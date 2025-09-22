Пришли, увидели, победили. Российские фигуристы уверенно отобрались на ОИ-2026

18-21 сентября в Пекине состоялся квалификационный турнир по фигурному катанию, в котором разыгрывались квоты на предстоящие Олимпийские игры 2026. Эти соревнования стали первым с февраля 2022 г. международным стартом, к которому допустили фигуристов из России и Белоруссии. Как выступили отечественные спортсмены — в материале LiveSport.Ru.

Вроде допустили, а вроде и нет

Последним международным турниром, в котором принимали участие российские фигуристы, были зимние Олимпийские игры, прошедшие в феврале 2022 года в Пекине. По иронии судьбы именно в Пекине представители России впервые за 3,5 года отстаивали честь своей страны на мировой арене — на Олимпийском квалификационном турнире.

Международный союз конькобежцев (ИСУ), как и практически все федерации зимних видов спорта, из-за событий на Украине запретил российским и белорусским фигуристам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Первым послаблением от этого запрета, который ещё не отменен, стало разрешение на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года.

Однако национальным федерациям разрешили заявить лишь по одному представителю в каждом виде (при том, что Россия на ОИ-2022 во всех дисциплинах использовала максимальные 3 квоты), из-за чего, например, пришлось делать сложный выбор среди мужчин. Причем ИСУ требовал отправить эти заявки до конца февраля 2024 г. (т. е. за год до Олимпиады). Кроме того, каждый из заявленных кандидатов должен был пройти специальную процедуру проверки в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

К сожалению, ИСУ без объяснения причин не одобрила заявки Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании и Александрой Степановой и Ивана Букина в танцах на льду. В связи с этим единственными представителями России, которые получили статус нейтральных спортсменов, на олимпийском отборе стали Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Аделия Петросян globallookpress.com

Предстартовые расклады

Перед нашими одиночниками стояла задача — попасть в топ-5 среди 25 участников. С учётом того, что соперниками за редкими исключениями были фигуристы, которых даже не все специалисты знали, эта задача была более чем решаемой.

При этом если все спортсмены добывали квоты для своей страны (которые наверно им бы и достались, но не факт), то Аделия и Пётр выступали исключительно за себя. Завоеванные ими путевки становились именными, т. е. передать их другим фигуристам (например, заявленным в качестве запасных Алине Горбачевой и Владиславу Дикиджи) даже по медицинским причинам не получится.

Гуменник, в арсенале которого имеются все четверные прыжки (разумеется, кроме акселя), подходил к старту в качестве очевидного фаворита. А вот Петросян было чуть сложнее — у нее в соперницах оказались чемпионки Европы Луна Хендрикс из Бельгии и Анастасия Губанова из Грузии.

Луна Хендрикс globallookpress.com

При этом предсезонная подготовка у 2-кратной чемпионки России прошла проблематично. По данным «СЭ», из-за последствий травмы тренировочный процесс несколько раз прерывался, поэтому вариант с ее заменой на Горбачеву реально рассматривался. Тренер Алины, якобы, продвигала этот вариант у руководства федерации, однако Софья Федченко опровергла эти сообщения, обвинив журналистов в распространении фейков.

Большее значение для наших фигуристов имело не место в таблице, а сумма баллов, выставленных судьями. Фигурное катание — это тот вид спорта, где оценка определяется в значительной степени авторитетом и репутацией спортсменов. Но россияне лишены возможностей выступить на соревнованиях ИСУ. А следующим турниром для них станет Олимпиада. Поэтому повышенных оценок нужно было добиваться здесь и сейчас.

Выступление Петросян: придётся усложняться

Согласно расписанию, на день раньше в борьбу за путёвки в Милан вступили женщины. Дополнительной сложностью для Петросян стало отсутствие в Пекине Даниила Глейхенгауза, которого заявляли в качестве сопровождающего, но не допустили. Аделию у бортика провожал и встречал представитель ФФККР Валерий Артюхов. Но самое главное — в Пекине была Этери Тутберидзе (в качестве тренера сборной Грузии), которая была рядом с подопечной на тренировках.

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз globallookpress.com

В команде Петросян решили оставить на олимпийский сезон лучшие программы последних лет — Майкла Джексона в короткой программе и танго в произвольной программе. Что касается контента, то ставка была сделана на стабильность — решились обойтись без элементов ультра-си.

В короткой программе Аделия совершила единственную помарку — недокрут в четверть на тройном лутце. В итоге судьи поставили 68,72. «Нормально», — увидев оценки, сказала фигуристка. Она оставила позади и Губанову ( 68,08 — прыгнула тройной лутц тоже с недокрутом в четверть и выполнила комбинированное вращение на втором уровне), и Хендрикс ( 66,92 — с ошибкой на выезде сделала и тройной тулуп в каскаде, и сольный двойной аксель).

Прогнозы и ставки на спорт

Произвольная программа не внесла изменений в тройку сильнейших. Чемпионка России получила 140,91 (неидеально приземлила тройной сальхов) и 209,63 в сумме, представительница Грузии — 138,15 (три недокрута в четверть) и 206,23, а бельгийка — 138,04 (прыгнула двойной флип вместо тройного) и 204,96. Победа над двумя чуть ли не сильнейшими на данный момент европейскими фигуристками без усложненного прыжкового контента имела важное значение.

Однако она была обеспечена за счет технической оценки. Более взрослые и титулованные соперниц получали баллы по компонентам выше (у Губановой и 32,92 и 32,53 в КП, 68,00 и 69,76 в ПП), чем у дебютантки международных соревнований (31,63 в КП и 66,07 в ПП). Сейчас отставание было небольшим и было компенсировано техническим преимуществом.

Но если принимать во внимание стремление выиграть олимпийское золото, то стоит сравнивать оценки с самой компонентной на данный момент фигуристкой мира — Каори Сакомото. На ЧМ-2025 ее вторая оценка в обеих программах была равна 35,04 и 72,06 — ее виртуальный отрыв от Петросян составляет 9,5 баллов.

Каори Сакамото globallookpress.com

В целом, с полученными в Пекине баллами Аделия на последнем чемпионате мира заняла бы 5 место (7 место в КП и 4 место ПП), уступив 5,61 бронзовому призеру и 13,34 чемпиону. Значительная прибавка в компонентах вряд ли случится, поэтому ради борьбы за золото Олимпиады Петросян придется технически усложнятся — желательно вставить в произвольную программу хотя бы один четверной.

Выступление Гуменника: надо катать чисто

Текущая форма Гуменника позволила ему выступить на олимпийском отборе с семью четверными прыжками: два в КП и пять в ПП. В короткой программе, где требуется исполнить всего три прыжковых элемента, отрыв Петра от ближайшего соперника — мексиканца Донована Каррильо — составил почти 9 баллов ( 93,80 против 84,97). А по итогам произвольной программы преимущество нашего фигуриста над вторым местом (там расположился спортсмен из Южной Кореи Ким Хёнгём) составило 34 балла ( 262,82 против 228,60).

Пётр, заменив лутц на сальхов, исполнил короткую программу почти безупречно. Что нельзя сказать про произвольную — 4 прыжковых элемента судьи отминусовали за недокруты, степ-ауты, касания льда руками. Более того, Гуменник остался без каскада, не прицепив к тройному лутцу два двойных риттбергера и, тем самым, недополучив 3,40 балла.

Пётр Гуменник globallookpress.com

В общем, шанс Гуменника на борьбу за медали Олимпийских игр кроется в работе над ошибками. Полученные сейчас в Пекине баллы ( 262,82) позволили бы на мартовском чемпионате мира занять четвёртое место в КП, но после ПП россиянин спустился бы на 10 место. Однако чистый прокат с текущим контентом способен дать прибавку, как минимум, в 15 баллов, что позволило бы получить баллы вровень с японцем Юмой Кагиямой, ставшим третьим (278,19).

Да и на компоненты безошибочное выступление должно сказаться положительным образом. Так что при идеальном выступлении, а также обратной замене сальхова на лутц в КП Гуменнику по силам конкурировать с казахским фигуристом Максимом Шайдоровым, который стал вице-чемпионом (287,47).

Путёвки выиграны, но поездка в Милан не гарантирована

Несмотря на то, что Аделия и Пётр по спортивному принципу завоевали путевки для участия в Олимпийских играх, им придётся пройти проверку специальной комиссии по допуску. Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связи с армией и спецслужбами, выступление в индивидуальных дисциплинах.

Луна Хендрикс globallookpress.com

Известно, что в состав этой комиссии войдут три человека:

Николь Ховерц — член МОК, председатель комиссии (бывшая синхронистка из Арубы);

— член МОК, председатель комиссии (бывшая синхронистка из Арубы); По Газоль — представитель комиссии по этике МОК и представитель спортсменов (чемпион мира по баскетболу в составе сборной Испании);

— представитель комиссии по этике МОК и представитель спортсменов (чемпион мира по баскетболу в составе сборной Испании); Моринари Ватанабэ — представитель международной спортивной федерации (президент Международной федерации гимнастики).

Такой же механизм допуска работал для нейтральных спортсменов перед Играми-2024 в Париже. Напомним, тогда без приглашения остались лидеры сборной России по спортивной борьбе и дзюдо. Не хотелось бы повторения ситуации, но, к сожалению, ничего исключать нельзя.