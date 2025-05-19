Остались за бортом. Российские фигуристы и конькобежцы получили ограниченную квоту в квалификации на ОИ

Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске к отбору на ОИ-2026 большого количества российских спортсменов, представляющих фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек, избавило от иллюзий о скором возвращении России на мировую арену.

Неоправдавшиеся надежды

В декабре 2024 для российских фигуристов появился свет в конце тоннеля относительно потенциального допуска к отбору на Олимпийские игры-2026. Антон Сихарулидзе, занимающий на тот момент должность исполняющего обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщил, что ISU, предварительно, должен разрешить отечественным спортсменам принять участие в квалификационном турнире к ОИ в нейтральном статусе.

Планировалось, что выступить в отборе смогут лишь по одному представителю либо дуэту, если брать во внимание парное катание или танцы, в каждой из дисциплин. Национальная федерация, находясь в постоянном контакте с международными структурами, подала до конца зимы списки атлетов, претендующих на поездку в Милан.

Прогнозы и ставки на спорт

Фамилии спортсменов решили не предавать огласке, и оставалось ждать официального коммюнике ISU, отвечающего за процесс выдачи квот на отборочный этап Олимпиады. Наконец, 13 мая Международный союз конькобежцев вынес вердикт, признанный российским спортивным сообществом дискриминационным.

Заветный билет на участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который примет Пекин, получили всего четыре представителя фигурного катания России. ISU одобрил заявки Аделии Петросян и Петра Гуменника, как основных участников, и Алины Горбачевой и Владислава Дикиджи, как запасных вариантов, если возникнут форс-мажорные обстоятельства.

Аделия Петросян globallookpress.com

Напомним, что отборочный цикл в Пекине определит обладателей оставшихся мест на ОИ: 5 в мужском одиночном и 5 в женском одиночном катании, 6 в парном катании (3 дуэта) и 8 в танцах (4 дуэта).

Менее благосклонна судьба была к российским спортивным парам и танцевальным дуэтам, чьи кандидатуры также фигурировали в числе потенциальных участников квалификации на ОИ. Табу от Международного союза конькобежцев в парном катании получили Анастасия Мишина и Александр Галлямов (основной дуэт) и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (запасной дуэт), в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин (основная пара) и Василиса Кагановская и Максим Некрасов (запасная пара).

Официальное заявление ISU содержало лаконичное объяснение: «Не все атлеты соответствовали требованиям». Как не сложно догадаться, камнем преткновения послужила политическая позиция российских спортсменов — исходя из анализа их публичных высказываний и заявлений, сделанных после февраля 2022 года, ни один из атлетов не соответствовал требованиям, предъявляемым к нейтральному статусу.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

Такое развитие событий предполагалось изначально при подаче списков в Международный союз конькобежцев, но, функционеры ФФККР, скорее всего, понадеялись, что если отказ получат основные фигуристы, то их место займут запасные. Как видим, избранная тактика оказалась ошибочной и дуэты Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Василисы Кагановской/Максима Некрасова лишились возможности попасть на квалификационный этап ОИ.

Неудивительно, что жесткий вердикт ISU вызвал бурю негодования в российском спортивном обществе — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух назвал его «беспределом».

Первое ощущение — просто шок от несправедливости. От того, что нет среди имен наших танцоров и представителей парного катания. Тем более Мишина и Галлямов — одни из главных претендентов на олимпийское золото в нашей команде. Сложно давать комментарии этому бесконечному беспределу. Но будем верить, что решение неокончательное. Не бывает окончательных решений — все может быть пересмотрено. Илья Авербух

Сотрясать воздух можно долго, но, несмотря на оптимизм Ильи Изяславича по поводу пересмотра решения, кажется, что со стороны Международного союза конькобежцев не стоит ожидать смягчения позиций и остается довольствоваться только выделенными квотами одиночников.

Холодный душ

Куда больше повезло представителям конькобежного спорта и шорт-трека России — зеленый свет от ISU загорелся перед восемнадцатью российскими спортсменами. Возможность заявить о себе на квалификационном раунде ОИ предоставили Ирине Сальниковой, Алисе Беккер, Александре Саютиной, Петру Котмакову, Ксении Коржовой, Анне Уразовой, Даниилу Николаеву, Елене Серегиной, Даниилу Найденышеву, Анастасии Григорьевой, Ивану Посашкову, Алене Крыловой, Анне Матвеевой, Анастасии Жегановой, Ивану Фруктову, Иллариону Саболдашеву, Анне Овчинниковой и Анастасии Семеновой.

Семен Елистратов globallookpress.com

Вот только среди участников отбора не нашлось места олимпийскому чемпиону Сочи Семену Елистратову, его главным соперникам на внутренней арене Валентину Кобызеву, Владимиру Балбекову, без поездки в Милан остались в том числе бронзовая призерка Пекина Ангелина Голикова, многократная призерка чемпионатов Европы Дарья Качанова, многократный чемпион мира Павел Кулижников, действующий чемпион страны на дистанции 500 м Тимур Карамов.

Отсутствие столь высококлассных профессионалов в разы сокращает количество возможных завоеванных медалей на Олимпиаде 2026, что подтвердил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Комментировать нечего. Можно лишь констатировать тот факт, что наши лидеры, призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира, в списке допущенных отсутствуют. Мы не знаем причин отказа, видим тот же документ, что и все, — то, что было опубликовано ISU. Николай Гуляев

Думаем, что недопуск многих лидеров из мира конькобежного спорта и шорт-трека имеет ту же почву, что отказ фигуристам-парникам, и дополнительных трактовок с объяснениями от Международного союза конькобежцев ждать не стоит.

Перед теми российскими спортсменами, кому все-таки улыбнулась удача, стоит целый ряд предолимпийских испытаний. Конькобежцам для завоевания билета в Италию необходимо успешно преодолеть осенне-зимний этап отбора — ноябрьские турниры в Калгари и Солт-Лейк-Сити, декабрьские соревнования в Херенвене и Хамаре. Представителям шорт-трека предстоят октябрьские первенства в Монреале и Солт-Лейк-Сити, ноябрьские в Дордрехте и Гданьске.

От смирения до ноты протеста

Обжаловать строгий приговор ISU собираются фигуристы, получившие отказ в нейтральном статусе, — подготовкой апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне заняты дуэт Степанова/Букин и пара Мишина/Галлямов. Коммюнике Международного союза конькобежцев от декабря 2024 гласит, что спортсмены имеют право на апелляции согласно статье 26 Устава ISU, но в положительный ответ мало верят даже в Федерации фигурного катания России.

Нотка отчаяния чувствуется и в реакции самих спортсменов, но складывать оружие полностью в их планы не входит, в частности Александр Галлямов прокомментировал недопуск одной фразой: «Работы на пять лет хватит», намекая на подготовку к ОИ-2030. Хладнокровно и без лишних нервов на недопуск пар к квалификации отреагировала тренер Мишиной и Галлямова Тамара Москвина.

Наши эмоции сейчас — спокойствие. Продолжаем выполнять другой сценарий, не тратя время на бесплодные рассуждения. Тамара Москвина

Иной путь выбрал дуэт Степанова/Букин, которых второй раз в карьере лишают возможности проявить себя на Олимпиаде — раннее им без объяснений отказали в участии на ОИ 2018 года в Пхенчхане. Они обратились к новому президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, назвав вердикт ISU «непрозрачным и несправедливым».

Госпожа Ковентри, вы знаете, что значит быть лишенным права выступать из-за внешних обстоятельств. Мы просим вас вмешаться и вернуть нам право на честную конкуренцию. Заявление Александры Степановой и Ивана Букина

Обращение Степановой/Букина вызвало широкий резонанс, тем не менее шансов для пересмотра решения ISU крайне мало. Отстаивать честь фигурного катания России на турнире в Пекине и, при успешном его завершении, на Олимпийских играх 2026 придется Аделии Петросян и Петру Гуменнику, которые в будущем имеют весьма неплохие перспективы оказаться на пьедестале Милана.