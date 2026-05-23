«Халл Сити» снова сыграет в Премьер-лиге! Команда Сергея Якировича обыграла «Мидлсбро» в финале плей-офф Чемпионшипа и впервые с сезона-2016/17 вернулась в элиту английского футбола. Финал на «Уэмбли» очень хотел решиться в серии пенальти, но в добавленное время Оли Макберни оказался там, где нужно — и отправил свою команду в АПЛ. У игры заранее было слишком много внешнего шума. «Саутгемптон», который прошёл «Мидлсбро» в полуфинале, был исключён из плей-офф из-за скандала со слежкой за тренировками соперников. «Боро» вернули в финал за несколько дней до матча, а владелец «Халла» Аджун Ылыджалы перед игрой даже говорил о возможном суде в случае поражения, но в итоге юридический триллер не понадобился. Всё решил футбол — пусть далёкий от красоты, но идеально подходящий для команды, которая весь сезон выживала, терпела и выжимала максимум.

Финал плей-офф Чемпионшипа не зря называют самым дорогим матчем в мировом футболе. Для «Халла» победа означает минимум 205 млн фунтов дополнительного дохода в ближайшие три сезона, а при сохранении места в Премьер-лиге сумма может вырасти ещё больше. Но на поле эта цена скорее сковывала, чем вдохновляла.

Жара на «Уэмбли» тоже сделала своё дело, при температуре около 30 градусов темп просел уже к середине первого тайма. «Мидлсбро» больше владел мячом, пытался двигать его через центр и фланги, но почти не находил продвижения в штрафную. В одном из эпизодов команда провела длинную серию передач в районе середины поля, но так и не сумела довести атаку до опасной зоны.

«Халл», кажется, сознательно отдал территорию. Якирович выстроил команду так, чтобы не раскрыться и дождаться своего момента. По ходу сезона это уже стало частью её идентичности: данные часто не любили «тигров», таблицы ожидаемых очков всегда были против них, но команда всё равно держалась в борьбе за верх таблицы. В плей-офф этот прагматизм стал оружием — за три матча «Халл» не пропустил ни разу.

До перерыва самым близким к голу был как раз Макберни. Сначала Льюи Койл пробил головой и заставил Сола Бринна вступить в игру, а затем шотландец выиграл верховую борьбу и отправил мяч в перекладину. «Мидлсбро» отвечал владением, которое, тем не менее, почти не приводило к моментам. Для команды, которую экстренно вернули в финал после исключения «Саутгемптона», это была, возможно, слишком странная неделя, чтобы выйти на «Уэмбли» без лишних нервов.

Макберни дождался своего момента

Второй тайм не стал ярче вообще ни в чём. «Мидлсбро» продолжал держать мяч, но атаки всё чаще упирались в организованную пятёрку обороны «Халла». Выход Хейдена Хэкни, лучшего игрока сезона в Чемпионшипе, должен был добавить «Боро» идей и темпа, но после травмы и долгого отсутствия он не смог радикально изменить игру.

К 90-й минуте финал уже почти смирился с дополнительным временем, и тут «Халл» поймал свой момент! Хиракава, вышедший со скамейки, прошёл слева и подал в штрафную, Бринн неудачно отбил мяч перед собой, и Макберни мгновенно среагировал на отскок. Удар с нескольких метров — 1:0, сектор «Халла» взорвался так, будто выплеснул всё, что копилось за последние девять лет. История свершилась в Лондоне.

Для Макберни это был 20-й гол в сезоне. Он пришёл в «Халл» из «Лас-Пальмаса» свободным агентом, стал лицом команды, собранной в условиях трансферных ограничений, и в итоге забил главный мяч года. Особенно символично, что всего за несколько дней до финала он не попал в заявку сборной Шотландии на чемпионат мира. Ответ получился идеальным — не поехать на турнир сборных, но отправить клуб в Премьер-лигу.

История «Халла» — почти невозможный поворот

Главное в этой победе даже не сам финал, а путь к нему. Год назад «Халл» финишировал 21-м и остался в Чемпионшипе только по разнице мячей. В новом сезоне клуб подписал нового тренера, получил трансферное эмбарго и цель попасть в топ-10, которая многим казалась чрезмерно смелой. В итоге команда пробилась в плей-офф только в последний день регулярного сезона, затем выиграла полуфинал у «Миллуолла», а теперь забрала и финал.

Якирович дебютировал в английском футболе и за один сезон превратил команду из почти вылетевшей в участника Премьер-лиги. Это не была история про дорогую перестройку или доминирование на дистанции, скорее наоборот. «Халл» весь сезон выглядел командой, которая делает чуть больше, чем ей положено по ресурсам и прогнозам. Именно поэтому победа на «Уэмбли» так хорошо легла в общую картину с минимумом шика и максимумом характера.

Теперь впереди команду ждёт совсем другой уровень, Премьер-лига для нынешнего «Халла» — испытание колоссального масштаба. Состав сравнительно скромный, усиление потребуется серьёзное, а статус андердога никуда не исчезнет, но после такого сезона этот статус уже не выглядит приговором. Команда Якировича привыкла, что в неё не верят.

Для «Мидлсбро» этот финал стал по-своему болезненным. Команда сначала вылетела в полуфинале, затем получила второй шанс из-за санкций против «Саутгемптона», но не смогла им воспользоваться. «Боро» больше владел мячом, чаще выглядел командой, которая пытается играть в футбол, но в решающей трети всё ломалось. Ударов и подходов не хватило, а единственный по-настоящему острый момент так и не стал голом.

«Халл» возвращается в Премьер-лигу впервые с 2017 года. Возвращается не через парадный вход и не после идеального сезона, а сквозь хаос, жару и гол нападающего, который весь год доказывал, что его рано списали. Для «тигров» это не обычное и даже не особо ожидаемое повышение в классе, «Халл» выдал один из самых по-настоящему шокирующих разворотов сезона во всём английском футболе.