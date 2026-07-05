1/8 финала началась без большого количества голов, разными по настроению матчами. Марокко пережило тяжёлый первый тайм против Канады, потеряло Исмаэля Сайбари, а после перерыва спокойно разобрало хозяев и снова вышло в четвертьфинал. Франция попала в совсем другой матч: жара, провокации, плотный блок Парагвая и один пенальти Килиана Мбаппе, который снова решил всё.

Канада — Марокко 0:3

1/8 финала

Канадская сказка на домашнем ЧМ закончилась встречей с командой, которая просто оказалась взрослее. Канада впервые на мундиале набрала очки, впервые вышла из группы, впервые выиграла матч плей-офф и добралась до 1/8 финала. Но Марокко слишком хорошо знает, как играть на поздних стадиях чемпионата мира — когда нужно не только отдаваться на всю, но и управлять паузами.

Первый тайм при этом остался за Канадой. Команда Джесси Марша начала агрессивно, включала прессинг у бровки, накрывала передачи на фланг и постоянно заставляла Марокко играть быстрее, чем тому хотелось. Это был, возможно, лучший тайм Канады на турнире по интенсивности и смелости. Проблема в том, что территорию и давление она так и не превратила в гол. У Марокко почти ничего не получалось в атаке до перерыва, к тому же, уже на 22-й минуте команда потеряла Сайбари — одного из главных игроков своего турнира. Он забивал в группе, связывал атаку, играл и в центре, и на фланге атаки. Его уход должен был сделать Марокко заметно слабее.

Исмаэль Сайбари globallookpress.com

Именно здесь проявилась разница в классе и опыте, Марокко справилось с канадским давлением, а после перерыва стало совсем другой командой. На 50-й минуте всё решил стандарт: розыгрыш стандарта, передача под удар, и Аззедин Унаи пробил с линии штрафной. Для Канады это был особенно болезненный гол — не после долгой осады или ошибки под давлением, а со вполне предсказуемого штрафного. После этого матч изменился, а Канада уже просто не могла давить в своём ритме. Нужно было раскрыться, рисковать и при этом не потерять контроль, чем в итоге и воспользовались марокканцы. Унаи забил второй на 82-й минуте, а Суфиан Рахими, который вышел вместо Сайбари, в добавленное время оформил 3:0.

Марокканцы празднуют гол globallookpress.com

Где был Дэвис?

Главный канадский вопрос останется за пределами табло: что всё-таки произошло с Альфонсо Дэвисом? Он приехал на турнир с травмой задней поверхности бедра, пропустил почти весь групповой этап, вышел только на замену против ЮАР и не появился в матче, где Канада особенно нуждалась в скорости и индивидуальном качестве. После 0:1 именно Дэвис мог дать то, чего не хватало Канаде, но остался на скамейке. Появление Альфонсо на турнире теперь выглядит странно: капитан, лицо канадского футбола, главная звезда страны — и всего один короткий выход на поле за пять матчей. Если Дэвис не был готов, стоило ли держать под него место в составе? Если был готов, почему не вышел в самый важный момент?

Ну а Марокко снова в четвертьфинале, и это подтверждение статуса команды после прорыва на ЧМ-2022. В четвертьфинале её ждёт Франция — реванш полуфинала четырёхлетней давности.

Гол Рахими globallookpress.com

Франция — Парагвай 1:0

1/8 финала

Франция забыла об эстетике группового этапа и весь матч проверяла свои нервы. В Филадельфии было около 38 градусов, поле раскалилось, темп с первых минут был тяжёлым, а Парагвай сделал всё, чтобы фаворит не смог играть в футбол. Низкий блок, постоянные контакты, провокации, паузы, мелкие стычки — Франции нужно было не столько блистать, сколько не потерять голову. Парагвайцы выбрали понятный план: закрыть центр, встать глубоко в 5-4-1, не дать Мбаппе, Олисе и Дембеле разогнаться и каждый свободный метр превращать в борьбу. Франция впервые пробила по воротам только на 22-й минуте, почти все удары шли издали, а Парагвай вообще не атаковал, но его всё устраивало.

Парагвай — Франция globallookpress.com

Провокации против Мбаппе и решающий пенальти

Самое острое долго происходило не у ворот, а вокруг Килиана Мбаппе. Сначала Андрес Кубас жёстко сбил его сзади, после чего началась стычка. Потом Матиас Галарса ударил Мбаппе в грудь вообще без мяча, когда атака Франции развивалась на другом фланге. Эпизод тянул на предупреждение, но почему-то остался без карточки. Парагвай вообще удивительно долго обходился без санкций со стороны арбитра — команда играла на грани и периодически за ней, но арбитр Ильгиз Танташев почти не наказывал жёсткость. Уже позже Густаво Веласкес перед пенальти пытался испортить газон в районе 11-метровой, но и это не сбило Мбаппе. В такой игре Франции важно было не отвечать тем же и не дать Парагваю утащить себя в хаос.

Мбаппе в окружении парагвайских защитников globallookpress.com

Момент, который решил всё, случился после выхода Дезире Дуэ. Он добавил резкость в штрафной, смену направления, желание идти в контакт не ради борьбы, а ради передачи под удар. Дуэ ворвался в штрафную между несколькими игроками и получил удар коленом от Диего Гомеса. Сначала арбитр снова никак не отреагировал, но после просмотра указал на точку. Мбаппе подошёл к мячу в матче, где его били, провоцировали и пытались вывести из себя. А Килиан спокойно пробил и забил свой седьмой гол на этом ЧМ, сравнявшись с Месси в гонке бомбардиров. А потом улыбался соперникам — ровно так, как и надо отвечать в таком матче.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Франция не сыграла ярко, у неё не было привычного потока моментов, Олисе не получил столько свободы между линиями, Дембеле не разрывал фланг, Мбаппе долго бился о плотную стену. Но ведь это тоже важный тип победы, поскольку турниры выигрывают не только матчами, где всё летит. Иногда нужно пройти через жару, раздражение, глубокую оборону и соперника, который делает всё, чтобы ты сошёл с ума. Парагвай, при всей грубости, всё-таки заслуживает уважения с точки зрения игры в футбол. Он закрыл Францию лучше, чем большинство соперников на этом турнире. У фаворита было 10 ударов из-за штрафной и очень мало чистых подходов к воротам, но в атаке Парагвай почти ничего не создал. Чтобы выбить Францию, одной злости, подлостей и дисциплины мало.

Касерес отбирает мяч у Мбаппе globallookpress.com

Теперь Франция сыграет с Марокко в четвертьфинале, и это будет совсем другой матч. Марокко не станет просто стоять у своей штрафной, а точно навяжет фавориту свою игру, хотя бы отрезками. Для Франции, как ни странно, такой сценарий может быть удобнее — будет больше футбола, пространства и шансов для французских звёзд атаки.

Что будет дальше

Марокко снова в четвертьфинале и готовится к ещё одному историческому матчу для всего африканского футбола. Канада уезжает с турнира после обидного поражения, но с очевидным прогрессом: от нуля очков в истории ЧМ до 1/8 финала за один домашний турнир. Франция прошла Парагвай без блеска, зато с невероятной выдержкой, которая часто бывает важнее яркости.

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