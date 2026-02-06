Дмитрий КарповДмитрий КарповПостоянный автор отделов Футбол и ХоккейПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

LiveSport.Ru подводит итоги первого дня командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс второго дня.

Американцы берут быка за рога

Олимпийский командный турнир по фигурному катанию традиционно стартует до церемонии открытия.  Поэтому соревнования начались необычно рано — в 10 утра по местному времени.

Чести первыми выйти на олимпийский лёд удостоились танцоры.  В первой разминке 4 дуэта из 5 вряд ли были знакомы широкой публике.  Более того, фигуристы из Польши и Японии не квалифицировались в личный турнир, поэтому приехали в Милан только ради командника.  Так что для них сегодня был звёздный час.

Поляки София Довгаль и Виктор Кулеша (60,23) заняли последнее место, но после завершения проката не сдержали эмоций и со слезами покидали лёд.  Для них главное не победа, а участие.

У сборной Японии, которую перед началом командного турнира считали главным соперником команды из США, именно танцы являются слабым звеном.  Утана Ёсида и Масая Морита должны были, прежде всего, не проиграть много в короткой программе.  В итоге им удалось набрать 68,64 и опередить только танцоров из Польши и Китая.  А вот корейцы Ханна Лим и Йе Куан под саундтрек из фильма «Люди в черном» оказались выше (70,55).

На их фоне Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выглядели парой из другой лиги.  Французы в команднике не претендуют на призовые места, поэтому для танцевального дуэта этот прокат, по сути, имел тренировочный характер в соревновательных условиях.  И он у них получился уверенно — 89,98 (их лучший результат в сезоне).

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон globallookpress.com

Но этих баллов не хватило, чтобы занять первое место.  На вершине по итогам ритм-танцев оказались американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.  Залог их победы в этой мини-дуэли — большие надбавки за хореосеквенцию.

Скрытая борьбы за бронзу в личном турнире начали вести друг с другом три пары: Гиллес/Пуарье, Гиньяр/Фаббри и Фир/Гибсон.  И она сегодня завершилась довольно неожиданно — третьим место британцев, которые побили личный рекорд — 86,85.  Канадцы в обновленных костюмах со стразами установили season best, но он составил только 85,79.

Что же касается итальянцев, то они хотели порадовать своего тренера Барбару Фузар-Поли, которая сегодня отмечала день рождения.  Шарлен и Марко своим прокатом подняли зал, но оценки получили не такие высокие, как рассчитывали — 83,65.

Прогнозы и ставки на спорт

И это пошло на пользу сборной Грузии.  Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили в свою силу — получили 78,97 баллов и расположились следом за итальянцами, не дав им создать отрыв в борьбе за бронзу командника.

Японцы помчались в погоню

Следующие выступать за свои страны вышли спортивные пары.  Однако собравшиеся на трибунах Milano Ice Skating Arena зрители увидели не десять, а девять коротких программ — парников не нашлось у Южной Кореи, которая, тем самым, не набрала даже одного балла, положенного за последнее место.

Открыли соревнования олимпийские чемпионы Пекина-2022 Вэньцзин Суй и Цун Хань, которые в начале этого сезона после 3-летнего перерыва возобновили карьеру.  Но судя по их прокату, лучше бы они этого не делали.  Партнерша допустила два падения: с сольного тулупа и с выброса.  Как итог, 65,37 баллов.  Но им этого хватило, чтобы занять 6-е место.  Позади оказались супруги Ковалёвы из Франции (63,72), Юлия Щетинина и Михал Возняк из Польши (60,20), Анастейшия Вайпан-Ло и Люк Дигби из Великобритании (57,29).

Вэньцзин Суй и Цун Хань
Вэньцзин Суй и Цун Хань globallookpress.com

Всего на балл с небольшим китайцев опередили американцы Элли Кам и Дэнни О’Ши.  Вообще именно спортивные пары — самое уязвимое место сборной США в командном турнире, которое еще больше ослабло после недопуска на Олимпиаду из-за бюрократических причин чемпионов страны Алисы Ефимовой и Миши Митрофанова.  Несмотря на явное волнение, пара сделала минимум — заняла пятое место (66,59), уступив лишь записным фаворитам.

Хотя накануне Игр серьёзную потерю понесла сборная Канады — на тренировке травму получила Деанна Стеллато-Дудек, поэтому ее пара с Максимом Дешамом (чемпионы мира 2024 г.) снялась с командника.  Но их замена в лице Лиа Перейры и Треннта Мишо не подкачала — 68,24 баллов и четвёртое место.

В такой же неприятной ситуации последние недели пребывали Сара Конти и Никколо Мачии.  Партнерша получила травму колена, что вынудило их сняться с чемпионата Европы.  Но к домашней Олимпиаде она как смогла восстановилась.  Сегодня выступала с тейпом, при приземлении страховалась, но все элементы выполнила и получила приличные 76,65.

Сара Конти и Никколо Мачии
Сара Конти и Никколо Мачии globallookpress.com

Новоиспеченные чемпионы Европы из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава выступили по-чемпионски: без единой помарки, за что были вознаграждены 77,54.  Благодаря этим оценкам Грузия в общем зачёте промежуточно сравнялась с Италией.  Но еще лучше под Paint It Black откатали двукратные чемпионы мира из Японии Рику Миура и Рюити Кихара, которые побили личный рекорд — 82,84.  Тем самым, японцы сократили отставание от США.

Грузины начинают отставать

Закрывали первый соревновательный день у фигуристов женщины.  Статус записных аутсайдеров подтвердили насобиравшие ошибки представительницы Великобритании (Кристен Спурс — 48,28), Польши (Екатерина Куракова — 57,76) и Китая (Чжан Жуйян — 59,83).

Немного ожидали и от француженки Лорин Шильд.  Но она, борясь не только за себя, но и за команду, откаталась в целом неплохо и с 62,24 баллами заняла седьмое место.  В то же время шестой оказалась канадка Мадлен Скизас, которая из-за проблем с музыкой начала прокат только со второй попытки (64,97).  Эти результаты оставляют Франции надежду на проход в топ-5.

Анастасия Губанова
Анастасия Губанова globallookpress.com

Главной неудачницей короткой программы у женщин стоит назвать Анастасию Губанову.  В целом, у нее не было грубых ошибок, кроме недокрута на тройном лутце.  Но именно он отбросил ее на пятое место (67,79), пропустив вперед вчерашнюю юниорку Син Чжи А, на которую поставили ставку в сборной Южной Кореи (68,80).

Из-за этого Италия, у которой Лара Наки Гутман потрясающе справилась с короткой программой, побила личный рекорд (71,62) и заняла третье место, оторвалась от Грузии.  А первые два места разыграли между собой главные фаворитки женского личного турнира: Алиса Лью, которую выбрали вместо прыгающей триксель Эмбер Гленн, и Каори Сакамото.  Обе откатались без ошибок (по крайней мере, судьи на них внимание не обратили), но выше оценили японку: 78,88 против 74,90.

Продолжение следует

Таблица командных соревнований после первого дня
Таблица командных соревнований после первого дня LiveSport.Ru

Таким образом, после первого дня командного турнира лидерство ожидаемо захватила сборная США.  Завтра соревнования продолжатся короткой программой у мужчин (начало в 21:45 по московскому времени), где должен застолбить за американцами первое место Илья Малинин.

Уже понятно, что свои заключительные выступления представят фигуристы из сборных Великобритании, Южной Кореи, Китая и Польши.  Хотя китаец Боян Цзинь и кореец Чжун Хван Чха могут сыграть роль в борьбе выше стоящих сборных.

Прежде всего, французы еще имеют шансы забраться в топ-5.  Правда, за «трёхцветных» будет выступать не Адам Сяо Хим Фа, а более непредсказуемый Кевин Эймоз.  Но если он обойдется без ошибок, то может занять высокую позицию. 21-летний канадец Стивен Гоголев, в свою очередь, похвастаться серьезными достижениями пока не может.

Также 7 февраля в сильнейшей разминке на льду увидим Даниэля Грассля (Италия), Нику Эгадзе (Грузия), Юму Кагияму (Япония).  Предсказать, как сложится выступления парней, категорически сложно.

После того, как будут определены 5 сильнейших сборных, они в этот же день продолжат борьбу в произвольных программах.  В 00:05 пройдёт единственная разминка у танцоров.  Японцы в этом виде провести замену не могут, а вот решатся ли на нее американцы — вопрос.