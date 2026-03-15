ESPN разбирает ключевые решения, которые руководство «Манчестер Юнайтед» должно принять до начала следующего сезона.

«Манчестер Юнайтед» оказался в выгодной позиции в борьбе за путевку в Лигу чемпионов после впечатляющего разворота в игре и результатах команды с тех пор, как в январе пост главного тренера занял Майкл Каррик, сменивший отправленного в отставку Рубена Аморима.

Под руководством Каррика команда поднялась на третье место в АПЛ, набрав 19 очков из 24 возможных. В воскресенье на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет идущую четвертой «Астон Виллу», и победа в этом матче может серьезно укрепить ее позиции в борьбе за попадание в первую пятерку.

Но, несмотря на очевидный прогресс, будущее 44‑летнего специалиста после окончания его контракта в мае остается неопределенным. В клубе еще не приняли решение, кто станет постоянным главным тренером — Каррик рассматривается как один из вариантов.

Параллельно в кулуарах идут активные процессы, чтобы обеспечить подписание ключевых трансферных целей летом вне зависимости от того, кто возглавит команду.

Так что же происходит вокруг будущего Каррика и трансферных планов «Манчестер Юнайтед»? Чтобы разобраться в ситуации, ESPN пообщался с несколькими источниками, близкими к клубу.

Получит ли Каррик работу на постоянной основе?

Нет сомнений в том, что Майкл Каррик произвел сильное впечатление на руководство «Манчестер Юнайтед» после того, как 13 января занял пост главного тренера.

Бывший полузащитник «красных дьяволов» начал с двух неожиданных побед над претендентами на титул — «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Команда продолжила демонстрировать впечатляющую форму и потерпела первое поражение при Каррике лишь на прошлой неделе, уступив «Ньюкаслу» со счетом 1:2 после гола в самой концовке встречи.

Однако влияние Каррика заметно не только на поле. Источники сообщили ESPN, что внутри клуба высоко оценили его спокойный и взвешенный стиль общения с прессой, а также способность работать под давлением без лишней нервозности — в отличие от того, как это порой происходило при Рубене Амориме и его предшественнике Эрике тен Хаге.

При этом, по данным ESPN, в клубе не спешат назначать Каррика на постоянной основе. Вопросы, связанные с трансферной политикой и тем, насколько потенциальным новичкам важно знать имя будущего тренера, не считаются ключевыми в процессе выбора.

Каррика приглашали прежде всего для того, чтобы выиграть время и вернуть команде ощущение стабильности — и он, по сути, превзошел эти ожидания. Тем не менее, в клубе понимают, что удачный старт может оказаться временным, поэтому процесс поиска постоянного главного тренера должен быть тщательным и взвешенным.

Что касается самого Каррика, то в последние месяцы интерес к нему проявляли клубы Чемпионшипа и АПЛ. До предложения от «Юнайтед» бывший наставник «Мидлсбро» был готов взять продолжительную паузу в тренерской карьере.

Однако работа на «Олд Траффорд» заметно повысила его статус, и источники сообщили ESPN, что в случае, если он не получит эту должность, недостатка в предложениях у него точно не будет.

Если не Каррик, то кто?

По информации источников ESPN, решение Томаса Тухеля продлить контракт со сборной Англии, а также ожидание, что Карло Анчелотти примет такое же решение в сборной Бразилии, серьезно повлияли на шорт‑лист «Манчестер Юнайтед».

Тухель был близок к назначению в «МЮ» во время неопределенности вокруг будущего Эрика тен Хага в конце сезона-2023/24 — в итоге голландский специалист был уволен уже в начале следующего сезона спустя несколько месяцев после продления контракта. Однако ни клуб, ни сам Тухель тогда не считали момент подходящим для сотрудничества.

Идеальным вариантом для «Манчестер Юнайтед» остается тренер, который уже выигрывал либо АПЛ, либо Лигу чемпионов, а лучше — оба турнира. Тухель и Анчелотти полностью соответствовали этим критериям.

По данным источников ESPN, клуб также ищет специалиста с элитным тактическим уровнем — еще одно качество, которым обладают Тухель и Анчелотти. Именно в этом аспекте Каррик пока не успел убедительно проявить себя, хотя приглашение тренера первой команды Стива Холланда уже заметно улучшило организацию игры «Манчестер Юнайтед».

Но после того, как Тухель и Анчелотти фактически выпали из гонки, среди доступных кандидатов не осталось специалистов, которые полностью соответствуют главному критерию — наличию больших трофеев.

В следующую группу претендентов входят Унаи Эмери из «Астон Виллы», Андони Ираола из «Борнмута», Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас», бывший тренер «Брайтона» и «Марселя» Роберто Де Дзерби, а также наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман.

По данным ESPN, главный тренер сборной США Маурисио Почеттино не рассматривается как вариант. Руководители «Манчестер Юнайтед» ожидают, что после окончания контракта с Федерацией футбола США по завершении чемпионата мира он вернется в «Тоттенхэм».

Хотя Эмери, Ираола, Гласнер, Де Дзерби и Нагельсман — признанные специалисты и, возможно, обладают более серьезной тактической репутацией на высшем уровне, чем Каррик, только Эмери, вероятно, воспринимался бы болельщиками «МЮ» как однозначное усиление на тренерском мостике.

Однако источники ESPN отмечают, что «олдскульное» стремление Эмери контролировать все аспекты футбольного департамента, включая трансферы, плохо сочетается со структурой «Манчестер Юнайтед», где решения принимаются коллективно директором по футболу Джейсоном Уилкоксом, директором по рекрутингу Кристофером Вивеллом и генеральным директором Омаром Беррадой.

Что с трансферами: какие планы у «Манчестер Юнайтед»?

Параллельно с поиском главного тренера в клубе активно готовятся к летнему трансферному окну. Как сообщили источники ESPN, у «Манчестер Юнайтед» уже сформирован список приоритетных позиций, команде необходимы два центральных полузащитника и левый вингер.

Возможны и дополнительные точечные усиления — например, запасной вратарь, — но главная задача остается прежней: закрыть давнюю проблему в центре поля и добавить вариативности на флангах атаки.

Решение не предлагать новый контракт Каземиро, когда его нынешнее соглашение истечет этим летом, не стало сюрпризом. Тем не менее, внутри клуба понимают, что уход 34-летнего бразильца оставит заметную брешь.

Речь идет не только об опыте бывшего игрока «Реала», но и о его способности забивать важные мячи: в текущем сезоне АПЛ он уже отметился шестью голами.

Главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» считается полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон. Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны «Манчестер Сити», источники ESPN утверждают, что на «Олд Траффорд» сохраняют уверенность: 23-летнего игрока можно убедить перейти именно к ним.

Среди альтернатив — Адам Уортон из «Кристал Пэлас» и Карлос Балеба из «Брайтона». Параллельно клуб активно изучает европейский рынок в поисках других подходящих вариантов.

Источники ESPN сообщают, что полузащитники «Ньюкасла» Сандро Тонали и Бруно Гимарайнс также входят в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», если вдруг появится возможность их подписать.

Однако на «Олд Траффорд» понимают: договориться с «сороками» о разумных финансовых условиях практически невозможно. В качестве недавнего примера жесткой переговорной позиции клуба приводят прошлогоднее противостояние с «Ливерпулем» по поводу трансфера Александера Исака.

Успех Каррика в перезапуске карьеры Кобби Мейну, которого Аморим систематически игнорировал, снял угрозу ухода 20‑летнего таланта этим летом. Однако полузащитник сборной Англии пока не начал переговоры о новом контракте. Текущий действует до 2027 года, и у «Манчестер Юнайтед» есть опция продления еще на год.

В клубе уверены, что связка Мейну с двумя новыми полузащитниками, а также универсальность ряда игроков состава, включая Бруну Фернандеша и Мейсона Маунта, позволит создать достаточно мощную и глубокую линию центра поля для борьбы на самом высоком уровне. Особенно это важно в случае возвращения команды в Лигу чемпионов.

Поиск левого вингера на первый взгляд может показаться неожиданным, учитывая впечатляющую форму Патрика Доргу при Каррике до травмы задней поверхности бедра. Тем не менее, источники ESPN утверждают, что «Манчестер Юнайтед» хочет увеличить количество вариантов на флангах атаки.

В январе клуб предпринимал попытку подписать вингера «Борнмута» Антуана Семеньо, однако, по данным источников, «МЮ» оказался не готов и не способен конкурировать с зарплатой, которую 26-летнему игроку предложил «Манчестер Сити».

Будет ли летом новая масштабная чистка состава?

Спустя более двух лет после того, как INEOS взяли на себя управление футбольными операциями «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров, миноритарные владельцы все еще пытаются исправить последствия провальных трансферных кампаний прошлого.

В те годы клуб тратил огромные деньги на игроков, не оправдавших ожиданий, причем многие из них до сих пор остаются в составе и получают высокие зарплаты.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» все еще должен выплатить £422 млн по ранее совершенным трансферам, причем £238 млн из этой суммы необходимо погасить до конца следующего сезона.

При этом клубу будет сложно вернуть вложенные средства за ряд игроков, включая Расмуса Хёйлунна (куплен за £64 млн), Джошуа Зиркзе (£36,5 млн), Мануэля Угарте (£50,5 млн), Андре Онана (£43,8 млн) и Мейсона Маунта (£55 млн).

Клуб готов рассмотреть предложения по всем этим игрокам — в нынешнем сезоне Хёйлунн и Онана выступают на правах аренды за «Наполи» и «Трабзонспор» соответственно.

Источники ESPN также сообщают, что в «Манчестер Юнайтед» уверены: Маркус Рашфорд найдет новый клуб этим летом, даже если «Барселона» решит не активировать заранее согласованную опцию выкупа за £26 млн по окончании его годичной аренды на «Камп Ноу».

Этим летом завершится и крайне неудачный этап карьеры Джейдона Санчо в «МЮ». Бывший вингер сборной Англии перешел из дортмундской «Боруссии» в 2021 году за £73 млн, однако его контракт истекает, что позволит клубу сэкономить около £300 тысяч в неделю на зарплате. Защитник Тайрелл Маласия также покинет команду на правах свободного агента.

Неопределенным остается будущее Гарри Магуайра. 33-летний защитник, ставший самым дорогим игроком обороны в мире после перехода из «Лестера» за £80 млн в 2019 году, также выходит на рынок свободных агентов этим летом.

Однако в этом сезоне, когда он был здоров, Магуайр играл важную роль: стабилизировал оборону, помогал молодым игрокам и оставался серьезной угрозой при стандартах.

По информации источников ESPN, «Манчестер Юнайтед» все еще может предложить Магуайру новый контракт, но на пониженных условиях и, вероятно, лишь на один дополнительный год.

Хотя опыт защитника высоко ценится в клубе, те же источники отмечают: на рынке он почти наверняка получит более длительный контракт и более выгодные финансовые условия.

Поэтому окончательное решение может зависеть от того, что выберет сам игрок — остаться на «Олд Траффорд» или обеспечить себе более стабильный контракт в другом клубе.

Какие еще вопросы предстоит решить клубу?

Будущее капитана Бруну Фернандеша может стать одной из главных тем предстоящего лета. Контракт полузащитника «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании следующего сезона.

У клуба есть возможность продлить соглашение 31-летнего игрока еще на 12 месяцев, однако в контракте португальца предусмотрена опция выкупа: он сможет покинуть команду, если какой-либо клуб предложит «красным дьяволам» £57 млн.

И клубу, и самому футболисту предстоит принять важное решение по окончании сезона. Для «Манчестер Юнайтед» нынешнее лето может стать последним шансом получить серьезную компенсацию за своего лидера.

Сам Фернандеш, которому в сентябре исполнится 32 года, тоже может рассматривать этот момент как последнюю возможность подписать особенно выгодный контракт в другом месте, вероятно, в Саудовской Аравии.

В то же время, возвращение «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов при Каррике может убедить португальца остаться на «Олд Траффорд» и доработать свой контракт до конца. Пока эта тема остается в тени, но летом она вполне может превратиться в одну из главных сюжетных линий вокруг клуба.