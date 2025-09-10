Проблема роста: как успехи Мейну обернулись для него потерей места в составе «МЮ»

не из тех, кто бурно выражает эмоции. Настолько, что, когда он во время замены на Евро‑2024 поднял руки, призывая трибуны поддержать команду, в раздевалке сборной Англии его товарищи по команде слегка подшучивали над ним. Смысл подколок был прост: «Что это на тебя нашло? »

Для многих тренеров, работавших с Мейну на разных этапах его карьеры, именно спокойствие — и на поле, и за его пределами — выделяло его среди сверстников. Поэтому решение попросить «Манчестер Юнайтед» об аренде в последние дни трансферного окна явно не было спонтанным.

Мейну и его представители настояли на встрече с Рубеном Аморимом и спортивным директором Джейсоном Уилкоксом. Их беспокоит, что нехватка игрового времени тормозит развитие полузащитника и может стоить ему места на чемпионате мира будущим летом.

Травмы, безусловно, сыграли свою роль, но с момента прихода Аморима в ноябре 20-летний хавбек вышел в старте лишь в 12 из 30 матчей Премьер-лиги. В нынешнем сезоне он ограничился 90 минутами в сенсационном вылете Кубка лиги от «Гримсби Таун» и одним таймом против «Бернли». Поэтому неудивительно, что в последнем списке сборной Англии Томаса Тухеля фамилии Мейну не оказалось.

Еще чуть больше года назад Мейну считался будущим и «Юнайтед», и национальной команды. Теперь же, оказавшись на периферии и в клубе, и в сборной, он стоит перед первым по-настоящему важным выбором в своей перспективной карьере.

Взлет Кобби и «Мейну-мания»

Мир по-настоящему заговорил о Кобби Мейну в феврале 2023 года. Тогда камеры засняли, как Эрик тен Хаг во время празднования победы в финале Кубка лиги над «Манчестер Сити» отвел в сторону еще малоизвестного подростка, чтобы сказать ему несколько слов.

Мейну дебютировал за основную команду в январе, когда ему было всего 17 лет, но на «Уэмбли» он даже не попал в заявку на матч против «Ньюкасла» (2:0). Тем не менее, тен Хаг уверил его: «Твое время придет».

Эрик тен Хаг и Кобби Мейну gettyimages.com

Голландец оказался прав. Уже в июле Мейну блистал в товарищеской игре против «Арсенала» в Нью-Йорке. В ноябре он дебютировал в Премьер-лиге в матче с «Эвертоном» на «Гудисон Парк» и был признан лучшим игроком встречи. В декабре он закрепился в стартовом составе, а с «боксинг-дэй» 2023 года и до финала Кубка Англии против «Сити» в мае 2024-го пропустил лишь один матч из 26.

За этот отрезок Мейну отметился яркими голами: победным мячом в ворота «Вулверхэмптона» на последних минутах после сольного прохода и красивым ударом в дальний угол в матче с «Ливерпулем».

А венцом сезона стал гол в финале Кубка Англии против «Сити» — кульминация его выдающейся игры, которая убедила Гарета Саутгейта включить юного полузащитника в заявку Англии на Евро, хотя свой первый вызов в молодежную сборную до 21 года он получил всего за пару месяцев до этого, в марте.

Для многих в «Юнайтед» это стало воплощением давних прогнозов о его потенциале.

Оказавшись в системе клуба в девятилетнем возрасте, Кобби Мейну уже в 16 лет был постоянным игроком команды до 18 лет. Он стал вторым самым молодым участником состава, выигравшего молодежный Кубок Англии в 2022 году — вместе с ним в том поколении блистал и Алехандро Гарначо.

Летом 2023-го клуб расстался с Чарли Сэвиджем и Зиданом Икбалом — полузащитниками старше и, казалось бы, опытнее, — во многом потому, что Мейну к тому моменту уже обогнал их в развитии. В какой-то момент «МЮ» даже пришлось всерьез бороться за то, чтобы удержать талант от интереса «Манчестер Сити», который активно переманивал лучших юных игроков в регионе.

Кобби Мейну globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» перестроил систему подготовки, и то, что Мейну остался, считалось доказательством того, что новая стратегия работает. Теперь, пробившись в первую команду и получив вызов в сборную Англии, он стал настоящей гордостью академии.

Во время предсезонного тура 2024 года Том Хитон — еще один воспитанник «Юнайтед» и тренер в штабе сборной Англии на Евро-2024 — в интервью ESPN заявил, что Мейну «будет ключевой фигурой клуба на долгие годы». И представить было невозможно, что всего через год встанут серьезные вопросы о том, как долго он вообще останется в команде.

Вне обоймы у Аморима

Кобби Мейну начал два из первых четырех матчей Премьер-лиги при Рубене Амориме, когда португальский тренер только знакомился с составом, доставшимся ему от Эрика тен Хага. Но затем хавбек оказался на периферии.

Одна из проблем — схема 3-4-3, которой придерживается Аморим, и отсутствие для Мейну понятной роли. Его пробовали в паре опорников, на позиции «десятки», а также в роли «ложной девятки». Показательно, что в концовке прошлого сезона он не вышел в старте ни в одном из матчей плей-офф Лиги Европы, а в финале против «Тоттенхэма» появился лишь на последней минуте.

Кобби Мейну gettyimages.com

По информации ESPN, первые сомнения в своем будущем на «Олд Траффорд» Мейну начал испытывать еще в январе. Тогда он советовался с бывшим игроком клуба, когда появились слухи, что «Юнайтед» готов рассмотреть предложения по нему и Гарначо в зимнее окно — продажа воспитанников могла бы улучшить положение клуба с точки зрения правил финансового фейр-плей. Но окончательно обеспокоился он уже к концу летнего окна, когда игровое время сократилось до минимума и он попросил аренду.

Источники, близкие к Мейну, отвергли предположения, что он хотел покинуть клуб насовсем. По их словам, речь шла лишь о временном варианте, который позволил бы вернуться в поле зрения Томаса Тухеля и сборной Англии.

Вариант с арендой в «Наполи» был проработан, но «Юнайтед» отказал. При этом в январе сделка может вернуться на повестку, если ситуация не изменится. Правда, для этого клубу пришлось бы найти замену, что зимой сделать особенно сложно.

Все эти неопределенности накладываются на переговоры по новому контракту.

Мейну подписал свежий договор в 2023 году — до 2027-го, с опцией продления до 2028-го. После Евро‑2024 состоялись предварительные переговоры о повышении зарплаты, чтобы отразить его возросший статус после турнира в Германии. Однако они застопорились: новое руководство во главе с совладельцем сэром Джимом Рэтклиффом тщательно контролирует фонд оплаты труда.

Под угрозой — давняя традиция «Юнайтед»

Ситуация с Кобби Мейну вызвала более широкие вопросы о состоянии академии «Манчестер Юнайтед».

На протяжении более 85 лет клуб включал хотя бы одного воспитанника академии в заявку на каждый официальный матч основной команды — серия насчитывает свыше 4300 игр и ведет отсчет с октября 1937 года.

Когда в декабре 2019-го «Юнайтед» отмечал 4000-й матч против «Эвертона», в составе было сразу семь игроков академии: Маркус Рашфорд, Скотт Мактоминей, Джесси Лингард, Мейсон Гринвуд, Аксель Туанзебе, Андреас Перейра и Брэндон Уильямс. В победном матче 3:2 с «Бернли» перед международной паузой флаг академии держал уже только Мейну.

Каждому тренеру «Манчестер Юнайтед» при назначении напоминают: задача — «выигрывать трофеи, играть в атакующий футбол и продвигать воспитанников академии». Если именно Рубен Аморим станет тем наставником, при котором серия прервется, болельщики вряд ли простят ему это.

Рубен Аморим globallookpress.com

Хотя сам португалец может возразить: правила финансового фейр-плей, поощряющие продажу игроков академии ради баланса, сократили его выбор. Ведь Дин Хендерсон, Скотт Мактоминей, Антони Эланга и Альваро Фернандес Каррерас могли бы быть в заявке первой команды, если бы не ушли еще до его прихода.

Тем не менее, пока Аморим пытается наладить результаты после непростого старта, он вряд ли захочет стать первым тренером за почти девять десятилетий, выпустившим состав без воспитанников академии. А если Мейну уйдет, он может забрать с собой часть истории «Юнайтед».