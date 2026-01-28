На следующей неделе в Милане состоится открытие зимних Олимпийских игр 2026 года.LiveSport.Ru рассказывает о 13 российских спортсменах, которым предстоит поездка в Италию.

Ски-альпинизм

Первой из «зимних» федераций, кто вернул россиян на международные турниры, стала федерация лыжного альпинизма. Соревнования по подъему в гору с камусом на лыжах и спуску на время впервые пройдут на Олимпиаде. Большинство квот (24 из 36) распределялось между национальными олимпийскими комитетами. Поэтому наши спортсмены могли рассчитывать только на оставшиеся 6 квот у мужчин и 6 квот у женщин.

Никита Филиппов

Никита Филиппов t.me/filippov_nikita11

Единственным ски-альпинистом, прошедшим олимпийский отбор, стал Никита Филиппов. К 23 годам он выигрывал золото чемпионата России 23 раза. Неудивительно, что его настрой максимален.

Я рассчитываю выиграть Олимпийские игры. Считаю это реальным вариантом, иначе зачем ехать, если не за победой. К Олимпийским играм будет другая подготовка — чисто под спринт. Делаем ставку на это, надеюсь, сработает. По крайней мере, я в это верю. Никита Филиппов ски-альпинист

На спринтерской гонке чемпионата мира 2025 года Филиппов выступил не очень успешно — занял 30-е место. Зато результаты на Кубке мира были куда лучше: и восьмое, и пятое, и четвёртое места. В итоговом зачете прошлого сезона Никита занял девятое место, а в январе 2026 г. ему удалось впервые в карьере занять призовое (третье) место на Кубке мира.

Мужской спринт в ски-альпинизме на Олимпиаде запланирован на 19 февраля. Квалификация начнется в 12:30 (здесь и далее — по московскому времени).

Фигурное катание

В декабре 2024 года о допуске россиян к индивидуальным видам также сообщил Международный союз конькобежцев, который объединяет фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Квоты для нейтральных спортсменов были ограничены одним атлетом на конкретный старт.

Отметим, что у фигуристов спортивные и танцевальные пары считаются за индивидуальные виды спорта. Но по иронии судьбы именно здесь россияне не прошли проверку на нейтральность.

Аделия Петросян

Аделия Петросян isu-skating.com

Главная медальная надежда России на предстоящей Олимпиаде связана с ученицей Этери Тутберидзе, которая на внутренних стартах не проигрывает с марта 2023 года. Причем от 3-кратной чемпионки России многие ожидают не просто попадания в топ-3, а очередного золота.

Букмекеры оценивают победу Петросян в 22,2%. Хотя 7 соперниц по ходу сезона получали оценки выше 209,63 баллов, которые россиянке поставили в сентябре за два чистых проката (но без элементов ультра-си) на квалификационном турнире в Пекине. Так что добиться успеха в Милане помогут только тройной аксель и четверной тулуп.

Короткая программа, где Петросян выступит первой или второй, начнется 17 февраля в 20:45, а произвольная программа — 19 февраля в 21:00.

Петр Гуменник

Петр Гуменник isu-skating.com

Однозначного фаворита в российском мужском катании не было, поэтому выбор нашей федерации в пользу Гуменника вызвал дискуссии. Но время показало, что у других кандидатов возникли проблемы со здоровьем, а Петр накатывал произвольную программу с пятью четверными прыжками.

В сентябре на квалификационном турнире он получил 262,82 балла, что является лишь десятым результатом в сезоне. Но потенциал для улучшения этого результата есть — в Пекине россиянин допустил три недокрута и из-за неудачного приземления на тройном лутце лишился каскада. На прошедшем в январе мемориале П. С. Грушмана Гуменник выдал на первый взгляд два безупречных проката и получил рекордные для отечественных соревнований 326,49 баллов.

Петру своим выступлением предстоит открыть короткую программу. Она начнется 10 февраля в 20:30. Произвольная программа запланирована на 13 февраля 21:00.

Конькобежный спорт

Ксения Коржова

Ксения Коржова www.russkating.ru

На двух последних чемпионатах России 21-летняя спортсменка подтверждала статус быстрейшей конькобежки страны на дистанциях 3000 и 5000 метров. Однако на Олимпийских играх 6-кратная чемпионка России выступит лишь один раз — на «трёшке».

В декабре-январе Коржова приняла участие в трёх этапах Кубка мира. На первом старте в Солт-Лей-Сити она заняла третье место в дивизионе В, получив право на следующем этапе в Калгари выступить в элитной группе. Там Ксения стала одиннадцатой. Пропустив этап в Нидерландах, россиянка в норвежском Хамаре вернулась в дивизион В, где одержала победу.

О каких-либо медалях говорить, наверное, неправильно. Но в чудеса мы верим. Возможно, что-то произойдет. Хотя, наблюдая за результатами иностранцев... Мы вроде бы готовимся, понимаем, что спорт не стоит на месте, но чтобы такими темпами! Это говорит о том, что ребята за рубежом очень серьезно готовятся. Динамика результатов, показанная западными спортсменами, говорит сама за себя. Николай Гуляев глава Союза конькобежцев России

За успех стоит считать попадание в топ-10. Ксения попытается решить эту задачу 7 февраля в 18:00, когда стартуют женские забеги на 3000 метров.

Анастасия Семенова

Анастасия Семенова globallookpress.com

Семенова — менее титулованная конькобежка, чем Коржова. Индивидуальных побед на чемпионатах России у нее нет, на последнем первенстве в декабре 2025 г. она завоевала серебро (на дистанции 1000 м) и бронзу (на дистанции 1500 м).

Отбор на Кубке мира для 21-летней россиянки сложился не без трудностей. Пробиться из дивизиона B в дивизион A она смогла лишь со второго раза (на первом этапе стала четвёртой, но на втором стала первой). В сильнейшей категории Анастасия смогла финишировать на 10-й позиции.

Семенова на Олимпиаде выступит в масс-старте — контактной и немного сумотошной дисциплине, поэтому здесь могут произойти сюрпризы. Забег состоится 21 февраля в 17:50.

Шорт-трек

Иван Посашков

Иван Посашков www.russkating.ru

Иван — двукратный чемпион России, но оба золота он завоевал в эстафете в составе сборной Санкт-Петербурга. Из личных наград — только выигранная в декабре 2024 года бронза на 1000 м.

21-летний шорт-трекист в олимпийской квалификации был заявлен на одну дистанцию — 1000 м. В октябре-ноябре 2025 г. из четырех этапах Мирового тура Посашков выше всего расположился на первом старте — 12-е место. Далее были 35-е, 26-е и 28-е места. В рейтинге Иван смог обойти Даниила Николаева, который выступал на дистанции 1500 м. Поэтому единственная квота для россиян на обе дистанции досталась именно Посашкову.

Все было в новинку, и надо было понять различия с шорт-треком в России: там плотнее борьба и другой уровень с точки зрения тактики. Почувствовал, что каждый забег, начиная с предварительных, — это забег на максимум. Звезды, темные лошадки — никого нельзя скидывать со счетов, потому что каждый забег идет на максимум. Иван Посашков шорт-трекист

Квалификационный раунд на 1000 м состоится 10 февраля в 13:00, а основные забеги, начиная с четвертьфинала, пройдут 12 февраля в 22:30. «Полторашка» сразу начнется с четвертьфинала, который состоится 14 февраля в 22:15.

Алена Крылова

Алена Крылова www.russkating.ru

На минувшем в декабре чемпионате России 23-летняя спортсменка закрепила за собой статус быстрейшей шорт-трекистки страны. Она выиграла золото в забегах на 500 и 1000 м.

На этапах Мирового тура Алена выступала на «пятисотке», и от призовых мест было далековато: 21-я, 22-я, 26-я, 24-я. С ее слов, скорость на олимпийском отборе была выше ожидаемой, и собой она осталась недовольна. Однако эти результаты позволили Крыловой отобраться на Олимпиаду и в рейтинге обойти Елену Серёгину, завоевавшую завоевала квоту на дистанции 1000 м, которая в итоге отошла Алене.

Квалификация на 500 м пройдет 12 февраля в 12:30, основные старты намечены на 12 февраля в 22:15. Предварительный этап на 1000 м состоится 14 февраля в 23:00, а четвертьфиналы начнутся 16 февраля в 13:00.

Лыжные гонки

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), в первую очередь, из-за позиции скандинавских стран не возвращал россиян на международную арену. Изменить свое решение её заставило решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Так что в каждом лыжном виде спорта FIS выделила россиянам по одной квоте у женщин и мужчин.

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв globallookpress.com

Если не считать Большунова, Савелий считается сильнейшим на данный момент лыжником России. Еще до отстранения он выиграл 2 золота юниорского чемпионата мира, а на взрослом уровне стал 4-кратным чемпионом страны и действующим обладателем Кубка России.

Старт на Кубке мира вышел обескураживающим — 52-е место в квалификации спринта. В следующих спринтерских гонках результаты подросли, но не сильно.

Конечно, дистанции спринтерских гонок слишком длинные для того, чтобы мы могли конкурировать на международном уровне. Там спортсмены бегут спринтерский круг от двух до трёх минут, в России зачастую — четыре-пять минут. Нашим ребятам будет сложно в отсутствие тех скоростей и той плотной контактной борьбы. Александр Панжинский вице-чемпион Олимпиады-2010

Впрочем, отбор на олимпийский спринт Коростелев прошёл. На других дистанциях он смотрелся достойно: в забегах на 10 км даже дважды финишировал в топ-5. Так что есть основания на борьбу за медали.

За Савелием мы сможем наблюдать 4 раза: 8 февраля в 15:00 (скиатлон, 10 км + 10 км), 10 февраля в 11:55 (спринт классическим стилем), 13 февраля в 13:45 (10 км коньковым стилем), 21 февраля в 13:00 (50 км классикой).

Дарья Непряева

Дарья Непряева globallookpress.com

Дарья — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой. К текущему сезону она тоже подошла в статусе действующего обладателя Кубка России. Кроме того, у нее на счету одна победа на юниорском чемпионате мира и две — на национальном первенстве.

Выступления на Кубке мира у Непряевой сложились по той же траектории, что и у Коростелева: от непопаданий в четвертьфинал спринтерских гонок до двух заездов в топ-10: 6-е место в старте на 10 км и 8-е место в старте на 20 км.

Взять медаль на Олимпиаде? Такой задачи мы не ставим. Не хотелось бы забивать этими мыслями головы спортсменов, им и так хватает давления. Накачки сейчас точно ни к чему. Какое выступление будет хорошим? Топ-6. Егор Сорин тренер сборной России по лыжным гонкам

На олимпийскую лыжню Непряева выйдет 7 февраля в 15:00 (скиатлон, 10 км + 10 км), 10 февраля в 11:15 (спринт классическим стилем), 12 февраля в 15:00 (10 км коньковым стилем), 22 февраля в 12:00 (50 км классикой).

Горнолыжный спорт

FIS предоставила нейтральный статус и возможность квалифицироваться на Олимпиаду пяти горнолыжникам из России. Но олимпийские квоты для россиян было предоставлены как и в других видах спорта в традиционном формате: одна — у мужчин, одна — у женщин. Они распределялись по итогам выступлений.

Семен Ефимов

Семен Ефимов vk.com/russkiteam

Семен — опытный спортсмен. Ему в октябре исполнилось 29 лет, поэтому международные соревнования он застал. К лучшим результатам можно отнести бронзу юниорского чемпионата мира 2017 г. и золото Универсиады 2019 г. (в слаломе). Он специализируется на слаломе, в котором в прошлом сезоне выиграл Кубок России, но на чемпионате страны занял второе место.

Возвращение на международную арену произошло на турнирах FIS третьего уровня (вслед за этапами Кубка мира и Кубка Европы). Выиграв два золото, одно серебро и одну бронзу, Ефимов заслужил право выступить на этапе Кубка мира в Австрии. Но финишировать он там не смог.

Тем не менее, лицензию для участия в олимпийской гонке в Италии Семен завоевал. Заезды в слаломе начнутся 16 февраля в 12:00.

Юлия Плешкова

Юлия Плешкова vk.com/russkiteam

Юлия Плешкова также занимала третье место на юниорском чемпионате мира (в 2018 г.). До отстранения она успела стать победителем и призером этапов Кубка Европы, а также двукратным призером Универсиад. Более того, горнолыжница приняла участие в Олимпийских играх 2022 г., где лучшим результатом стало 10-е место в комбинации.

В прошлом году Плешкова выиграла чемпионат России в скоростном спуске и супергиганте. Именно в этих дисциплинах она квалифицировалась на предстоящую Олимпиаду. Для этого россиянка трижды выступила на Кубке мира (51-е и 40-е места в скоростном спуске и 48-е место в супергиганте) и завоевала бронзу на турнире FIS в Бишофсвизене (Германия).

На олимпийскую трассу Плешкова выйдет 8 февраля в 13:30 (скоростной спуск) и 12 февраля в 13:30 (супергигант).

Санный спорт

В санном спорте так же, как и в бобслее, двойки считаются за командные соревнования. Поэтому россияне примут участие только в стартах одиночек. При этом если нейтральный статус сначала предоставили 6 саночникам, то через некоторое время у троих из них — Софии Мазур, Ксении Шамовой и Александра Горбацевича — Международная федерация санного спорта отозвала этот статус, потому что новые и ранее неизвестные факты вызвали сомнения в соответствии спортсменов критериям нейтральности.

Павел Репилов

Павел Репилов globallookpress.com

Павел — младший брат трёхкратного чемпиона мира Романа, которому сейчас не до спорта (проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве). По юниорам Репилов становился чемпионом Европы и вице-чемпионом юношеских Олимпийских игр.

За время отстранения в одиночках Павел по одному разу выигрывал золото (в 2022 г.) и серебро (в 2023 г) чемпионата России. В прошлом году на национальном первенстве он занял 5-е место.

Пропустив в первой половине декабря первые 2 этапа Кубка мира, а также из-за отказа во въезде 4-й этап в Латвии, 23-летний саночник вышел на старт 4 раза. Результаты были далеки от медальных баталий: 17-й, 17-й, 21-й, 19-й. Тем не менее, этого хватило, чтобы по набранным очкам опередить соотечественника Матвея Пересторонина и получить олимпийскую лицензию.

Заезды в санном спорте у мужчин состоятся 7 февраля (первая попытка — в 19:00, вторая попытка — 20:30) и 8 февраля (третья попытка — в 19:00, четвертая попытка — в 20:30).

Дарья Олесик

Дарья Олесик globallookpress.com

Текущий сезон для 21-летней спортсменки стал первым на международном уровне среди взрослых. На внутренних стартах Дарья в одиночке выиграла чемпионат России 2024 г., через год уступила только Софии Мазур.

Олесик, в отличие от Репилова, смогла на этапах Кубка мира однажды войти в топ-10 — это случилось в начале января на пятом этапе в немецком Винтерберге. Также она занимала 21-е, 14-е и 19-е места.

У наших ребят нет такой подготовки и опыта участия в этапах Кубка мира, как у их соперников, и если каждый из них по итогам соревнований будет в первой десятке, то это будет вполне хорошим выступлением Дарьи и Павла на Олимпийских играх. Валерий Силаков экс-президент Федерации санного спорта России

Женщины выйдут на трассу 9 февраля (первая попытка — в 19:00, вторая попытка — 20:30) и 10 февраля (третья попытка — в 19:00, четвертая попытка — в 20:40).

Где наши будут только наблюдателями

Без россиян пройдут соревнования в командных видах спорта — хоккее и кёрлинге.

Сборная ОКР на Олимпиаде-2022 globallookpress.com

Не увидим наших в бобслее и скелетоне, где критерии допуска остались невыполненными из-за пропуска этапа Кубка мира в Латвии (не выдали визы). Хотя президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов надеется, что международная федерация и МОК сделают исключение и предоставят что-то наподобие wild card.

Представители лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина получили нейтральный статус, но оформить шенгенские визы не успели, поэтому в отборе участие не принимали. С подобной проблемой столкнулись сноубордисты, хотя они имели возможность отобраться через этап Кубка мира в Китае, но нужного результата показать не смогли. Также россияне не прошли отбор в самом медалеемком виде спорта в программе зимней Олимпиады — во фристайле.

Шансов даже попытаться классифицироваться на Олимпийские игры не предоставили отечественным биатлонистам: Союз биатлонистов России подал иск в CAS лишь в начале декабря, а Международный союз биатлонистов отказался от ускоренного рассмотрения иска. По последней информации, CAS, скорее всего, рассмотрит апелляцию в начале февраля.