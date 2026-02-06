LiveSport.Ru подводит итоги первого дня командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс второго дня.

Американцы берут быка за рога

Олимпийский командный турнир по фигурному катанию традиционно стартует до церемонии открытия. Поэтому соревнования начались необычно рано — в 10 утра по местному времени.

Чести первыми выйти на олимпийский лёд удостоились танцоры. В первой разминке 4 дуэта из 5 вряд ли были знакомы широкой публике. Более того, фигуристы из Польши и Японии не квалифицировались в личный турнир, поэтому приехали в Милан только ради командника. Так что для них сегодня был звёздный час.

Поляки София Довгаль и Виктор Кулеша (60,23) заняли последнее место, но после завершения проката не сдержали эмоций и со слезами покидали лёд. Для них главное не победа, а участие.

У сборной Японии, которую перед началом командного турнира считали главным соперником команды из США, именно танцы являются слабым звеном. Утана Ёсида и Масая Морита должны были, прежде всего, не проиграть много в короткой программе. В итоге им удалось набрать 68,64 и опередить только танцоров из Польши и Китая. А вот корейцы Ханна Лим и Йе Куан под саундтрек из фильма «Люди в черном» оказались выше (70,55).

На их фоне Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выглядели парой из другой лиги. Французы в команднике не претендуют на призовые места, поэтому для танцевального дуэта этот прокат, по сути, имел тренировочный характер в соревновательных условиях. И он у них получился уверенно — 89,98 (их лучший результат в сезоне).

Но этих баллов не хватило, чтобы занять первое место. На вершине по итогам ритм-танцев оказались американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Залог их победы в этой мини-дуэли — большие надбавки за хореосеквенцию.

Скрытая борьбы за бронзу в личном турнире начали вести друг с другом три пары: Гиллес/Пуарье, Гиньяр/Фаббри и Фир/Гибсон. И она сегодня завершилась довольно неожиданно — третьим место британцев, которые побили личный рекорд — 86,85. Канадцы в обновленных костюмах со стразами установили season best, но он составил только 85,79.

Что же касается итальянцев, то они хотели порадовать своего тренера Барбару Фузар-Поли, которая сегодня отмечала день рождения. Шарлен и Марко своим прокатом подняли зал, но оценки получили не такие высокие, как рассчитывали — 83,65.

И это пошло на пользу сборной Грузии. Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили в свою силу — получили 78,97 баллов и расположились следом за итальянцами, не дав им создать отрыв в борьбе за бронзу командника.

Японцы помчались в погоню

Следующие выступать за свои страны вышли спортивные пары. Однако собравшиеся на трибунах Milano Ice Skating Arena зрители увидели не десять, а девять коротких программ — парников не нашлось у Южной Кореи, которая, тем самым, не набрала даже одного балла, положенного за последнее место.

Открыли соревнования олимпийские чемпионы Пекина-2022 Вэньцзин Суй и Цун Хань, которые в начале этого сезона после 3-летнего перерыва возобновили карьеру. Но судя по их прокату, лучше бы они этого не делали. Партнерша допустила два падения: с сольного тулупа и с выброса. Как итог, 65,37 баллов. Но им этого хватило, чтобы занять 6-е место. Позади оказались супруги Ковалёвы из Франции (63,72), Юлия Щетинина и Михал Возняк из Польши (60,20), Анастейшия Вайпан-Ло и Люк Дигби из Великобритании (57,29).

Всего на балл с небольшим китайцев опередили американцы Элли Кам и Дэнни О’Ши. Вообще именно спортивные пары — самое уязвимое место сборной США в командном турнире, которое еще больше ослабло после недопуска на Олимпиаду из-за бюрократических причин чемпионов страны Алисы Ефимовой и Миши Митрофанова. Несмотря на явное волнение, пара сделала минимум — заняла пятое место (66,59), уступив лишь записным фаворитам.

Хотя накануне Игр серьёзную потерю понесла сборная Канады — на тренировке травму получила Деанна Стеллато-Дудек, поэтому ее пара с Максимом Дешамом (чемпионы мира 2024 г.) снялась с командника. Но их замена в лице Лиа Перейры и Треннта Мишо не подкачала — 68,24 баллов и четвёртое место.

В такой же неприятной ситуации последние недели пребывали Сара Конти и Никколо Мачии. Партнерша получила травму колена, что вынудило их сняться с чемпионата Европы. Но к домашней Олимпиаде она как смогла восстановилась. Сегодня выступала с тейпом, при приземлении страховалась, но все элементы выполнила и получила приличные 76,65.

Новоиспеченные чемпионы Европы из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава выступили по-чемпионски: без единой помарки, за что были вознаграждены 77,54. Благодаря этим оценкам Грузия в общем зачёте промежуточно сравнялась с Италией. Но еще лучше под Paint It Black откатали двукратные чемпионы мира из Японии Рику Миура и Рюити Кихара, которые побили личный рекорд — 82,84. Тем самым, японцы сократили отставание от США.

Грузины начинают отставать

Закрывали первый соревновательный день у фигуристов женщины. Статус записных аутсайдеров подтвердили насобиравшие ошибки представительницы Великобритании (Кристен Спурс — 48,28), Польши (Екатерина Куракова — 57,76) и Китая (Чжан Жуйян — 59,83).

Немного ожидали и от француженки Лорин Шильд. Но она, борясь не только за себя, но и за команду, откаталась в целом неплохо и с 62,24 баллами заняла седьмое место. В то же время шестой оказалась канадка Мадлен Скизас, которая из-за проблем с музыкой начала прокат только со второй попытки (64,97). Эти результаты оставляют Франции надежду на проход в топ-5.

Главной неудачницей короткой программы у женщин стоит назвать Анастасию Губанову. В целом, у нее не было грубых ошибок, кроме недокрута на тройном лутце. Но именно он отбросил ее на пятое место (67,79), пропустив вперед вчерашнюю юниорку Син Чжи А, на которую поставили ставку в сборной Южной Кореи (68,80).

Из-за этого Италия, у которой Лара Наки Гутман потрясающе справилась с короткой программой, побила личный рекорд (71,62) и заняла третье место, оторвалась от Грузии. А первые два места разыграли между собой главные фаворитки женского личного турнира: Алиса Лью, которую выбрали вместо прыгающей триксель Эмбер Гленн, и Каори Сакамото. Обе откатались без ошибок (по крайней мере, судьи на них внимание не обратили), но выше оценили японку: 78,88 против 74,90.

Продолжение следует

Таблица командных соревнований после первого дня

Таким образом, после первого дня командного турнира лидерство ожидаемо захватила сборная США. Завтра соревнования продолжатся короткой программой у мужчин (начало в 21:45 по московскому времени), где должен застолбить за американцами первое место Илья Малинин.

Уже понятно, что свои заключительные выступления представят фигуристы из сборных Великобритании, Южной Кореи, Китая и Польши. Хотя китаец Боян Цзинь и кореец Чжун Хван Чха могут сыграть роль в борьбе выше стоящих сборных.

Прежде всего, французы еще имеют шансы забраться в топ-5. Правда, за «трёхцветных» будет выступать не Адам Сяо Хим Фа, а более непредсказуемый Кевин Эймоз. Но если он обойдется без ошибок, то может занять высокую позицию. 21-летний канадец Стивен Гоголев, в свою очередь, похвастаться серьезными достижениями пока не может.

Также 7 февраля в сильнейшей разминке на льду увидим Даниэля Грассля (Италия), Нику Эгадзе (Грузия), Юму Кагияму (Япония). Предсказать, как сложится выступления парней, категорически сложно.

После того, как будут определены 5 сильнейших сборных, они в этот же день продолжат борьбу в произвольных программах. В 00:05 пройдёт единственная разминка у танцоров. Японцы в этом виде провести замену не могут, а вот решатся ли на нее американцы — вопрос.