан Лапорта заявил перед январским Суперкубком, что отношения между клубами «разорваны». Главной причиной этого является отказ Лапорты от Европейской суперлиги, поскольку Мадрид все еще настаивает на наказании «Барсы» за дело Негрейры.

21:45 В мадридских рядах в конце сезона царит хаос, а ряд дисциплинарных проблем дестабилизирует обстановку в раздевалке. За последние несколько недель Антонио Рюдигер вступил в перепалку с защитником Альваро Каррерасом на тренировке, Килиан Мбаппе оскорбил члена тренерского штаба во время двусторонки, Феде Вальверде и Орельен Чуамени подрались буквально до крови в раздевалке, а уругвайцу пришлось ехать в больницу после потери сознания и с рассечением.

21:40 В основном составе «Барсы» особых сюрпризов не произошло — Эрик Гарсия выйдет справа в защите, Гави вместе с Педри в полузащите, а Рашфорд, Фермин и Ольмо сыграют под Ферраном Торресом. На сильной скамейке запасных есть Кунде, Де Йонг, Левандовский и снова вернулся Рафинья.

Неудивительно, что Арбелоа включил Чуамени в состав «Мадрида», даже после событий этой недели. Вальверде выбыл из состава из-за сотрясения мозга, полученного в четверг на тренировке, и, вероятно, больше не сыграет за «Мадрид» в этом сезоне.

21:35 Стартовые составы команд на Класико:

«Барселона»: Жоан Гарсия, Канселу, Кубарси, Гави, Ферран Торрес, Педри, Рашфорд, Фермин Лопес, Мартин, Ольмо, Эрик Гарсия.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Фран Гарсия, Камавинга, Чуамени, Беллингем, Диас, Гонсало Гарсия, Винисиус.

«Барселона»

«Барселона» подходит к Класико в статусе очевидного лидера чемпионата. После поражения от «Реала» в октябре команда проиграла в Ла Лиге всего дважды — «Реал Сосьедаду» и «Жироне», а остальные 22 матча выиграла. Сейчас у каталонцев серия из десяти побед подряд в чемпионате, и Флик может оформить второй подряд титул.

Контекст для матча особенный: «Барселона» может впервые выиграть Ла Лигу в игре против «Реала». Плюс остаются дополнительные цели — завершить сезон без потерь дома и сохранить шанс на отметку в 100 очков. Отдельной интригой будет борьба Жоана Гарсии за трофей Саморы: сухой матч в класико серьёзно помог бы его шансам.

Есть и кадровые нюансы. Главная потеря — Ламин Ямаль, который уже вряд ли сыграет до конца сезона, но должен восстановиться к чемпионату мира. Зато состав в целом достаточно здоровый: Рафинья уже попадал в заявку, Андреас Кристенсен вернулся к тренировкам, а Марк Берналь постепенно получает игровое время после восстановления.

Ещё один важный эмоциональный момент — команда выйдет на матч с чёрными повязками в память об отце Ханси Флика. На фоне возможного чемпионства это добавляет игре совсем другой, более личный фон для тренера и команды.

«Реал Мадрид»

«Реал» проводит сезон, который почти наверняка завершится без трофеев. Команда Альваро Арбелоа слишком далеко отпустила «Барселону», вылетела из Лиги чемпионов, а сама концовка сезона уже всё больше похожа на подготовку к большим летним решениям — по тренеру, составу и роли лидеров.

Победа в октябрьском Класико со счётом 2:1 тогда дало мадридцам преимущество в чемпионской гонке, но дальше всё пошло в обратную сторону. При Арбелоа «Реалу» так и не удалось найти стабильность: осечки с «Осасуной», «Хетафе» и «Мальоркой» создали разрыв, который теперь почти невозможно отыграть.

Кадровая ситуация у гостей тяжёлая. Не сыграют Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Родриго, Арда Гюлер, Эдер Милитао, Дани Карвахаль и Ферлан Менди. При этом Тибо Куртуа может вернуться в ворота после паузы с марта. В атаке особенно многое будет зависеть от Винисиуса, который традиционно выходит на класико с дополнительной мотивацией.

Для Арбелоа это первое класико в роли главного тренера «Реала». В такой ситуации у мадридцев остаётся понятная цель: не дать «Барселоне» оформить титул в очной игре и закончить сезон хотя бы с символической победой над каталонцами.

Контекст и цифры

История класико остаётся почти идеально равной: 263 официальных матча, 106 побед у «Реала» и 105 у «Барселоны». При Флике «Барселона» уже выиграла пять из шести матчей против «Реала». Единственное поражение — как раз встреча первого круга нынешнего сезона. При этом в последних 12 матчах Ла Лиги между этими командами не было ни одной ничьей.

