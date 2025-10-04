25 декабря 2025 года истекает срок 4-летней дисквалификации, полученной Камилой Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Несмотря на продолжительное отстранение от спорта, фигуристка намерена возобновить участие в соревнованиях. О потенциальном продолжении карьеры 19-летней спортсменкой — в материале LiveSport.Ru.

Зима близко

Помимо олимпийских хитросплетений, ещё одним из главных сюжетов текущего фигурнокатательного сезона является истечение 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой. Напомним, 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение об аннулировании ее результатов с 25 декабря 2021 года (в частности, о лишении титулов олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и России) и отстранении от соревнований.

И уже менее чем через 3 месяца — 25 декабря 2025 года — фигуристка получит право на участие в официальных соревнованиях. А с 25 октября она сможет официально проводить тренировки.

По последней информации, Валиева всерьёз собирается возобновить спортивную карьеру. Однако главная сенсация заключается не в самом факте возвращения в спорт, а в том, с кем оно состоится. Новой командой Валиевой станет не штаб Этери Тутберидзе в «Хрустальном», а группа Светланы Соколовской, которая с апреля 2025 года стала частью академии Татьяны Навки «Наши Надежды».

Это было личное решение Камилы перейти в группу Светланы Соколовской, которая тренирует на «Навка-Арене» в школе «Наши надежды». Безусловно, для нашей школы это радостная новость и также для нашей прекрасной арены. У нас огромное число маленьких спортсменов, молодых, подрастающих чемпионов, и это огромный для всех стимул. Татьяна Навка олимпийская чемпионка в танцах на льду

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду заверила, что весь ее коллектив сделает всё возможное, чтобы помочь Камиле полноценно вернуться в фигурное катание. Тем более, «всё в ее руках — у неё потрясающий характер, желание доказать всему миру, невероятный талант, молодость».

Как сложилось трио «Валиева — Навка — Соколовская»

Формально союзу Валиевой и Навки более 3 лет. Несмотря на скандал, который разразился в Пекине зимой во время Олимпиады, компания Navka Show в июне 2022 г. объявила о сотрудничестве с Камилой. С тех пор фигуристка регулярно получает роли в спектаклях на льду: «Аленький цветочек», «Спящая красавица», «История любви Шахерезады», «Вечера на хуторе», «Руслан и Людмила».

Камила Валиева globallookpress.com

Даже после решения CAS о дисквалификации, которая, помимо прочего, предусматривала запрет на выход на один лед с действующими спортсменами, Навка не оставила Валиеву, сохранив ее в труппе. Более того, на шоу ее объявляли как «олимпийскую чемпионку наших сердец». Справедливости ради нужно сказать, что в других шоу (у Тутберидзе, Авербуха, Плющенко) Камила участвовать не могла, потому что там выступали действующие фигуристы.

В апреле академия Навки пошла на значительное расширение: она пополнилась группой профессиональных спортсменов. Поэтому с учётом скорейшего истечения у Валиевой срока бана, расширение сферы сотрудничества с ней, помимо шоу-программ, и на официальные турниры, выглядит более чем логично.

Татьяна Навка globallookpress.com

Что касается Светланы Соколовской, то она в последние годы выбилась в одни из главных тренеров отечественного фигурного катания. Первый ее успех как наставника связан с Александром Самариным, завершившим карьеру в 2024 году. За 10 лет под руководством Светланы Владимировны он завоевал пять медалей чемпионата России, а на международном уровне — бронзу юниорского чемпионата мира (2017) и серебро взрослого чемпионата Европы (2019).

Наиболее успешным учеником Соколовской на сегодняшний день остается Марк Контрадюк — чемпион России (2022), чемпион Европы (2022), бронзовый призер Олимпийских игр (2022). В настоящее время в группе 59-летнего специалиста также тренируются Григорий Федоров, Даниил Самсонов, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Валерия Лукашова, Софья Важнова и др.

Так сложилась ситуация, что у Соколовской основной упор сделан на работе с парнями. Хотя Светлана Владимировна в сезоне-2022/23 получила опыт работы с двумя взрослыми фигуристками. Речь идет про Софью Самоделкину и Александру Трусову. Но восстановить былую форму у девушек не получилось, что до сих пор дает критикам основание заявлять, что Соколовская «разваливает фигуристок» и переход к ней в группу бесперспективен.

Софья Самоделкина и Светлана Соколовская globallookpress.com

На самом деле успех выступления Валиевой в группе Соколовской во многом будет зависеть от того, в какой форме будет находится Камила. Судя по ее последним выступлениям на шоу, ожидания внушают оптимизм. Так, в начале сентября она исполняла каскад из двух тройных тулупов.

Понятно, что сейчас вряд ли может идти речь об элементах ультра-си. Однако повышение возрастного ценза сыграл Валиевой на руку — не многие девушки после 16 лет (17 лет — для международных турниров) сохраняют в своём арсенале триксели и квады. А поскольку у Камилы, наверняка, будет высокая вторая оценка, ей для борьбы за призовые места будет достаточно безошибочно исполнить контент из тройных прыжков.

Прогнозы и ставки на спорт

Во второй половине сезона-2025/26 крупных турниров в календаре ФФККР не предусмотрено. Исключениями являются полупрофессиональные Кубок Первого Канала и турнир шоу-программ «Русский вызов». Так что по-настоящему соревновательный сезон для Валиевой начнётся в сентябре 2026 года.

Мнение экспертов

Нет сомнений, что возвращение Валиевой в фигурное катание вызовет появление у публики дополнительного интереса к виду спорта. За первыми стартами фигуристки после дисквалификации будет следить огромно количество зрителей. Будущее возвращение Валиевой в спорт положительно оценивают и в экспертной среде.

Татьяна Тарасова globallookpress.com

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала решение Валиевой об уходе о Тутберидзе к Соколовской неожиданным. А поскольку Татьяна Анатольевна в выражениях не церемонится, она однозначно описала перспективы спортсменки по возвращению на лёд.

От Тутберидзе не уходят. Она прекрасный тренер. Я не верю, что с Соколовской Камила сможет вернуться в спорт. Это несерьезно. До конца непонятно, зачем они это придумали. Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР

Смена наставника оказалась непонятной и для Александра Жулина. Впрочем, тренер призвал подождать и понаблюдать за тандемом. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, в свою очередь, назвал удобство и комфорт главными факторами, от которых будет зависеть успех возможного возвращения Валиевой в спорт.

Продюсер ледового шоу и хореограф Илья Авербух по сравнению со своими коллегами настроен более оптимистично.

Уверен, что Камила еще не сказала свое главное слово в спорте. Она одареннейший, талантливейший человек. Все в ее руках. Конечно, предстоит огромная работа, тяжелый труд. Уверен, что и ей, и Светлане Соколовской все по плечу. Илья Авербух хореограф

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова верит, что Валиева может восстановить четверные прыжки и тройной аксель — это будет означать успех фигуристки. А по мнению чемпионки мира Марии Бутырской, главное, чтобы Камила не устала от фигурного катания и не ушла выступать в шоу.

Светлана Журова globallookpress.com

Более рационального мнения придерживается депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова. Возвращение Валиевой в фигурное катание она назвала, с одной стороны, риском, а с другой стороны, очень смелым шагом, за который можно поаплодировать.

Нужно понимать, что прошло время и все смотрят на нее с определенным настроением, ожидая, что сейчас она быстро восстановится и всех «порвет». Но это не бывает так просто. Было бы несправедливо по отношению к ней ждать фантастических результатов через месяц после возвращения. Светлана Журова олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте

Во всяком случае, просто по-человечески хочется пожелать Камиле успехов — за последние 3,5 года она натерпелась с лихвой.