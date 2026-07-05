Франция подходит к 1/8 финала в статусе одного из главных фаворитов турнира. Команда Дидье Дешама уверенно прошла предыдущий раунд, разгромила Швецию и снова выглядит главным фаворитом турнира. Но Парагвай уже показал, что умеет играть с фаворитами: победа над Германией по пенальти стала одним из самых громких результатов первого раунда плей-офф.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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14' Навес Альмирона со штрафного не получился точным, но и забег Олисе по правому флангу парагвайцы быстро остановили.

12' Коне сфолил в центре поля, право на штрафной получает Парагвай.

11' Дембеле неточно забросил в штрафную на Барколя, слишком высокая передача получилась.

10' Дембеле здорово прошёл к лицевой линии и навесил в штрафную, Рабьо снова не добрался до мяча.

08' Коне пытался войти в штрафную на дриблинге и упал после контакта с защитником, арбитр не отреагировал.

07' Первый угловой в матче заработала Франция.

Статистика матча 12 Владение мячом 88 0 Угловые удары 1 0 Фолы 1

05' Барколя смещался с левого фланга, но не обыграл Альмирона – надёжно сыграл 10-й номер Парагвая.

03' Олисе навесил на Рабьо в штрафную, не дали пробить парагвайцы.

01' Франция начала с центра поля, поехали!

До матча

23:55 Футболисты выстроились в центральном круге, звучат национальные гимны Парагвая и Франции!

23:50 В Филадельфии перед матчем тяжёлые погодные условия. За полчаса до стартового свистка было 38 градусов, но жара не единственная проблема: до 23:00 по местному времени действует предупреждение о сильной грозе. Ожидается, что штормы будут усиливаться по ходу дня, и главная угроза для матча — мощные порывы ветра.

23:45 Матч обслужит узбекский арбитр Ильгиз Танташев. На линиях ему помогут соотечественники Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин, четвёртым судьёй назначен катарец Абдулрахман Аль-Джассим, резервным ассистентом — Талеб Аль-Марри, тоже из Катара. За ВАР будет отвечать чилиец Хуан Лара, ассистентом ВАР станет итальянец Марко Ди Белло. Для Танташева это уже третья игра на турнире: ранее он работал на матче Марокко — Шотландия и яркой ничьей Австрии с Алжиром 3:3.

23:40 Килиан Мбаппе сегодня проведёт 103-й матч за сборную Франции и сравняется с Дидье Дешамом по этому показателю — у нынешнего тренера тоже 103 игры за национальную команду. Орельен Чуамени пропускает матч из-за травмы приводящей мышцы, полученной на тренировке. Вместо него рядом с Адриеном Рабьо сыграет Ману Коне. Полузащитник «Ромы» не самый громкий игрок в составе Франции, но на этом турнире он уже уверенно провёл матчи с Ираком и Норвегией, а теперь получил место в старте в плей-офф, вместо Уоррена Заир-Эмери и Н’Голо Канте.

23:30 Дидье Дешам выбрал такой стартовый состав на 1/8 финала: Меньян, Динь, Упамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Барколя.

23:25 Сборная Парагвая начнёт в таком составе: Хиль, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Г. Гомес, Д Гомес, Альмирон, Кубас, Галарса, Энсисо.

23:20 Для Франции это матч, который нужно провести без лишней нервозности, а ранний гол может быстро снять напряжение и открыть игру. Для Парагвая идеальный сценарий обратный — затянуть матч, сбить темп, заставить фаворита торопиться и снова дотерпеть до момента, где всё решает один эпизод. Разница в классе очевидна, но Парагвай уже доказал, что в плей-офф ему достаточно маленькой трещины в чужом плане.

23:15 Ключевая зона — фланги. Франция будет пытаться разгонять атаки через индивидуальные качества крайних игроков, а Парагваю придётся постоянно страховать крайних защитников и не оставлять пространство за спинами. При этом южноамериканцы могут быть опасны на стандартах и вторых мячах — именно такие эпизоды помогают андердогу пережить длинные отрезки без владения.

23:10 Главная сила Франции — вариативность впереди. Килиан Мбаппе остаётся центральной угрозой, но рядом есть Усман Дембеле, Майкл Олисе и Брадли Баркола, которые могут вскрывать оборону с разных зон. Даже потеря Орельена Чуамени не должна полностью разрушить баланс: Ману Коне способен добавить интенсивности в центре, а Адриен Рабьо — удерживать структуру рядом с ним. Для Франции важно не просто владеть мячом, а быстро растягивать плотный парагвайский блок.

23:05 Парагвай почти наверняка снова сделает ставку на компактность и терпение. Команда Густаво Альфаро комфортно чувствует себя без мяча, не боится низко садиться и ждать редких эпизодов. Впереди многое будет зависеть от Хулио Энсисо и Мигеля Альмирона: им нужно не только цепляться за длинные передачи, но и заставлять французских защитников хотя бы иногда разворачиваться к своим воротам. Если Парагвай просто закроется у штрафной, давление Франции рано или поздно станет слишком тяжёлым.