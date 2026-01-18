13-18 января в Шеффилде (Великобритания) прошёл чемпионат Европы по фигурному катанию 2026 года.LiveSport.Ru подводит итоги турнира, который для европейских фигуристов стал последним крупным стартом перед Олимпийскими играми в Милане.

Не все доехали

Главное соревнование континента пятый год подряд продолжают принимать страны Северной Европы. После Эстонии, Литвы и Финляндии европейский чемпионат переехал в британский Шеффилд, который ранее (в 2012 году) уже принимал Евро.

14 лет назад континентальное первенство сложилось успешно для российских фигуристов: из 12 разыгрываемых медалей выиграли 7, в т.ч. 2 золотые — Евгений Плющенко у мужчин и Татьяна Волосажар / Максим Траньков у спортивных пар. Сейчас же спортсмены из России и Белоруссии до сих пор отстранены от участия в турнирах ISU. Но, как показывает практика, смена спортивного гражданства — тоже не гарантия допуска к стартам.

На сей раз с чемпионата Европы пришлось сняться танцорам Марии Казаковой и Владиславу Касинскому (Грузия), одиночникам Владимиру Литвинцеву (Азербайджан) и Семёну Данильянцу, а также парникам Карине Акоповой и Никите Рахманину (все — Армения). Причина у всех одна и та же — проблемы с получением британской визы.

Конечно, шокирующая новость для нас. Визу не дали, хотя подавали месяц назад, она до сих пор не готова. Мы сегодня сидели в Армении, ждали визы, думали, что сегодня получится, но, к сожалению, нет. Нам причин не объясняли. Карина Акопова член сборной Армении по фигурному катанию

Впрочем, журналист Майя Багрянцева сообщила, что основная проблема заключается в визовом центре, который в декабре-январе может закрыться на все праздники. Организаторы еще в сентябре предупреждали, что возможны задержки с оформлением визы, поэтому потенциальным участникам ЧЕ рекомендовали обращаться заранее. Видимо, советам вняли не все.

Карина Акопова и Никита Рахманин fsrussia.ru

Звучит логично, но почему-то с подобными проблемами столкнулись только фигуристы, которые родились в России. Странное совпадение.

«Русский» пьедестал

Акопова и Рахманин лишь в мае сменили национальную федерацию. Для них этот чемпионат должен был стать первым в составе новой сборной. Выше 190 баллов они еще не получали, но при определенных раскладах рассчитывать на медали могли. Тем более, накануне из-за травмы партнерши снялись главные фавориты парного турнира — Сара Конти и Никколо Мачии. Год назад итальянцы взяли серебро ЧЕ и бронзу ЧМ, а уже в этом сезоне стали вторыми в финале Гран-При.

В их отсутствии круг основных претендентов на медали, по сути, сократился до трёх пар: Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин, Анастасия Метелкина / Лука Берулава, Мария Павлова / Алексей Святченко. Что примечательно, без выходцев из России они обошлись.

Чемпионами стали грузины, которые за две программы ошиблись меньше всего: помарка при выбросе на выезде в короткой и падание с сольного тулупа в произвольной. К серебру ЧЕ-2024 и бронзе ЧЕ-2025 подопечные Павла Слюсаренко наконец-то добавили золото. В борьбе за него они обошли пару из Германии, которой из-за многочисленных ошибок пришлось сложить полномочия действующих чемпионов Европы.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин isu-skating.com

Да и серебро немцы взяли только за счет преимущества над фигуристами из Венгрии в полтора балла, которое они завоевали в первый день. Павлову и Святченко подвели детали — два тодеса с пониженными уровнями и перекат произвольной. Но им бронзе тоже стоит порадоваться: два последних Евро они оставались с «деревянными» медалями.

1) Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 215,76

2) Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 203,78

3) Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 202,56

4) Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 188,27

5) Оксана Вуйамо — Том Бувар (Швейцария) — 183,31

Все три пары будут претендовать на олимпийские медали (а Метелкина и Берулава еще и в командном турнире). Впрочем, если никто из них в тройку на ОИ не попадет, уступив парам из Японии, Италии и Канады, то сильным сюрпризом это не станет.

Сборная Грузии набирает ход

Соревнования среди мужчин также прошли без одного из главных претендентов на золото. Двукратный чемпион Европы Адам Ся Хим Фа, выступающий в последнее время нестабильно, ещё в декабре без объяснения причин снялся. Видимо, француз решил сконцентрироваться на подготовке к Олимпиаде.

Прогнозы и ставки на спорт

Вроде бы в этой ситуации хороший шанс на первую европейскую медаль получил его соотечественник Кевин Эймоз, который в нынешнем сезоне впервые в карьере выиграл этап Гран-При (Skate America) и стал 7-кратным чемпионом страны. Однако прокат короткой программы у 28-летнего француза вышел провальным: три падания (в т.ч. на дорожке шагов) и скромные 53,95, которые отбросили на 27-е место и оставили без произвольной (так же, как в 2020 и в 2024 гг.).

Зато историческую победу одержал Ника Эгадзе. 23-летний грузин, в отличие от большинства соперников, справился с нервами и почти безошибочно откатал обе программы, с личным рекордом (273,00 балла) став чемпионом Европы. Таким образом, команда Этери Тутберидзе, которая тренирует Эгадзе, впервые добились успеха с мужчиной-одиночником. Ранее Морису Квителашвили удавалось только завоевать бронзу Евро-2020 и победить на этапе Гран-При в ноябре 2021 г.

Ника Эгадзе globallookpress.com

Отдельным сюжетом соревнований мужчин стала братская дуэль Александра и Михаила Селевко. Им предстояло сражаться за единственную квоту от Эстонии на ОИ. Никто уступать не хотел, и после четверга они располагались на втором и третьем местах. Однако в субботу братья, видимо, под грузом ответственности синхронно провалили произвольную программу и скатились на пятую-шестую строчки.

Это позволило взобраться на второе место Маттео Риццо, который выиграл второе европейское серебро в карьере. У 27-летнего фигуриста сработала ставка не на сложность (за две проката он прыгнул лишь 2 четверных тулупа), а на чистоту. Возможно, этим выступлением опытный Маттео выиграл у молодых соотечественников ( Николая Мемолы и Даниэля Грассля, ставшими, соответственно, 11-м и 13-м) борьбу за попадание на домашние Игры: у итальянцев для мужчин лишь две путевки.

Главной сенсацией стало третье место еще одного экс-россиянина Георгия Рештенко. Уроженец Санкт-Петербурга выступает за Чехию с 15 лет, выиграл 3 последних чемпионата страны, но на международной арене значимых успехов не добивался, пока не приехал в Шеффилд. 23-летний спортсмен смог показать лучшие прокаты в жизни и завоевать бронзу, даже обойдя наделавшего ошибки прошлогоднего чемпиона Европы Лукаса Бричги.

1) Ника Эгадзе (Грузия) — 273,00

2) Маттео Риццо (Италия) — 256,37

3) Георгий Рештенко (Чехия) — 238,27

4) Лукас Бричги (Швейцария) — 236,90

5) Александр Селевко (Эстония) — 232,46

Без скандального контента на ЧЕ не обошлось. Вице-чемпион Олимпиады и 2-кратный чемпион мира, а ныне — тренер Дениса Васильевса Стефан Ламбьель после оглашения оценок латвийского фигуриста за прокат короткой программы, к которому судьи придрались, заминусовали предпоследнее и обнулили последнее вращение, в кисс-энд-край не сдержал эмоций: «Вы убиваете фигурное катание». С учетом неоднозначных идей, которые ISU собираются рассмотреть (уменьшить длительность программ, ввести вторую произвольную, техническую и артистическую программы), это заявление смотрится многозначно.

С женским ФК в Европе беда

Посмотрев короткую программу на ЧЕ, своим мнением об уровне женского фигурного катания в Европе решил поделиться Евгений Плющенко.

Как будто мы все спали летаргическим сном с 1985 г, проснулись и снова оказались перед телевизором в том же времени. Любая из наших топ-10 российских девушек могла бы легко выиграть КП сейчас там. Без наших спортсменок, женское фигурное катание в Европе в целом полностью деградирует. Евгений Плющенко 2-кратный олимпийский чемпион по фигурному катанию

Солидарную с двукратным олимпийским чемпионом позицию высказал Илья Авербух, который назвал участниц «даже не категорией B, а ниже». И дело не в технической сложности — просто чистых прокатов, без падений и недокрутов у россиянок в разы больше. Вот и сейчас за 2 дня на Евро безошибочно откатала только действующая чемпионка Европы Нина Петрыкина.

Нина Петрыкина isu-skating.com

Фигуристка, которая 6 лет назад победила тяжелую болезнь (апластическую анемию), в этом сезоне тоже столкнулся с проблемами по здоровью. Эстонка 6 октября перенесла операцию из-за гематомы ахиллова сухожилия и ради восстановления пропустила серию этапов Гран-При. Но несмотря на это, Петрыкина, сохранив в произвольной «Дюну», которая год назад принесла ей победу на домашнем Евро, вновь стала единственной, кто преодолел отметку в 200 баллов.

Борьбу за остальные два места в призовой тройке сложно назвать борьбой. Она проходила в виде попыток девушек откатать свои программы без явных помарок. В итоге лучшей среди остальных стала Луна Хендрикс, хотя не факт, что она проявила себя лучше других. У нее были и падение в короткой, и срыв каскада в произвольной, но «зачетка» в виде медалей на ЧЕ и ЧМ (в т.ч. золота на Евро-2024) подействовала, и судьи поставили ей по сумме вторые компоненты (32,98 в КП и 66,93 в ПП).

Бронза чемпионата Европы стала большим успехом для итальянки Лары Наки Гутманн, которая запомнилась публике необычной произвольной, поставленной под саундтрек из фильма «Челюсти». Медаль должна гарантировать ей получение единственной квоты Италии на домашние Игры. Обе программы 23-летняя фигуристка завершала четвертой. Но занять итоговую третью строчку ей «помогли» провалы соперниц, которые перед началом соревнований котировались выше — Анастасии Губановой в среду и Нины Пиндзарроне в пятницу.

1) Нина Петрыкина (Эстония) — 216,14

2) Луна Хендрикс (Бельгия) — 191,26

3) Лара Наки Гутман (Италия) — 186,87

4) Нина Пиндзарроне (Бельгия) — 185,40

5) Анастасия Губанова (Грузия) — 184,36

Европейкам конкурировать на Олимпиаде с трио из США и трио из Японии позволит только безукоризненное катание. Но чемпионат Европы показал, что на данный момент конкурентоспособной выглядит только Петрыкина. На набор формы у фигуристок осталось 3 недели.

Вернулись править

Перед началом сезона Лайла Фир и Льюис Гибсон, наверняка, рассчитывали успешно выступить на домашнем чемпионате Европы и впервые за долгое время (с победы легендарных Торвилл и Дина в 1994 г.) выиграть для Великобритании золото. Недаром, они поставили программы под Spice Girls и в шотландском стиле.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон isu-skating.com

Но все карты им спутало возвращение Гийома Сизерона с новой партнершей — Лоранс Фурнье-Бодри. Французов практически сразу поставили в конкуренты Мэдисону Чок и Эвану Бейтсу за золото Милана, что показывают оценки — 222,43, что выше победных баллов американцев на двух последних ЧМ. А эта победа на Евро стала шестой для Гийома, но уже без Габриэлы Пападакис, чья автобиография с неоднозначными высказываниями в адрес бывшего партнёра в последние дни надела большого шума в фигурнокатательном мире.

Возвращаясь к Фир и Гибсон, то в плане борьбы за попадание в топ-3 на Олимпиаде им важно было обыграть итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Но напряжение от выступления перед домашней публикой было видно невооруженным взглядом. К тому же партнер в произвольном танце споткнулся. Поэтому британцы вынуждены второй год довольствоваться бронзой. А итальянцы после трёх «золотых» лет на чемпионатах Европы на сей раз получили серебро. Но оно сейчас будет явно ценнее — сезон для них складывается сложно, но к главному старту 4-летия Гиньяр и Фаббри подходят, обыграв одних из основных соперников.

Перед началом чемпионата в числе претендентов на медали также зачались Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (бронза Евро-2024) и Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо (серебро Евро-2025). Но на этом старте на фоне более титулованных пар они выступили скорее в роли массовки и соперничали друг с другом. Победителями из этого спора вышли французы — литовцы завалили произвольный танец и даже чуть не выпали из топ-5.

1) Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 222,43

2) Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 210,34

3) Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 209,51

4) Евгения Лопарёва — Жоффре Бриссо (Франция) — 204,72

5) Эллисон Рид — Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 200,29

Что касается бывших членов сборной России Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, то на этом турнире они заняли наивысшее для себя место на чемпионате Европы — 6-е. Их даже не смутил конфуз, который случился перед началом ритм-танца: организаторы вместо нарезок из песен группы Offspring включали музыку композитора Николая Мясковского из их произвольного танца. В итоге получены 199,31 баллов с надеждами на олимпийскую бронзу, за которую сборная Грузия может зацепиться в командных соревнованиях.